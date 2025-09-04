Israel-Premier Tech nekter å trekke seg fra La Vuelta til tross for protester: "Det ville skapt en farlig presedens"

HQ

Israel-Premier Tech er i stormens øye i Spania akkurat nå, på grunn av deres deltakelse i La Vuelta a España. Pro-palestinske støttespillere har demonstrert i hvert eneste ritt, og onsdagens etappe måtte avsluttes tidligere på grunn av det store antallet mennesker som protesterte mot det israelske lagets deltakelse.

Ettersom den spanske Grand Tour har blitt midtpunktet for protester mot "sportsvaskingen" av folkemorderstaten Israel (samtidig som UEFA-presidenten var lunken i sitt syn på israelske lags deltakelse i internasjonale konkurranser, påfallende i forhold til det strenge forbudet mot russiske lag), kan ikke Vuelta-organisasjonen lovlig kaste laget ut uten store konsekvenser fra UCI (det internasjonale sykkelforbundet), så de håpet at laget ville trekke seg frivillig. Men det kommer ikke til å skje.

Israel-Premier Tech, finansiert av Sylvain Adams, en sionistisk milliardær og selvutnevnt "ambassadør for Israel", sendte en uttalelse der de minnet om at de er "et profesjonelt sykkellag. Som sådan er laget fortsatt forpliktet til å delta i Vuelta a España", sa en talsperson for laget.

"Enhver annen fremgangsmåte skaper en farlig presedens i sykkelsporten, ikke bare for Israel-Premier Tech, men for alle lag. Israel-Premier Tech har gjentatte ganger uttrykt sin respekt for alles rett til å protestere, så lenge disse protestene forblir fredelige og ikke går på bekostning av sikkerheten til feltet, sier de.

La Vuelta hadde "foreslått" for dem at den beste måten å ivareta sikkerheten til alle rytterne fra alle lagene, samt tilskuere, sikkerhetsstyrker og alle involverte, var å forlate rittet. Lagets direktør (som er spansk) sa imidlertid at det er 180 familier som er avhengige av laget, og at å forlate La Vuelta ville bety slutten for et lag som, ifølge dem, ikke har noe politisk syn, og som har ryttere fra hele verden.