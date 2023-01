LEC Vintersesong: Uke 1 Resultater og Roundup

HQ

Med LEC tilbake i full gang, har vi bestemt oss for å holde oversikt over årets sesong, ved å trekke sammen alle resultatene og gi deg en ukentlig oppsummering av hva som skjedde i hver av kampene. Mens du kan forvente en ukentlig oppdatering som deler ut hva som skjedde i løpet av hver runde av spillet, la oss starte ting ved å fokusere på uke 1.

Dag 1:

XL v G2 (G2-seier)

XL: K'Sante; Wukong; Syndra; Varus; Jhin

G2: Jax; Graver; Viktor; Ashe; Heimerdinger

Yikes debut var en gjennomgående aggressiv og selvsikker forestilling. Noen ganger overaggressiv, førte en god bæreevne til store fordeler for G2 i botbanen. Som et lag så G2 ut til å koordinere godt, og Mikyx var en standout med noen sprø og motbydelige streifer på Heimerdinger gjennom hele spillet.

KOI vs BDS (KOI seier)

KOI: Renekton; Sejuani; Ryze; Ezreal; Ashe

BDS: Olaf; VI; Azir; Jhin; Heimerdinger

Dette er en annonse:

Malrang fortsetter å være Malrang, ganking for første blod på Sejuani. KOI trakk seg litt fremover i den tidlige laningfasen, men BDS klarte ikke å falle for langt bak. I midten av spillet ble gapet i makroforståelse tydelig, og KOI utvidet ledelsen. BDS var i stand til å komme foran i en tidlig kamp rundt Dragon, men etter neste Dragon kampen KOI var i stand til å bryte BDS, tar målet så vel som Baron. Etter noen flere trefninger gjennom, var KOI i stand til å bruke ledelsen til å tvinge frem en ny kamp rundt Baron som førte til et Dragon Soul-poeng og BDS 'endelige tap.

AST vs TH (TH seier)

AST: Fiora; Viego; Ryze; Xayah; Ashe

Dette er en annonse:

TH: K'Sante; VI; Cassiopeia; Varus; Karma

113 kom for å ta navn, og drepte "First Blood King" Jankos for første blod på debuten. 113 fortsatte å se bra ut gjennom hele det tidlige spillet, men var ofte overaggressiv og førte til feil. Begge topp laners var standouts for sine respektive lag, og hadde noen gode frem og tilbake. Kobbe og Jeonghoon satte på en flott prestasjonsbot i laningfasen, men da TH våknet til liv midt i spillet og Ruby ble låst opp i lagkamper, klarte ikke AST å holde følge.

MAD vs SK (MAD seier)

MAD: Renekton; Wukong; Viktor; Lucian; Nami

SK: K'Sante; VI; Kassadin; Zeri; Yuumi

Det tidlige spillet var stort sett begivenhetsløst og til og med til en lagkamp rundt sytten minutters markering der MAD viste god lagkampkoordinering for å trekke fremover og deretter god makro for å utnytte denne fordelen. Ikke feilfritt, men en overraskende kontrollert og klinisk ytelse allround, spesielt fra Carzzy og Hylissang førte til MAD seier.

VIT vs FNC (VIT seier)

VIT: Jax; Graver; Ryze; Ezreal; Leona

FNC: Gragas; Slektskap; Syndra; Varus; Rakan

Dette var et smertefullt spill for å være en FNC-trofast. Bo hevdet hodet til "King in the North" for sin debut første blod i LEC, men det tidlige spillet var stort sett jevnt med noen frem og tilbake trefninger. Spillet brøt opp for FNC da de vant en kamp rundt Dragon og hevdet Soul-poeng, etterfulgt av en annen lagkampseier kort tid etter rundt Baron, som de deretter tok. FNC hevdet Mountain Soul, men en eventuell katastrofal lagkamp der Bo slaktet FNC og tjente et trippeldrap tillot dem å bryte FNCs base, komme tilbake i spillet og omgruppere for et siste, spillavsluttende trykk.

