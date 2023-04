LEC Spring Season: Uke 4 Roundup

HQ

Det er uke fire av LECs Spring Split, og gruppespillet er tilbake for å avgjøre hvem som vil tjene retten til sluttspill, og potensielt en plass på MSI. Team Vitality og Team BDS kom til sluttspillet på ettertrykkelig vis, da de andre lagene prøvde å kjempe seg gjennom braketten.

Dag 1:

VIT v MAD (VIT vinne)

VIT: Malfitt; Maokai; Yone; Zeri; Lulu

MAD: Jayce; Trille; Ahri; Lucian; Nami

Nisqy koordinerte godt med Ellyoya rundt kartet, men MADs makroavlesninger var av sammenlignet med VIT, og enhver lagkamp som Upset var involvert i virket dømt for MAD Lions.

VIT v MAD (VIT vinne)

MAD: K'Sante; VI; Veigar; Lucian; Nami

VIT: Olaf; Wukong; Ahri; Xayah; Nautilus

VIT hadde mye kjede-CC, og Photon og Bo jobbet veldig bra sammen og streifet rundt på kartet. MAD viste noen tegn til liv og Nisqy var en standout, men det var ikke nok til å trekke av seieren.

AST v FNC (AST vinn)

AST: Gangplank; Sejuani; Yone; Xayah; Leona

FNC: Jax; Moakai; Lissandra; Varus; Tahm Kench

En stor tidlig invasjon fra 113 begavet Kobbe første blod. Lider spilte bra på Yone, og FNC flyttet medlemmer rundt på kartet for å prøve å utligne noen tidlige tap. FNC utspilte Astralis i den første store lagkampen, men når AST bremset i det sene spillet vant de rent.

AST v FNC (FNC-seier)

AST: Illaoi; Moakai; Zed; Sivir; Rakan

FNC: Olaf; VI; Lissandra; Varus; Nautilus

113 prøvde å jevne ut en invasjon og ble straffet for første blod. FNC spilte proaktivt rundt mål og Rekkles mobbet Kobbe 1v1 i banen. FNC hadde en ledelse på over 10k gull inn i det sene spillet, men så rystet ut til å avslutte spillet.

AST v FNC (AST vinn)

AST: Malfitt; Irland; Sejuani; Lucian; Nami

FNC: Mordekaiser; Maokai; Orianna; Varus; Nautilus

Det tidlige spillet var trefning tungt, men jevnt, og AST gikk for dypt for en kamp rundt bot tower, som endte med at Rekkles fikk et trippeldrap til tross for Liders tidlige pigg. Liders Irelia fortsatte å pigge i midtspillet. FNC fant noen gode kamper, men en Baron stjele av 113 bremset FNC ned nok til at Lider kunne skalere til et punkt av å være ustoppelig.

Dag 2:

BDS v SK (BDS-seier)

BDS: Olaf; VI; Syndra; Jinx; Renata Glasc

SK: Rumle; Wukong; Ahri; Xayah; Nautilus

Sheo ganked topp og Markoon kontret ganked tidlig, noe som resulterte i to drap for en til SK. Adam var i stand til å bringe seg tilbake i spillet i laningfasen, og BDS så bedre ut i lagkamper og på objektiv makro. Renata kontret SKs stupetunge utkast helt, slik at BDS kunne stampe midt i spillet og lukke effektivt.

BDS v SK (BDS-seier)

SK: Gnar; Wukong; Ahri; Aphelios; Lulu

BDS: Dareios; Sejuani; Cassiopeia; Xayah; Renata Glasc

SK hadde tilsynelatende samme spillplan, og fikk Irrelevant foran, men forlot Crownie med en liten blybot. BDS kom sterkt tilbake i midtspillet, stabling Dragons som en seier con, og nok en gang la Renata Glasc gjennom utkastet stavet katastrofe for SK.

G2 v KOI (G2-seier)

G2: Pantheon; Gragas; Yasuo; Varus; Heimerdinger

KOI: Jayce; Sejuani; Sylas; Zeri; Leona

Yike og BrokenBlade engasjerte Szygenda og Malrang i en tidlig 2v2 trefning topp og gikk bort med to drap for ingen. G2 stablet drakes og deres makro spille så langt overlegen. G2 snøballet i midten av spillet, med Yike og Hans Sama ser i god form.

G2 v KOI (KOI-seier)

KOI: Jayce; Lee Sin; Lissandra; Zeri; Lulu

G2: Pantheon; Gragas; K'Sante; Varus; Nautilus

Larssen beveget seg rent rundt på kartet med Malrang og fant fordeler, men Caps vant ut i banehandel. Inn i midt- og sen kamp fant Larssen avgjørende posisjoner i lagkamper og pådro seg enorme skader med sin passive for å sette opp Szygenda, som så monstrøs ut på ryddevakt.

G2 v KOI (KOI-seier)

G2: Gragas; VI; Ahri; Varus; Jarvan IV

KOI: Kennen; Wukong; Akali; Sivir; Treske

KOI så sterkere ut enn G2 på vei inn i midtspillet, med Malrang og Comp som hadde store ledelser. G2s Dragon stabling var ikke nok til å slå KOIs dødsball i det sene spillet, der Larssen og Comp brøt dem ned mens Szygenda og Malrang ga CC.

Dag 3:

AST v VIT (VIT vinne)

AST: Olaf; Maokai; Sylas; Lucian; Nami

VIT: Kled; Wukong; Annie; Draven; Nautilus

Et ekstremt blodig spill, men VIT spilte rett og slett makro bedre og stablet Dragons effektivt. Finn og Kobbe var standouts for AST, men Bo var helt monstrøs, og var overalt han trengte å være for VIT å kjøre ringer rundt AST.

AST v VIT (VIT vinne)

AST: Olaf; Xin Zhao; Sylas; Xayah; Nautilus

VIT: Jax; Lee Sin; Annie; Zeri; Rakan

Bo var igjen overalt. Bos tidlige ledelse gjorde ham skummel i kamper midt i spillet, da Upset's ledelse også vokste. VIT viste god makroutnyttelse for å presse trykkpunkter på kartet ved hjelp av sine fordeler, splitting for en dominerende avslutning.

BDS v KOI (BDS vinner)

BDS: Jarvan IV; VI; Syndra; Zeri; Lulu

KOI: Kennen; Trille; Akali; Aphelios; Treske

Sheo ledet an for BDS i en trefning tung laning fase. Nuc og Crownie sørget for enorme bruddskader i lagkamper, med Sheo og Adam som enkelt kunne isolere mål. Spillet fra midten til slutten så mye mer skrapete ut, men i en kamp rundt Baron sikret Crownie seg en pentakill og stengte KOIs momentum.

BDS v KOI (BDS vinner)

KOI: Kennen; Wukong; Orianna; Caitlyn; Annie

BDS: Sion; VI; Cassiopeia; Xayah; Treske

Nok et spill med en trefning tungt tidlig og midt i spillet, men mye jevnere denne gangen. Szygenda dro av en clutchflukt mellom to tårn på Kennen etter en dårlig kamp for KOI, men Nuc og Crownie skalerte til slutt til et punkt der KOI ikke klarte å vinne lagkamper.