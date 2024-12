Kylian Mbappé tar "fullt ansvar" etter å ha bommet på nok et straffespark: Han skjøt den på samme sted som mot Liverpool

HQ

Real Madrid-fansen kan ikke tro hva som skjer med Kylian Mbappé: Da det så ut til at han endelig var på vei ut av det mørke stedet han har vært mentalt og sportslig, gikk han tilbake til å gi et dårlig inntrykk på banen, og bommet til og med på en straffe som kunne ha endret kampens gang.

Det var i går kveld i Bilbao, mot Athletic, et av de sterkeste lagene i LaLiga av de "tre store" (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid), men et lag som Real Madrid ikke hadde vunnet siden 2015.

I likhet med Liverpool endte nok en historisk rekke i går kveld. Med et lignende resultat: 2-1 til det baskiske laget, med mål av Berenguer og Guruzeta fra det lokale laget, som utnyttet feil av Courtois og Valverde.

Jude Bellingham scoret Madrids eneste mål: fire mål på fire kamper for engelskmannen, som har steppet opp under Vini Jr's skade ... i motsetning til Mbappé, som fikk et mål annullert på grunn av offside og bommet på straffe ved å kaste den på nøyaktig samme sted som han skjøt den mot Liverpool forrige uke.

"Dårlig resultat. En stor feil i en kamp der hver detalj teller. Jeg tar fullt ansvar for det. Et vanskelig øyeblikk, men det er det beste tidspunktet for å endre situasjonen og vise hvem jeg er", skrev den franske spilleren på Instagram.

Trener Carlo Ancelotti mente uavgjort hadde vært et rettferdig resultat med tanke på mulighetene begge lagene hadde, og forsvarte Mbappé igjen: "Vi må gi ham tid til å tilpasse seg. Han har scoret ti mål allerede, og han gjør alt han kan for å forbedre seg".