Dag 2:

SK (0-1) vs BDS (0-1) (BDS seier)

SK: Gnar; Slektskap; Sylas; Varus; Karma

BDS: Aatrox; Sejuani; Akali; Caitlyn; Treske

BDS viste frem flott tidlig spill, noe som resulterte i at de hevdet første blod, men SK svarte gjennom botbanen. BDS tok noen ganger unødvendige kamper, noe som førte til feil, men deres visjonskontroll og kartavlesninger så bra ut. BDS klarte ikke å utnytte den tidlige ledelsen midt i kampen, og SK kom tilbake i kampen. En stor Baron stjele av Sheo og en teamfight seier rundt Dragon fører til Mountain Soul ga BDS tempoet som trengs for å sikre seieren.

AST (0-1) vs MAD (1-0) (MAD seier)

AST: K'Sante; Viego; Syndra; Ezreal; Bard

MAD: Fiora; Sejuani; Akali; Varus; Treske

Det tidlige spillet så bra ut for AST, da en tidlig 113 gank fjernet Ghost fra Chasy og tillot Finn å senere trekke av solokill første blod. MAD trakk imidlertid tilbake kontrollen midt i spillet, og slapp aldri tømmene fra da av. Klinisk lagspill førte til en rask og ganske dominerende seier.

XL (0-1) vs KOI (1-0) (KOI seier)

XL: Renekton; VI; Ahri; Lucian; Nami

KOI: Aatrox; Maokai; Kassadin; Kalista; Soraka

Comp og Trymbi tok kontroll over botbanen, mens Odoamne tok kontroll over toppbanen, med alle som utklasset motstanderen konsekvent og ble ganske matet da laningfasen var avsluttet. En lagkamp rundt Baron førte til et katastrofalt feilspill av Odoamne, noe som tillot KOI å esse XL og bryte spillet åpent. Video stjal Baron senere i spillet for å holde XLs håp i live, og de klarte å esse KOI kort tid etter. En tredje og siste kamp rundt Baron resulterte i en lagkampseier for KOI som tillot dem å avslutte spillet.

VIT (1-0) v TH (1-0) (VIT seier)

VIT: Jax; Sejuani; Azir; Zeri; Braum

TH: K'Sante; Wukong; Kassadin; Kalista; Nautilus

En mid gank fra begge junglers tidlig resulterte i første blod for Bo, men to drap går veien for TH. En tidlig kamp rundt Dragon førte til tre drap til en til fordel for VIT, hvorfra de var i stand til å kreve målet, selv om Evi gjorde solokill Photon da denne kampen skjedde. En trefning frem og tilbake midt i spillet resulterte i TH acing VIT, selv om dette raskt ble reagert på da VIT aced TH rundt Dragon, med TH som fortsatt klarte å kreve det. En kamp rundt Baron førte til en firer for en til fordel for VIT, som tok Baronen og brukte presset til å snøball spillet til en avslutning.

FNC (0-1) vs G2 (1-0) (G2 seier)

FNC: K'Sante; Sejuani; Azir; Zeri; Yuumi

G2: Jax; Viego; Akali; Draven; Nautilus

En tidlig gank-bot fra Yike førte til at første blod ble hevdet av Hans Sama og tre drap for G2 totalt. Fra da av kunne ikke Hans Samas ledelse holdes tilbake av FNC, og en overveldende fordel ble bygget opp midt i kampen. En kamp rundt Baron som resulterte i et ess for G2 var spikeren i kisten, da G2 demonterte FNC.

