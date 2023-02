LEC Vintersesong: Uke 3 Resultater og Roundup

HQ

Uke tre var rent kaos, da lagene kjempet om å sikre seg en plass i Winter Playoffs. Med tettere og mer hektiske kamper enn de to første ukene til sammen, da støvet la seg, hadde FNC ikke klart å komme til sluttspillet for første gang i organisasjonens historie.

Dag 1:

AST v SK (AST win)

AST: Gangplank; Sejuani; Sylas; Ezreal; Karma

SK: Jax; VI; Leblanc; Lucian; Nami

SK vant ut overalt bortsett fra top lane tidlig, og dette kom tilbake for å bite dem da Finn satte AST på ryggen og de lanserte en enorm comeback-seier.

XL v TH (TH win)

XL: Ornn; Elise; Jayce; Varus; Braum

TH: Jax; Sejuani; Orianna; Draven; Rakan

TH fikk Jackspektra's Draven matet tidlig med en bot gank som resulterte i to drap, og fra det tidspunktet stakk de av med spillet, marshalled av Jankos.

G2 v BDS (G2 win)

G2: Gnar; Maokai; Ryze; Xayah: Nautilus

BDS: Jax; Sejuani; Sylas; Lucian; Nami

Yike bidro til å stabilisere en bot 2v2 som BDS vant, og i midtspillet koordinerte Caps 'koordinerte G2 til seier med noe feilfritt Ryze-spill.

FNC v MAD (MAD win)

FNC: Gragas; Jomfruen; Sylas; Xayah; Yuumi

MAD: Renekton; Sejuani; Cassiopeiea; Zeri; Lulu

MAD Lions hadde FNCs nummer i dette spillet, og koordinerte langt bedre, med Chasy og Nisqy som dominerte konkurransen.

KOI v VIT (KOI win)

KOI: Gnar; VI; Azir; Varus; Ashe

VIT: Renekton; Sejuani; Leblanc; Zeri; Yuumi

Midt- og tidlig spill var tregt og ganske jevnt, men KOI stablet drager og brukte Dragon Soul til å vinne lagkamper og sikre spillet.

Michal Konkol

Dag 2:

SK v XL (SK win)

SK: Sion; Maokai; Akali; Zeri; Yuumi

XL: Renekton; Sejuani; Viktor; Yasuo; Senna

Et tregt tidlig spill i XLs favør, som ble levende da SK stjal Baron fra XL og drepte fire medlemmer. Exakick og Doss var standouts da SK stakk av med spillet.

BDS v VIT (VIT win)

BDS: K'Sante; Wukong; Akali; Lucian; Nami

VIT: Gwen; VI; Azir; Varus; Ashe

Sheo var en standout for et BDS-lag som prøvde sitt beste mot VITs overveldende banedyktighet, og satte opp en god kamp i et langt spill med mange vendinger, bare brutt av Elder Dragon som gikk til fordel for VIT.

TH v MAD (MAD seier)

TH: Renekton; Wukong; Azir; Ashe; Heimerdinger

GAL: K'Sante; VI; Sylas; Varus; Yuumi

Mange frem og tilbake plukker satt opp Ruby og Mersa for suksess, men en Dragon Soul til fordel for MAD og en clutch pentakill fra Nisqy tillot MAD å stjele dette spillet.

AST v FNC (AST win)

AST: Gnar; Trille; Ryze; Lucian; Nami

FNC: Aatrox; VI; Azir; Varus; Nautilus

AST vant ut i et sakte tidlig spill, spesielt på objektiv kontroll, og rev FNC fra hverandre rundt en Dragon kamp, og presset sin fordel for resten av spillet.

G2 v KOI (G2 win)

G2: Jax; Elise; Jayce; Kalista; Leona

KOI: Gangplank; Maokai; Azir; Zeri; Yuumi

En skrapende tidlig kamp fra begge sider førte til at G2 stakk av med midtspillet og spilte lagkamper nær feilfritt, og sikret seieren.

Michal Konkol

Dag 3:

BDS v TH (BDS win)

BDS: Sett; VI; Azir; Zeri; Ashe

TH: Renekton; Sejuani; Sylas; Varus; Heimerdinger

Adam var en standout tidlig for BDS da TH bygde en jevn ledelse, og holdt dem i spillet nok til å gjøre et comeback teamfight-seier, hvorav de sikret Baron og utklasset TH for seieren.

KOI v AST (KOI win)

KOI: Gnar; Wukong; Sylas; Zeri; Lulu

AST: Kled; Sejuani; Yone; Sivir; Yuumi

KOI bygde små banefordeler og vant i en stor lagkamp, og presset fordelene sine perfekt for å vinne.

SK v FNC (SK win)

SK: Gnar; Sejuani; Taliyah; Caitlyn; Lux

FNC: Camille; Wukong; Azir; Xayah; Leona

SK stengte på mesterlig vis ut Rekkles på nivå én, og presset FNC gjennom botbanen, sikret til slutt Mountain Soul og presset FNC aggressivt for seieren.

MAD v G2 (MAD win)

MAD: Renekton; Sejuani; Viktor; Sivir; Yuumi

G2: Karma; Slektskap; Swain; Varus; Taliyah

Et eksentrisk G2-utkast ga ikke resultater, da Chasy og Carzzy tok over midtspillet og MAD snøballerte spillet til en avslutning med relativ letthet.

VIT v XL (VIT win)

VIT: Gragas; VI; Taliyah; Zeri; Yuumi

XL: Jax; Wukong; Ryze; Varus; Pyke

Den beste XL har sett denne splitten, dessverre var det for lite for sent. En veldig scrappy, frem og tilbake spill, med Photon å være en standout. VIT hadde en clutch Elder Dragon stjele og gamblet på en base løp for seieren.

Endelige plasseringer: