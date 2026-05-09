Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sin assisterende designdirektør avslører hvordan de fant den perfekte Batman-historien og -stemmen

Nylig fikk vi sjansen til å sette oss ned og spille Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Igjen. Hvis du vil sjekke ut noen av våre tidlige forhåndsvisninger av spillet, kan du gjøre det her og her. På denne siste spilløkten satte vi oss også ned med assisterende designdirektør Jimmy Sedota, hvor vi spurte om alt fra favorittskurkene til Batman til et potensielt DCU-videospill.

Med så mye kildemateriale å gå gjennom, måtte vi imidlertid spørre hvordan Tt Games gikk frem for å spikre den ideelle Batman-historien de ønsket å vise frem i dette spillet. "Vi ser på mer enn 85 år med Batman-historie. Så det er mye å ta utgangspunkt i," sa Sedota. "Og vi ville være sikre på at vi så på alt. Så noen av de nyere filmene, noen av de tidligere, som Dark Knight-trilogien, helt tilbake til tv-serien 66, helt tilbake til den første Detective-tegneserien. Vi ville sørge for at alt var relevant, og at alt kom med i spillet ... det er vår opprinnelige fortelling om Batman-legenden ... fra den unge Bruce Wayne jobber seg gjennom Nanda Parbat, blir Batman, møter Jim Gordon, møter alle de forskjellige karakterene og medlemmene av Bat-familien."

Med så mange utgaver av Batman lurte vi på om det var en utfordring å velge en å etterligne, spesielt når det gjelder Batmans ikoniske stemme. Sedota sa "Forfatterteamet, klippeteamet, fortellerteamet, de ser på alle de forskjellige versjonene. Og så prøver vi virkelig å forme det vi mener er Lego Batman, hans egen karakter."

Shai Matheson har jobben med å gi liv til Lego Batman i dette spillet, og ut fra våre spilløkter ser han ut til å gjøre en fantastisk jobb. Det er tross alt ikke lett å tre inn i skoene som en gang ble fylt av en legende som Kevin Conroy.

Lego Batman lanseres 22. mai til PC, PS5, Nintendo Switch 2 og Xbox Series X/S.