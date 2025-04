Lekkasje: Er Donkey Kong Bananza virkelig forløperen til Super Mario Odyssey?

HQ

Som om det ikke allerede var nok av et jordskjelv i media å erstatte en 3D Mario med en 3D Donkey Kong som Nintendo Switch 2-lanseringsspill, er det nå tid for sprø teorier ... bare denne gangen, med et veldig reelt grunnlag.

Nintendo Koreas offisielle nettside delte et offisielt kunstbilde av Donkey Kong Bananza (som du kan lese våre første inntrykk av etter å ha testet det i Paris denne uken her) som viser gorilla-hovedpersonen med en mørkhåret jente med et kjent ansikt som henger rundt halsen hans og ser morsom ut. Man trenger ikke være et geni for å skjønne at dette er selveste borgermesteren i New Donk City, Pauline. Interessant nok ser vi her en mye yngre Pauline, noe som kan bety at (og her begynner de sprø og bisarre teoriene).... Donkey Kong Bananza skulle være forløperen til Super Mario Odyssey. Bildet har blitt erstattet med det "riktige" kunstverket som andre sider av spillet har i andre land, kanskje etter en rask telefonsamtale fra Miyamoto-san. Men internett er alltid raskere, og her er bildet det er snakk om.

Det er en ting som kan legge litt vekt på denne påstanden, og det er at, som vi rapporterte i avsløringen, selv om det verken ble bekreftet eller avkreftet av Nintendo, Donkey Kong Bananza blir utviklet av EAD Tokyo, det samme studioet som ga oss Super Mario Odyssey.

De kan også være en annen grunn til at vi merker oss at Pauline interessant nok er det eneste "gode" mennesket i Mario Kart World som ikke har en babyversjon, slik Peach eller Daisy har.

Dette er selvsagt litt av et trossprang, ettersom denne jenta kan være en hvilken som helst annen ny karakter vi blir introdusert for i Bananza. Så langt er det eneste vi har sett som følger DK på hans eventyr, den lilla, munnrappe Rare Stone som vi ikke engang vet navnet på? Men det viser seg at armbåndet jenta har på seg, har en veldig lik lilla stein...

Bananza, som er Paulines opprinnelseshistorie, kan også knytte både dette og Odyssey til det første Donkey Kong. Hva om det viser seg at Donkey Kong blir ond og setter henne i bur? Hva om en Bananza-hendelse med Pauline (hvis det virkelig er henne) er det som får DK til å kidnappe jenter helt til en kjekk Jumpman klatrer opp i strukturen for å redde henne? Vel, kanskje denne siste delen av historien er sprøere enn de andre, men Multi-Mario-verse-feberen er klar til å bli utforsket i Nintendo Switch 2.