Dag 3:

TH (1-1) vs SK (0-2) (SK seier)

TH: K'Sante; Maokai; Azir; Varus; Lulu

SK: Camille; Sejuani; Sylas; Zeri; Renata Glasc

Evi og Jankos hevdet tidlige fordeler for TH, men Exakick og Doss utlignet dette med tidlige fordeler i botbanen. Et Baron-rush førte til målet som ble hevdet til fordel for TH, men SK svarte med å ta ned tre medlemmer av TH for å begrense fordelen. En senere baron til fordel for SK hadde et lignende utfall, med TH som tok ned to av SK-listene. SK kalte THs bløff i det sene spillet, noe som resulterte i en dårlig kamp for TH som ga SK presset som trengs for å vinne.

BDS (1-1) vs XL (0-2) (XL seier) Ukens spill

BDS: Darius; Sejuani; Akali; Caitlyn; Lux

XL: Jax; Maokai; Vridd skjebne; Varus; Karma

BDS' botbane hevdet et tidlig første blod, men en gank fra Xerxe bidro raskt til å jevne ut laningfasen. Adam drepte senere Odoamne i toppfeltet, og BDS gikk inn i midtspillet med en ledelse som de ikke klarte å utnytte effektivt. En sen Dragon-kamp gikk til fordel for BDS, men XL hevdet Hextech Soul. BDS gjengjeldte ved å vinne en lagkamp rundt Baron og hevde det. Senere i spillet viste Hextech Soul seg uvurderlig da XLs økte pokeskade holdt BDS nesten helt borte fra Elder Dragon, som de kunne hevde. Et ekstremt clutch base forsvar fra Crownie holdt BDS i spillet, men en sen-game Baron ta fra XL var strået som brøt BDS 'rygg. Det ekstra kjørefelttrykket gjorde det mulig for dem å sette opp rundt eldste Drake og kreve det for andre gang ubestridt, noe som førte til et siste trykk for seieren.

G2 (2-0) mot AST (0-2) (G2-seier)

G2: Karma; Slektskap; Zac; Varus; Ashe

AST: Aatrox; Sejuani; Sylas; Caitlyn; Lux

En lagkamp mot slutten av laningfasen katapulterte G2 i ledelsen med noen latterlige utspill, og dette gikk over til et eksemplarisk utstillingsvindu for makrotrykk midt i spillet. G2 hevdet Dragon Soul-poeng ved hjelp av dette presset og tvang senere ASTs hånd i en kamp rundt Baron. G2 aced AST og hevdet målet, flyttet til Dragon og hevdet Ocean Soul før du avslutter spillet.

KOI (2-0) vs FNC (0-2) (FNC seier)

KOI: Jax; Sejuani; Ryze; Jhin; Rakan

FNC: Gragas; Maokai; Jayce; Sivir; Ashe

Begge junglerne ganked bot tidlig, noe som resulterte i at begge støtter døde. En tidlig streifetopp fra Trymbi førte til Wunders død, og han ble systematisk holdt utenfor spillet av KOI med gjentatte streifer og ganks. I midtspillet fant FNC ruter tilbake med en vunnet kamp rundt bot-tårnet på nivå én, noe som ga dem presset som trengs for å kreve den andre Rift Herald. Noen gode ultimater fra Wunder gjennom hele kampen førte til FNC-vinnende lagkamper som de ikke burde ha vært i stand til, og til slutt snudde gullledelsen. En sen lagkamp rundt Dragon resulterte i et trippeldrap for Rekkles og FNC hevdet Mountain Soul, fulgte det opp med Baron kort tid etter og brukte dette tempoet til å avslutte spillet.

MAD (2-0) vs VIT (2-0) (VIT seier)

GAL: Gnar; Wukong; Viktor; Lucian; Lulu

VIT: K'Sante; VI; Azir; Ezreal; Nami

MAD så betydelig mindre kontrollert ut i det tidlige spillet enn deres tidligere forestillinger, og noen dårlige samtaler gjorde det mulig for Perkz og Bo å trekke fremover. En tidlig lagkamp resulterte i fire drap for to til fordel for VIT. VIT vant lagkamper gjennom hele spillet fra dette tidspunktet og utover, og hevdet til slutt Baron og avsluttet spillet relativt enkelt.

Plasseringer: