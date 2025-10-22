Lenovo Legion 5i Gen 10

Lenovo Legions 5-serie har lenge vært favoritten for de som ønsker solid byggekvalitet og høy ytelse på farten for en konkurransedyktig pris, og den nye 10. generasjon er intet unntak.

HQ

Selve datamaskinkabinettet kommer i den vakre Eclipse Black, med polymerer og et aluminiumslokk for å holde størrelsen og vekten nede.

Skjermen er 15" PureSight OLED, som tilbyr lyse og livlige farger, med en lynrask responstid på 1 ms og en oppdateringsfrekvens på 165 Hz, samtidig som den opprettholder en svært høy lysstyrke på 500 nits. Den leverer også 100 % fargenøyaktig gjengivelse i henhold til DCI-P3-standarden, med X-Rite Pantone-kalibrering rett fra fabrikken.

Inni denne 15IRX10-versjonen banker et Intel-hjerte, nærmere bestemt Intel Core i7-13650HX med 14 kjerner til rådighet. De seks ytelseskjernene med 12 tråder kan nå opptil 4,9 GHz, støttet av en 24 MB hurtigbuffer, mens de 8 effektivitetskjernene med én tråd hver sørger for at du har god plass til multitasking som ikke krever den lynraske hastigheten til ytelseskjernene som kan fokusere på spilling og andre krevende jobber - og dermed spare energi og batterilevetid. Mens 55-watts CPU-en nesten kan tredoble kraften sin når den kjører i turbomodus, er den også utstyrt med effektivitetskjerner og kan slå av ubrukte kjerner for å spare batterilevetid. I denne modusen kjører den også på den integrerte grafikken i form av en Intel UHD Graphics 770 - som fortsatt er svært kapabel til å vise moderne innhold med høy oppløsning, i stedet for å bruke det dedikerte Nvidia-grafikkortet som, selv om det er energieffektivt, er et helt annet beist når det gjelder strømforbruk.

Når vi snakker om grafikk, er den bærbare datamaskinen utstyrt med et Nvidia RTX 5060-kort med 8 GB VRAM. Selv om den er kraftig og banebrytende, har Nvidias RTX-serie en rekke triks for å øke ytelsen langt utover det som burde være mulig i en bærbar datamaskin, spesielt DLSS 4. Mens Nvidia er mest kjent for sin oppskalering, som lar GPU-en gjengi med lavere oppløsning og deretter oppskalere bildene for høyere FPS, muliggjør raytracing-kjernene realistisk belysning og refleksjoner, og Reflex 2-teknologien reduserer intern latens betydelig. Multi-Frame Generation er også tilgjengelig, der grafikkortet kan sette inn ekstra bilder basert på informasjon fra spillet, og dermed skape nye bilder ved siden av tradisjonelt behandlede.

Tilkoblingene inkluderer naturligvis WiFi 7 og en kablet Ethernet-port, sammen med 3x USB-A- og to USB-C-porter med DisplayPort 2.1, hvorav den ene støtter opptil 100 W lading. Et 5 MP webkamera er også inkludert.

Lyden er AI-forbedret, med Nahimic 3D-lyd fra SteelSeries som fordyper deg i spillene dine, mens Lenovos TrueStrike-tastatur sikrer presisjon og hastighet for spillingen din. Det kommer til og med med en Mylar-belagt berøringsplate for en førsteklasses følelse, samt et numerisk tastatur på siden.

Kjølingen kommer fra Lenovos velkjente Legion Coldfront-system, med turboladede vifter og avanserte kobbervarmerør som jobber sammen i et vakuumforseglet system for optimalisert luftstrøm og generell kjøling. Dette kombineres med AI-optimalisering for enkle forbedringer, noe som også er til fordel for lyd og skjerm. Det siste innen bærbar PC-batteriteknologi driver det hele, som er i stand til å hurtiglade fra 0 til 70 % på bare 30 minutter, uten å redusere batteriets lange levetid.

Les mer om Lenovo Legion 5i her!