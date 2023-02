LEC Vintersesong: Grupper: Uke 1 Resultater og Roundup

HQ

Det er den første uken av LEC Winter Season gruppespillet, og det betyr at det er tid for best av tre. Dette nye formatet hadde noen flotte kamper i løpet av helgen, og viste frem noen forskjellige valg i ligaen.

Dag 1:

VIT v TH

Game 1 (VIT-seier)

VIT: Sion; Slektskap; Syndra; Ezreal; Karma

TH: K'Sante; Wukong; Azir; Caitlyn; Varus

VIT hamret TH gjennom botbanen, Bo var overalt på Kindred og TH kunne bare ikke slå VIT i lagkamper.

Kamp 2 (TH seier)

VIT: Jax; Wukong; Kassadin; Caitlyn; Lux

TH: K'Sante: Vi; Viktor; Zeri; Nautilus

TH vant ut i 2v2 bot, og både Jankos og Mersa var konsekvent å finne gode streifer. Jackspektra var ustoppelig når han fikk en ledelse og bar TH til seier.

Game 3 (VIT-seier)

VIT: Gragas; Slektskap; Azir; Sivir; Renata Glasc

TH: Jax; VI; Syndra; Zeri; Soraka

Bo fant gode tidlige valg, men TH fant de bedre lagkampene. Mange store frem og tilbake kamper i midten av spillet, og en scrappy VIT tvang Nexus ved første anledning.

KOI v SK

Game 1 (KOI seier)

KOI: Gnar; Sejuani; Sylas; Sivir; Karma

SK: Renekton; Maokai; Jayce; Xayah; Nautilus

KOI fikk to tidlige drap midt på grunn av en counter gank, og KOI presset sine banefordeler til perfeksjon, med Larssen som en standout.

Game 2 (KOI win)

SK: Sion; Amumu; Azir; Caitlyn; Lux

KOI: Aatrox; Sejuani; Sylas; Lucian; Nami

KOI vant i baner og i hakker, men Markoon klarte å stjele Baron fra dem. SK klarte imidlertid ikke å holde tritt med KOI i lagkamper sent i kampen.

Dag 2:

MAD v AST

Game 1 (MAD win)

GAL: K'Sante; Maokai; Azir; Lucian; Nami

AST: Jax; VI; Ryze; Ezreal; Karma

MAD var laning bedre, men AST var å finne bedre plukker. Nisqy ble akselerert på Azir, og MAD var de bedre lagkrigerne.

Game 2 (AST-seier)

AST: Jax; Jarvan IV; Sylas; Lucian; Nami

MAD: Gragas; VI; Ryze; Draven; Ashe

En blodig bot lane-kamp førte til en tidlig tre for tre, med begge mid laners som ble akselerert tidlig. Dajor var overalt hvor han trengte å være for AST og Kobbe hadde et flott spill.

Game 3 (MAD win)

GAL: K'Sante; Sejuani; Azir; Aphelios; Treske

AST: Jax; VI; Karma; Cassiopeiea; Twitch

Mange valg overalt, men K'Sante vokste en sterk ledelse i banen. Jeonghoon hadde en flott kamp og var overalt, men Nisqy og Chasy satte MAD på ryggen.

G2 v BDS

Kamp 1 (G2-seier)

G2: Jax; Lillia; Jayce; Kai'Sa; Nautlius

BDS: Garen; Sejuani; Ryze; Zeri; Alistair

Yike fikk lov til å drive gården og finne hakker. BDS vant gjennom botbanen, men det var ikke nok. Yike var involvert i alle unntatt en av G2s 22 drap og hadde en 5.7k gullledelse ved slutten av spillet.

Game 2 (BDS-seier)

BDS: Olaf; Elise; Azir; Zeri; Lulu

G2: Jax; Bel'Veth; Sylas; Xayah; Nautilus

BDS fikk tre tidlige drap for å akselerere Azir og BDS trakk seg fremover i en stor lagkamp. Nuc var ustoppelig og alle BDS koordinerte godt i lagkamper.

Spill 3 (G2-seier)

G2: Jax; Lillia; Jayce; Varus; Leona

BDS: Renekton; Sejuani; Ryze; Caitlyn; Karma

G2s laners vant overalt, og G2 la press overalt. G2 hadde for mye rekkevidde for BDS å håndtere og snøballerte en ekstrem tidlig ledelse.

Dag 3:

VIT v KOI

Game 1 (KOI seier)

VIT: Gwen; Sejuani; Jayce; Sivir; Lulu

KOI: K'Sante; VI; Orianna; Zeri; Soraka

KOI mobbet VIT gjennom botbanen, selv om Photon vokste en blytopp. Comp ble akselerert, og KOI var i stand til å brute force kamper.

Game 2 (KOI win)

KOI: K'Sante; Xin Zhao; Azir; Sivir; Ashe

VIT: Olaf; Nidalee; Yone; Xayah; Nautilus

En tidlig 2v2 drepe til fordel for KOI i bot og en teller gank for en annen satt opp Comp. Malrang var overalt, og til tross for Photon's beste innsats VIT aldri kom tilbake i spillet.

MAD v G2

Kamp 1 (G2-seier)

GAL: K'Sante; Sejuani; Viktor; Zeri; Lulu

G2: Olaf; Lillia; Tristana; Draven; Rakan

En tidlig kill top akselererte BrokenBlade og Caps, og G2 var betydelig bedre til å kjempe i midtspillet, noe som førte til en ren avslutning.

Game 2 (G2-seier)

G2: Jax; Maokai; Kassadin; Draven; Soraka

GAL: Jayce; Sejuani; Sylas; Ezreal; Leona

Chasy og Nisqy presterte bra, men Hans Sama økte også ledelsen. Selv om Carzzy gjorde mye med litt, klarte G2 å finne mange gode kamper og spille for sine skaleringsbaner.