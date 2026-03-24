Lego The Legend of Zelda 77093 Ocarina of Time - Det siste slaget

Jeg skal være ærlig med en gang og si med en gang at ingen av de to Lego-settene fra Zelda-spillene som har kommet ut, har imponert meg personlig eller fått meg til å gripe etter lommeboken med en gang. Og det er selvfølgelig veldig synd. Siden Zelda-serien er min absolutte favorittspillserie, skulle man kanskje tro at jeg ville gripe sjansen til å bygge begge disse settene som har blitt utgitt. Men det har ikke vært tilfelle. Heldigvis er jeg så heldig å kunne anmelde Lego - og til slutt var det heldigvis fortsatt mange detaljer ved dette settet som jeg likte, og selve byggeprosessen var morsom, slik det som regel er med Lego.

Byggingen begynner med den lille plattformen som scenen skal foregå på.

En av dem er kanskje litt i minste laget, men minifigurene av Link, Zelda og Ganondorf er helt nydelige. Så vi begynner med disse tre, og jeg liker dem virkelig. Trykket er nydelig, detaljene er fantastiske, og de alene utgjør et flott tillegg til enhver Lego-fans samling. Nå er ikke tre minifigurer alene nok til at prislappen er verdt det - men så gjenskaper dette settet, som navnet antyder, den siste kampen fra det fantastiske Zelda: Ocarina of Time, og det i seg selv er faktisk veldig, veldig kult. En klassisk scene som gjør seg godt når den endelig havner i bokhyllen når den er ferdig bygget.

Dette settet består av 1003 deler. Åtte poser, hvorav halvparten er til å bygge selve basen og det som sitter på den, mens den andre halvparten er til å bygge det villsvinlignende monsteret vi kjenner som Ganon. Det er faktisk ikke så mye som skjer når det gjelder detaljer på basen. Du bygger basen, plasserer et halvt ødelagt tårn som også fungerer som et feste for de gjennomsiktige holderne som gjør at Link og Navi kan sveve i luften.

Tre (eller rettere sagt fire, inkludert Navi) herlige minifigurer

Ellers består settet av et par andre små borgruiner der du kan plassere Zelda-minifiguren, og en ruin med en liten funksjon der du kan gjemme deg og trylle frem Ganondorf. Personlig plasserte jeg ham imidlertid helt foran på basen, siden jeg ville at han skulle være synlig. Et lite stativ med en Triforce på forsiden er også satt sammen, og noen flammer på baksiden er blant dekorasjonene. Alt i alt er det ganske sparsomt, selv om scenen i seg selv er ganske effektfull.

For det er tross alt monsteret Ganon som er hovedattraksjonen her. Han utgjør tross alt halvparten av posene og tar opp nesten halvparten av plassen på selve utstillingen. Det var faktisk ham jeg var mest usikker på på forhånd - men jeg må si at de artikulerte leddene i bena, armene og hodet - samt de massive sverdene - skaper en dramatisk scene når han settes på plass. Det ser faktisk ganske kult ut som et "øyeblikksbilde" fra spillet - noe som til syvende og sist betyr at det som utstillingsmodell i bokhyllen også er et stilig tilskudd til rommet.

Det ferdige produktet tar seg flott ut på hyllen.

Selve byggeprosessen innebærer en del fiksfakserier. Det er ikke mange store deler her, bortsett fra noen få til sokkelen og noen "klosser" til tårnruinen. Ellers er alt veldig lite. Det er ingen spesielle tekniske vanskeligheter, bare mange små brikker totalt sett. Det er imidlertid ingen spesielt repeterende trinn her, bortsett fra kanskje flammene som står på rekke og rad i bakgrunnen - men selv de er ikke spesielt mange eller repeterende å sette på plass. Noe annet som er verdt å nevne er at det ikke er noen klistremerker i det hele tatt i dette settet, noe som alltid (alltid!) er et pluss.

Det jeg synes er mest skuffende med bygget er nok det faktum at det føles litt flatt og lavt. Det hadde rett og slett vært fint å ha litt høyde på det. Et tårn med trapper opp, eller noen søyler for å skape høyde og gjøre det litt mer dramatisk og imponerende. Samtidig handler Lego alltid om et kompromiss mellom pris og antall brikker, og en utvidelse av selve basen eller innholdet i den vil automatisk bety en betydelig høyere prislapp. Men ja, det er først og fremst basen som jeg synes kunne ha vært litt mer spennende her.

Det kommer til å bli mye Nintendo Lego, og jeg håper virkelig at det kommer mer i fremtiden.

Alt tatt i betraktning er jeg fortsatt ganske fornøyd med det når jeg setter det sammen med alle de andre Nintendo-legosettene mine. Hvis jeg var mye yngre, ville jeg nok til og med synes at dette var et ganske morsomt "lekesett", siden man kan lage kule scener med minifigurene. Så selv om jeg ikke ble spesielt imponert eller følte noen umiddelbar trang til å kjøpe det da jeg først så det ved avsløringen, er det litt som jeg følte med min siste Lego-anmeldelse av Fylke - det er rett og slett finere i virkeligheten enn jeg trodde det ville være ut fra bildene på forhånd. Når det gjelder selve byggeprosessen, har jeg heller ingen direkte negative klager. Den kvalifiserer ikke som en favoritt, verken når det gjelder utseende eller hvor gøy den var å sette sammen - men det er jo tross alt Lego, og det er alltid noe av det morsomste i verden å pusle med.