LEC vårfinaler: Oppsummering

HQ

LECs gjenværende fire lag kolliderte hoder i best-of-five-serien den siste helgen, for å avgjøre hvem som ville bli kronet til mesteren i Spring Split. Mye action, frem og tilbake serier og noen pentakills senere, MAD Lions løftet Spring Shield etter et hardt kjempet løp gjennom braketten, og vil gå videre til MSI som LECs første frø.

Dag 1 - Kvartfinale

G2 v MAD G1 (G2 seier)

G2: Kennen; Viego; Aurelion Sol; Jinx; Thresh

MAD: Gragas; Lee Sin; Lissandra; Xayah; Rakan

I laningfasen målrettet MAD konsekvent Caps, men BrokenBlade og Yike trakk G2s toppside foran i bytte for å holde spillet jevnt. Trefninger og kontroll av mål var ganske jevn for begge lag i midtkampen, men inn i det sene spillet tillot den ekstreme AOE-skadeproduksjonen fra G2s komp og Hans Samas skalering på Jinx G2 å ta seieren.

G2 v MAD G2 (MAD-seier)

MAD: Kennen; Lee Sin; Gragas; Xayah; Rakan

G2: Akshan; Maokai; Cassiopeia; Jinx; Tahm Kench

Dette er en annonse:

Et veldig blodig tidlig spill for MAD med Elyoya som finner hyppige vellykkede ganks. Hans Sama finner tre tidlige drap som svar på å trekke G2 tilbake i spillet, men blir solo drept av Carzzy mot slutten av laningfasen, slik at MAD kan gjenopprette ledelsen med et Rift Herald spill. MAD er i stand til å snøball gjennom midtspillet og utover for et ganske rent spill.

Dette er en annonse:

G2 v MAD G3 (MAD seier)

G2: Darius; Bel'Veth; Annie; Zeri; Lulu

MAD: Jayce; Sejuani; Gragas; Jinx; Blitzcrank

Yike tar det tidlige spillet med storm, parrer seg hovedsakelig med BrokenBlade, men streifer rundt på kartet og skaper en blodig laning-fase. MAD grupperer seg tidlig i midtspillet og er i stand til å klø spillet tilbake som en dødskule, og setter opp visjon og mål ekstremt godt, og utnytter dette presset for å lukke spillet dominerende og raskt.

G2 v MAD G4 (G2 seier)

G2: Kennen; Maokai; Nocturne; Lucian; Nami

MAD: Gragas; Wukong; Ahri; Jinx; Rell

Et roligere tidlig spill enn andre i serien, med G2 som spiller mer metodisk som en enhet og presser mål i stedet for å jage valg. Hans Sama ser bra ut på Lucian til tross for nervene til baneduoen, og Yike er overalt han trenger å være, og bygger en enorm ledelse. Hvert objektivt MAD-funn i midten av det sene spillet byttes tilbake av G2 på grunn av godt makrospill. MAD blir straffet for gjennomgående dårlige solo-streif og G2 lukkes rent.

G2 v MAD G5 (MAD seier)

MAD: Kennen; Wukong; Gragas; Ezreal; Pyke

G2: Jayce; Jarvan IV; Cassiopeia; Jinx; Nautilus

Begge lagene 5v5 i botbanen på nivå ett og G2 går bort med første blod, men MAD svarer snart tilbake med en gank til BrokenBlade. G2 trakter ressurser inn i Hans Sama, ettersom Hylissang er låst opp rundt kartet for MAD i midten av spillet. I lagkamper ser Pyke ut til å være et innflytelsesrikt valg. Carzzy er imidlertid i stand til å finne potensielle kunder og trekke foran Hans Sama. Inn i det sene spillet ser MAD sterkere ut enn G2, med små ledere overalt, men midt. MAD tvinger en kamp rundt Baron, ess G2 og avslutter serien.

Riot Games

Riot Games

Dag 2 - Semifinale

VIT v MAD G1 (MAD vinner)

VIT: K'Sante; Maokai; Cassiopeia; Lucian; Nami

MAD: Gwen; Vi; Ahri; Xayah; Nautilus

Nisqy akselereres i laningfasen når MAD spiller rundt midten med sin dykke-tunge komp. MAD ess VIT i en kamp rundt herald, får mye press og fører overalt inn i midten av det sene spillet. MAD stabler drager, spiller godt rundt mål, og sikrer Hextech-sjelen, og gir dem presset som trengs for å overkjøre VIT. En veldig rask og ren avslutning for MAD.

VIT v MAD G2 (VIT seier)

VIT: Rumble; Maokai; Tristana; Aphelios; Nautilus

MAD: Jayce; Sejuani; Sylas; Jinx; Renata Glasc

En counter gank-topp ender i en 1-for-1-handel i den tidlige laning-fasen, men den er ellers treg. Inn i midtspillet er VIT den sterkere siden, med Perkz som får en stor ledelse. VIT tar en flott kamp rundt Dragon og Perkzs ledelse vokser ytterligere. Elyoya er en standout for MAD i et vanskelig spill, men VIT har store leder overalt ellers i det sene spillet med en ekstremt skadet tung komp. VIT hevner tapet tilbake dominerende og raskt.

VIT v MAD G3 (MAD seier)

MAD: K'Sante; Lee Sin; Lissandra; Xayah; Nautilus

VIT: Kennen; Vi; Syndra; Aphelios; Tahm Kench

MAD spiller tungt rundt midtbanen, og Elyoya er i stand til å finne Perkz med suksess flere ganger på grunn av Syndras lave mobilitet. Inn i midtspillet begynner VIT å gruppere seg for å motvirke MADs lille gullledelse, og finne litt suksess. I de sene spilltrefningene ser VIT sterkere ut, men MAD er mer proaktive med visjonskontroll og mål, og til slutt er de i stand til å kjøre VIT rundt på kartet.

VIT v MAD G4 (MAD vinner)

VIT: Rumble; Maokai; Tristana; Aphelios; Tahm Kench

MAD: Kennen; Vi; Twisted Fate; Xayah; Thresh

Et roligere tidlig spill i laningfasen, og til å begynne med ser Perkz og Upset sterke ut i lagkamper, og VIT ser ut til å være den mer sammenhengende enheten. Når Nisqy er låst opp rundt kartet i trefninger, kommer MAD sammen og tilbake i spillet. En enorm Chasy ult rundt Baron er katastrofal for VIT og katapulter MAD i ledelsen. VIT tåler ikke Baron push og blir eliminert.

Riot Games

Riot Games

Dag 3 - Finaler

BDS v MAD G1 (BDS vinner)

BDS: Sion; Vi; Cassiopeia; Zeri; Lulu

MAD: K'Sante; Wukong; Ahri; Xayah; Blitzcrank

Mye spill rundt jungelen i det tidlige spillet fra begge lag. I en lagkamp rundt den andre Dragon BDS finner fire drap for to og stjeler Dragon. Crownie får et dobbelt drap på Zeri og begynner å snøball inn i midtspillet. MAD fanger proaktivt BDS i sin egen jungel og finner fire drap. BDS finner to drap tilbake i en 4v3-topp som svar. BDS 'komp skalerer mye bedre i sene lagkamper, og etter å ha tatt Baron BDS beleiring, med Crownie som sikrer en pentakill for å vinne spillet.

BDS v MAD G2 (BDS-seier)

MAD: Jayce; Vi; Zoe; Ezreal; Annie

BDS: Malphite; Maokai; Cassiopeia; Jinx; Renata Glasc

I den tidlige laningfasen er MAD i stand til å overgå sine banemotstandere med poke og raskt finne et drap i både bot og toppfelt. BDS sikrer den første Dragon men MAD engasjerer seg på dem, med BDS som snur og sikrer fire drap for to. Crownie og nuc ser veldig sterke ut i midtkampen, og i full lagkamp er BDS 'kjede CC i stand til å stenge MAD hvis de grupperer og ikke klarer å utnytte poke. I det sene spillet smelter Crownie og nucs DPS MAD på grunn av deres mangel på en skikkelig frontlinje.

BDS v MAD G3 (MAD-seier)

MAD: K'Sante; Vi; Ahri; Jinx; Thresh

BDS: Malphite; Wukong; Syndra; Zeri; Lulu

BDS klarer å hente første blod for Crownie med en god gank. Inn i midten av spillet låses Nisqy opp, streifer med Elyoya og finner plukker rundt på kartet. Inn i midten av det sene spillet har Chasy en enorm ledelse, og MAD er i stand til å utnytte dette for å konsekvent vinne lagkamper. Når MAD skyver ned midtbanen, finner Carzzy en pentakill til gjengjeld for å vinne spillet.

BDS v MAD G4 (MAD seier)

BDS: K'Sante; Vi; Cassiopeia; Aphelios; Thresh

MAD: Jayce; Sejuani; Gragas; Xayah; Pyke

MAD overspilte BDS helt i tidlige trefninger, og plukket raskt opp fire drap i laningfasen, med tre for Chasy. I det tidlige midtspillet har MAD allerede en betydelig ledelse i nesten alle roller, med Chasy som streifer og dreper de fleste BDS-medlemmer han møter. MAD sikre Baron og deres press er for mye for BDS på grunn av gullforskjellen, noe som gir et ekstremt raskt spill.

BDS v MAD G5 (MAD vinner)

BDS: K'Sante; Wukong; Syndra; Jinx; Thresh

MAD: Gwen; Vi; Gragas; Ezreal; Annie

Samme spillplan som spill fire fra MAD, ettersom de lager mange tidlige streifdyr og plukker, med Chasy skalering og ukontrollert rundt kartet. I midten av spillet har MAD potensielle kunder i hver rolle, de fleste av dem betydelige. MAD sikre Baron ubestridt på grunn av deres gull bly, skyve med buff. De vinner mesterskapet med absolutt dominans, og nekter BDS til og med et eneste drap hele spillet.