LEC Vintersesong: Grupper Uke 2 Resultater og Roundup

Det er uke fem, den nest siste uken i LECs Winter Split allerede, og med den begynner best-av-fem-serien. Det var noen opprør, noen uvanlige plukker, og som alltid mye action denne uken, så la oss sjekke det ut.

Dag 1:

SK v TH

Game 1 (SK win)

SK: Gnar; Sejuani; Sylas; Zeri; Lulu

TH: Jax; Graver; Azir; Lucian; Nami

En veldig rolig tidlig laning fase til fordel for TH, TH bot lane overextends, er fanget ut og SK får Baron. SK blåste spillet åpent i en mid teamfight for seieren.

Game 2 (SK win)

TH: K'Sante; Slektskap; Azir; Lucian; Nami

SK: Gnar; VI; Taliyah; Zeri; Lulu

Jankos tvinger SKs bot i en dårlig posisjon med en tidlig gank, men Irrelevant nøytraliserer THs ledelse på toppen. SK finner gode valg konsekvent for å klore seg tilbake i spillet, få Baron og utnytte det ekstra presset.

AST v BDS

Game 1 (BDS-seier)

BDS: Olaf; Elise; Kassadin; Ezreal; Karma

AST: Sion; Sejuani; Sylas; Caitlyn; Lux

Ganske blodig tidlig spill i BDS' favør, noe som akselererer nuc. AST slet med å demme opp for Olaf og Kassadin i lagkamper og var utslitte.

Game 2 (AST-seier)

AST: Gnar; Maokai; Viktor; Varus; Ashe

BDS: Renekton; Wukong; Kassadin; Ezreal; Karma

En annen blodig laning fase, BDS vinnende topp, AST vinnende bot. AST spilte midtspillet mye bedre og BDS ble stukket i hjel før kampene i det hele tatt startet.

Game 3 (AST-seier)

BDS: Olaf; Wukong; Azir; Ezreal; Karma

AST: Kled; Sejuani; Akali; Varus; Nautilus

113 er ganking overalt tidlig og AST ruller BDS i alle kjørefelt unntatt midten. BDS kan ikke holde tritt og det er en ren avslutning for AST.

Dag 2:

SK v VIT

Game 1 (SK win)

VIT: Gangplank; Elise; Sylas; Varus; Alistair

SK: Jax; Maokai; Cassiopeiea; Zeri; Lulu

VIT fant noen gode tidlige valg, men skalering var navnet på spillet, og i senere lagkamper klarte SK å kjøre VIT ned, til tross for at hver kamp var nær.

Game 2

VIT: K'Sante; Karthus; Tristana; Zeri; Leona

SK: Jax; VI; Ahri; Draven; Rakan

En langsom og kontrollert tidlig fase satte SKs laners foran. VIT brukte over 20 minutter på å finne et enkelt drap, og ga mål til SK, som stengte spillet ute.

MAD v AST

Game 1 (MAD win)

GAL: Gnar; Maokai; Jayce; Varus; Nautilus

AST: Gangplank; VI; Ahri; Lucian; Nami

MAD hadde så mye CC, og til tross for en jevn laning-fase, er teamfights hardt arbeid for AST. MAD spiller bedre for mål og presser presset nådeløst.

Game 2 (MAD win)

AST: Gwen; Trille; Sylas; Lucian; Nami

MAD: Fiora; VI; Zoe; Varus; Nautilus

Et nivå en 5v5 fører til to drap for MAD. MAD vinner i aggressive utvekslinger, men overextending til tider. MAD spiller teamfights bedre og avslutter serien.

Dag 3:

G2 v KOI

Kamp 1 (G2-seier)

G2: Gragas; Maokai; Jaye; Frøken Formue; Nautilus

KOI: Gnar; Sejuani; Viktor; Lucian; Nami

KOI fant gode tidlige valg, men G2 stabiliserte seg mot slutten av laningfasen. Hans Sama og Yike blir akselerert og stikker av med spillet.

Game 2 (G2-seier)

KOI: K'Sante; Elise; Jayce; Lucian; Nami

G2: Olaf; Bel'Veth; Sejuani; Varus; Heimerdinger

En veldig kaotisk tidlig trefning setter KOI foran, men de klarer ikke å kapitalisere. G2 slo dem hardt tilbake og fant fordeler overalt. Yike er uhyrlig og G2 presser godt for seieren.

Game 3 (KOI win)

KOI: Gnar; Sejuani; Azir; Sivir; Heimerdinger

G2: Olaf; Lillia; Tristana; Kalista; Nautilus

KOI ble aggressorene, med Malrang som gjorde mye arbeid rundt kartet. G2 slet med å virkelig finne fotfeste og KOI tok spillet overbevisende, med en pentakill for Comp som kirsebær på toppen.

Game 4 (G2-seier)

G2: Olaf; Maokai; Tristana; Sivir; Karma

KOI: Gnar; VI; Ahri; Varus; Kalista

En ekstremt jevn og blodig laningfase, med plattformdekk til fordel for G2 og bot for KOI. G2 spilte bedre for mål og BrokenBlade var ustoppelig på Olaf, og lot G2 kjøre KOI ned.

Dette etterlater bare fire lag i strid om tittelen Winter Season mestere. Vi vet hvem som har tatt denne tittelen kommende helg, når de tre siste kampene i splitten finner sted og se MAD Lions møte SK Gaming, før vinneren av denne kampen må gå gjennom KOI for et skudd i finalen mot den dominerende G2 Esports.