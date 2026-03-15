Lego Venusaur, Charizard og Blastoise

Rød eller blå? Hva var ditt valg? Bulbasaur, Charmander eller Squirtle? Før jeg la ut på min første reise i Kanto-regionen, måtte jeg ta flere valg, avgjørelser jeg har gjentatt flere ganger siden da: Rød og Charmander. Hvis du hadde fortalt 13 år gamle Fredrik at han skulle sitte sammen med sine to sønner og bruke en uke på å bygge tre gigantiske Lego Pokémon, ville han aldri ha trodd deg. Charmander vil alltid være min første Pokémon, og den første jeg trente til å utvikle seg til sin endelige form, Charizard.

Hvis du kjøper Legos enorme Pokémon-sett, trenger du ikke å velge en start-Pokémon. I dette enorme Lego-settet med 6838 deler får du Venusaur, Charizard, Blastoise og en kul base til å plassere skapningene på. Det eneste valget du trenger å ta, er hvilken av de tre kjempene du skal bygge først. I den store esken får du tre bokser trykt som Poké Balls. På baksiden er det ikoner som avslører hvilken Pokémon-type som er gjemt i esken. Eskene er nummererte, men det er ingenting som hindrer deg i å bygge de tre figurene i den rekkefølgen du foretrekker. Hvis du følger nummereringen på eskene, er Venusaur først, etterfulgt av Blastoise, og til slutt Charizard.

Jeg bestemte meg for å gjøre det enkelt for meg selv og begynte å bygge mens sønnene mine sov. Etter to timer og ti minutter var det leggetid. Hvor langt kom jeg? Seks poser og en ferdig, kul plantekledd base som Venusaur kan stå på. Dagen etter ble åtteåringen og seksåringen min med, og sammen brukte vi nesten sju timer på å fullføre Venusaur. Det er fullt mulig at jeg kunne ha bygget Gress-typen raskere på egen hånd, men hver gang sønnene mine og jeg ser på Legosettet fra nå av, vil vi vite at byggingen var en laginnsats.

Venusaur var faktisk nummer én i rekkefølgen da vi fulgte numrene på Legosettets esker og instruksjoner. Da sønnene mine og jeg var ferdige med Venusaur, insisterte begge guttene på at Charizard var den neste. Det var ikke så vanskelig å overbevise meg, siden jeg er en favoritt. Charizards base er en vulkan med et feste på toppen der den oransje kjempen skal festes. Min eldste sønn hjalp meg med å bygge basen, noe som tok oss ytterligere fire timer. Så tok det ytterligere tre til fire timer å gjøre Charizard ferdig. Etter det mistet vi tellingen, men det tok oss nok syv til åtte timer til å bygge basen og Blastoise for å fullføre Lego-modellen, på dagen en uke etter at jeg kom hjem med esken.

Venusaur, Charizard og Blastoise er det største Legosettet jeg har bygget siden Ultimate Collector's Edition av Millennium Falcon i 2017. Jeg oppdaget Star Wars før Pokémon, men begge universene står mitt hjerte nær, og selv om jeg fikk bygge Falken selv, fikk jeg denne gangen gjøre det sammen med familien min, noe som var enda mer spesielt. I motsetning til Millennium Falcon er dette et 18+ sett som inneholder betydelig færre Lego Technic-deler, og det passet meg godt, og det passet også sønnene mine godt.

Hvordan var settet å bygge? Variert, utfordrende, morsomt og tidkrevende. Hvem er det for? Pokémon-fans og Lego-entusiaster. Venusaur og Blastoise er begge kompakte og mer like i design. Charizard er slankere og har to vinger laget av trykt stoff. De tre basene er svært forskjellige i design, der pose seks av Venusaurs base var som et vanlig Lego Botanical-sett å bygge. Charizards vulkan føltes som den delen av bygget som inneholdt flest Technic-deler, og for barna var den største utfordringen å holde fokus i lang tid. Etter tre timers bygging sa min yngste sønn: "Pappa, dette er det morsomste jeg vet. Å bygge store Lego-sett!" Det var da jeg innså at han har mange fremtidige byggeprosjekter foran seg.

Legosett finnes i alle prisklasser, og dette settet er blant de dyrere. Det er et statement, noe du bygger fordi du elsker Lego og Pokémon. Det er et sett som trenger en plass i hjemmet der det kan sees, med en base som er 54 centimeter bred og en trio som når en høyde på 50 centimeter, kan du forestille deg hvor mye plass som kreves. Mange innholdsskapere og forfattere har nevnt prisen og antydet at Lego kunne ha fjernet basen for å gjøre settet billigere. Jeg spør meg selv hvorfor? Når Pokémon feirer 30-årsjubileum og utgis som et Lego-sett for første gang, bør det gis plass. Hvis jeg skulle nevne noe som kunne ha vært bedre, ville det være formen på Charizards ansikt og hullene på Venusaur. Samlet sett er dette imidlertid et sett som er en verdig premiummodell for å feire tre tiår med et univers som underholder millioner av mennesker hvert år.

Fotnote: Lego-settet selges eksklusivt av Lego selv og har vært ekstremt populært. Settet er i restordre frem til april.