LEC Vintersesong: Uke 2 Resultater og Roundup

Etter forrige ukes innledende artikkel, er vi tilbake og ser på alle de store utviklingene og resultatene fra LEC's Winter Season's andre uke - og gutt, det var noen korkers.

Siden Winter Season nå er to tredjedeler av veien gjennom seriespillet, vil vi innen utgangen av neste uke si farvel til to lag til neste deling. Uke to rystet stillingen massivt, la oss ta en titt.

Dag 1:

VIT v AST (VIT win)

VIT: Gnar ; Maokai ; Syndra ; Caitlyn ; Lux

AST: K'Sante ; Viego ; Twisted Fate ; Zeri; Yuumi

Til tross for at AST satte opp en anstendig kamp, spesielt Kobbe i botbanen, kunne VIT bruke sin forståelse av makro til å presse kartet, ta mål og skala for seieren.

FNC v BDS (BDS win)

FNC: K'Sante; Viego; Azir; Ezreal; Ashe

BDS: Olaf; Wukong; Viktor; Varus; Heimerdinger

Adam tok over spillet med et tidlig solodrap på Wunder, og bygde en ledelse FNC ikke kunne overvinne til tross for deres beste innsats, og satte BDS opp for seieren.

SK v G2 (SK win)

SK: Sion; Elise; Azir; Sivir; Yuumi

G2: K'Sante ; Graves ; Akali ; Varus ; Lulu

Vellykkede tidlige ganks fra SK og flott spill fra Sertuss senere i spillet tillot SK å ta ned G2 overbevisende.

TH v KOI (TH win)

TH: K'Sante; Graves; Azir; Lucian; Nami

KOI: Fiora; Elise; Viktor; Sivir; Yuumi

Jankos var en skrekk i et spill der Malrang slet med å finne fotfeste, og til tross for noen clutch øyeblikk og frem og tilbake fra begge sider TH var i stand til å kjempe bedre som et lag og overmanne KOI.

MAD v XL (MAD win)

MAD: K'Sante; Maokai; Azir; Sivir; Lulu

XL: Gwen; Wukong; Akali; Zeri; Yuumi

Et tregt spill, med MAD stabling drager ganske enkelt og bruke presset vunnet til å presse for en ren seier.

Dag 2:

AST v BDS (BDS win)

AST: K'Sante; Jarvan IV; Syndra; Caitlyn; Ashe

BDS: Jax; Wukong; Sylas: Jhin; Heimerdinger

Sheo satte opp BDS' topplag med en tidlig invasjon, og til tross for deres beste innsats klarte AST aldri å utligne der eller bot.

VIT v SK (SK win)

VIT: Ornn; Maokai; Tristana; Sivir; Yuumi

SK: Renekton; Elise; Syndra; Zeri; Lulu

Mye frem og tilbake tidlig mellom de to junglerne, men SK straffet effektivt VITs feil og vokste raskt en uoverstigelig objektiv fordel.

TH v G2 (G2 win)

TH: K'Sante; Elise; Viktor; Lucian; Nami

G2: Jax; Bel'Veth; Twisted Fate; Draven; Nautilus

G2 stengte ut TH tidlig, og vant ut i jungelen og bot 2v2 matchups. Til tross for Evis beste innsats presset G2 raskt sin fordel for det nest raskeste LEC-spillet noensinne og en dansende herald.

XL v FNC (FNC win)

XL : Renekton ; Vi ; Sylas ; Lucian; Nami

FNC: Gnar; Wukong; Kassadin; Varus; Nautilus

XLs koordinasjon var bedre enn FNCs for det meste av spillet, men et mirakel Baron stjele og Humanoid på en skalering Kassadin plukke tillot FNC å stjele en unwinnable spillet tilbake.

KOI v MAD (MAD win)

KOI: K'Sante; Jarvan IV; Azir; Lucian; Nami

MAD: Fiora; Sejuani; Sylas; Varus; Ashe

Mange tidlige ganks fra begge sider, men til slutt var det MAD som vant laningfasen overalt, og proaktivt brukte denne fordelen for en ren og klinisk avslutning.

Dag 3:

XL v AST (AST win)

XL: K'Sante; Sejuani; Taliyah; Draven; Nautilus

AST : Gnar ; Trundle ; Sylas ; Lucian; Nami

AST stengte XLs forsøk på å akselerere botbanen, og til tross for at XL fant litt liv i midtspillet, var ASTs ledelse for stor til å overvinne.

BDS v MAD (BDS win)

BDS: Darius; Maokai; Azir; Jhin; Tahm Kench

MAD: K'Sante; Sejuani; Akali; Varus; Thresh

Adam tok over spillet og var en skrekk hele veien til tross for Mads beste forsøk på å dele kartet. A Mountain Soul for BDS var den siste spikeren i kista for en kjempende MAD-side.

SK v KOI (SK win)

SK: Gnar; Sejuani; Akali; Lucian; Yuumi

KOI: Renekton; Maokai; Tristana; Ezreal; Nami

Larssen sikret seg to tidlige drap og fikk en god start, men SK dro seg inn i kampen igjen gjennom bot, og vant jevnt og trutt i lagkamper.

G2 v VIT (VIT win)

G2 : K'Sante ; ; Ryze ; Lucian; Nami

VIT: Gwen; Vi; Cassiopeia; Varus; Ashe

Bo ledet an for VIT å trekke fremover med aggressive tidlige spill, og konvertere sin fordel til mål i midten av spillet, blødende G2 ut over tid for seieren.

FNC v TH (TH win)

FNC: Gwen; Vi; Ryze; Varus; Leona

TH: K'Sante; Wukong; Azir; Zeri; Braum

TH stengte noen tidlige FNC press med et nivå en jungel invadere, og til tross for FNC trekke fremover var i stand til å motstå dem, spille rundt Barons og vinne ved skalering og lagkamper.

