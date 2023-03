LEC vårsesong: Uke 2 Roundup

HQ

Med uke 1 bak oss ble Giants veltet og nye sluttspillløp oppsto, med mange flotte kamper som rystet LEC-tabellen på vei inn i den siste uken av den ordinære sesongen.

Dag 1:

AST v MAD (MAD seier)

AST: Kled; Lee Synd; Akali; Kai'Sa; Rakan

GAL: Gnar; Wukong; Gragas; Xayah; Rell

Til tross for noen tidlige snubler, en gang MAD koordinert riktig Elyoya og Hylissang var overalt, og når Chasy og Carzzy fikk fører de ikke slippe.

TH v XL (TH seier)

TH: Sion; Wukong; Victoria; Zeri; Rakan

XL: K'Sante; Sejuani; Yone; Xayah; Nautilus

Jankos var den klare forskjellen maker for TH, slik at Jackspektra gjennom en vanskelig laning fase og beskytte ham i lagkamper.

FNC v BDS (BDS seier)

FNC: Jayce; Lee Synd; Ryze; Caitlyn; Lux

BDS: Wukong; VI; Azir; Jinx; Blitzcrank

FNC klarte ikke å vinne i en gunstig botkamp, så måtte nøye seg med en ustabil toppledelse i stedet. BDS desimerte FNC i lagkamper sent i spillet på grunn av bedre koordinering og skalering.

VIT v SK (VIT seier)

VIT: Jax; VI; Cassiopeia; Lucian; Nami

SK: Irrelevant; Wukong; Ahri; Zeri; Lulu

Markoon jobbet hardt for å holde liv i et banetapende SK-lag, men VITs samlede baneledelse gjorde det mulig for dem å vinne over sene spillmål og kamper.

KOI v G2 (KOI seier)

KOI: Gnar; Lee Synd; Vridd skjebne; Kai'Sa; Rakan

G2: Jax; VI; Taliyah; Ashe; Heimerdinger

KOI øverste side av kartet balansert G2's bot side fører i laning fase. Larssens ult viste seg å være uvurderlig, og Szygenda stakk av med en ledelse og kampen.

Dag 2:

BDS v AST (BDS seier)

BDS: Aatrox; Sejuani; Cassiopeia; Jinx; Nautilus

AST: Sion; Lee Synd; Annie; Zeri; Leona

AST jobbet hardt for å bygge opp en ledelse for Kobbe, men det var BDS' Adam som tok spillet i begge hender, og aggressivt gjorde det mulig for laget hans å rive i stykker sene kamper.

XL v MAD (XL seier)

XL: Sion; Maokai; Jayce; Xayah; Soraka

MAD: Jax; Lee Synd; Orianna; Zeri; Lulu

XL kjempet konsekvent bedre rundt mål, med Patrik beskyttet og gikk gudlignende da de tok en sårt tiltrengt seier.

TH v FNC (FNC seier)

TH: Sion; Jarvan IV; Azir; Zeri; Lulu

FNC: Jax; VI; Taliyah; Xayah; Nautilus

FNC våknet til liv og beveget seg dynamisk rundt på kartet for å bygge en stor tidlig toppbaneledning. Jackspektra kjempet for å beholde TH i spillet, men Humanoid trappet massivt opp for å lukke spillet og få FNC på brettet.

SK v KOI (KOI seier)

SK: Sion; Wukong; Azir; Xayah; Treske

KOI: Gnar; Lee Synd; Lissandra; Kai'Sa; Rakan

Tidlig lane leder balanserer seg ut over kartet, men KOI lag spille på deres pick comp brøt åpne spillet i deres favør.

G2 v VIT (G2-seier)

G2: Kled; VI; Cassiopeia; Xayah; Soraka

VIT: Camille; Gragas; Aurelion Sol; Zeri; Lulu

Et aggressivt tidlig spill så G2 få ledelsen overalt, men topp, og til tross for at VIT så ut som den sterkere siden i lagkamper, straffet G2 sine feil og økte denne ledelsen for å lukke spillet.

Dag 3:

XL v SK (SK seier)

XL: Sion; Wukong; Syndra; Zeri; Lulu

SK: Jax; Sejuani; Akali; Draven; Soraka

SK hadde XLs nummer fra starten av spillet, og vokste en monstrøs ledelse for Exakick, som mobbet tilbake motstanderen til det var på tide å slå for seieren på en ekstremt ren måte.

MAD v TH (TH seier)

GAL: K'Sante; Wukong; Cassiopeia; Zeri; Renata Glasc

TH: Gwen; VI; Ahri; Kai'Sa; Leona

TH presset gjennom tidlige snubler og brukte deres pick comp godt for å gjøre kampene ugunstige for MAD. Nisqys LEC-seier nummer 100 er fortsatt unnvikende.

AST v VIT (AST-seier)

AST: Sion; Viego; Aurelion Sol; Varus; Annie

VIT: Gwen; VI; Lissandra; Kai'Sa; Rakan

Alle ASTs bæringer kom opp stort mot en sterk VIT-side. Senere i kampene betydde en skalert Aurelion Sol og Viego-tilbakestilling at de kunne overmanne motstanden.

BDS v G2 (G2 seier)

BDS: Renekton; Sejuani; Akali; Zeri; Lulu

G2: Gragas; VI; Azir; Twitch; Rakan

Midtspillet så bra ut for BDS i utgangspunktet, men mot en gruppert G2 kunne de ikke finne vellykkede lagkampseire. G2 kjørte dem rundt på kartet for en ren avslutning.

FNC v KOI (FNC seier)

FNC: Gangplank; VI; Azir; Xayah; Nautilus

KOI: Gnar; Lee Synd; Vridd skjebne; Kalista; Vinsyre

Til tross for at de for det meste var bak ut av laningfasen, holdt Razorks aggressive bevegelser rundt kartet FNC i live inn i midtspillet, hvor de plukket KOI fra hverandre i grupperte kamper og stjal seieren under dem.

