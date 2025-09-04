Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

HQ

Den koster mye, men Lenovos Legion Pro 7 med RTX 5080 ser ut til å ha alt: 2 TB NVMe generasjon. 4 - noe mange konkurrenter fortsatt mangler - en 16" 240Hz OLED-skjerm, en 16 GB RTX 5080 og ikke mindre enn 64 GB DDR5 6400 RAM. Endelig en bærbar PC med en seriøs mengde RAM. Personlig ville jeg heller ikke gått høyere enn en RTX 5080 i en bærbar PC - varmeutviklingen er rett og slett for intens. Når det er sagt, kan du få den med RTX 5090 for 10 % mer.

Lenovo har utstyrt den med en 24-kjerners Intel Ultra 9 275HX CPU, som har individuell RGB i hver tast - dessverre fortsatt ikke standard i 2025 - og det er kjøling via et fordampningskammer. På papiret har den alt, og dette gjenspeiles i prisen: 35 000 kroner. Av og til er den imidlertid på salg for 26 000 kroner. Det er dyrt - men faktisk en rettferdig pris når man ser på ytelse. Den eneste ulempen er at en så kraftig maskin veier en del: 2,7 kg - men det er nesten lett for en maskin av det kaliberet.

Designet minner om et romskip eller en Lamborghini, og spesielt vifteportene er flotte - med litt overdrevet RGB. Ulempen er imidlertid at alle tilkoblingene er på sidene, og det er ikke et designvalg jeg liker.

Det er selvfølgelig et webkamera - hele 5 MP - og det er mange innganger og utganger. Det bør spesielt bemerkes at det er en 140 watts PD-tilkobling - så det er en skikkelig greie. En pakke med ekstra tastaturtaster fulgte også med. Plusspoeng også for høyttalerne, som faktisk spiller bra, og et generelt fint design.

Hvis du er i tvil om hvor mye kraft denne maskinen har, kan du bare se på strømforsyningen: 400 watt mot vanlige 220 watt - og av og til litt mer.

Skjermen har VESA Black-sertifisering og 100 % DCI-P3-fargedekning. Men viktigst av alt, den leverer akkurat det du forventer av en moderne OLED-skjerm. Som de fleste andre bærbare datamaskiner har den en oppløsning på 1600p. Jeg hadde ikke tilgang til måleutstyr, men mitt kvalifiserte gjetning er at vi er over 400 nits. Batteriet blir imidlertid raskt brukt opp. Ved aktiv bruk varer det bare halvannen time, og med videoavspilling kan du få ytterligere tre timer - men hvis du skal spille, bør du absolutt ha den koblet til strømnettet.

Markedsføringsmaterialet nevner mye om AI, men det føles mest som automatiserte funksjoner som har eksistert i årevis uten å bli kalt AI. Min favoritt er de «turboladede» viftene - jeg skulle gjerne hørt mer om hvordan det fungerer. Det står også at en effektbegrenser forbedrer ytelsen, og den formuleringen kunne nok vært valgt med litt mer omhu. Det samme gjelder omtalen av «TSI-kjøling», uten forklaring. Alt i alt kunne punktpresentasjonen på Lenovos nettsted trengt en anmeldelse av noen som faktisk forstår hvordan en datamaskin fungerer. Jeg er også imponert over den påståtte eksistensen av et «hyperkammer» - noe slikt finnes ikke med mindre de mener et trykkammer, noe som gir enda mindre mening. Litt som påstanden om «stasjonær ytelse» - svaret er tydelig nei.

Datamaskinen står stødig på bordet, og for en gangs skyld er hengslene på skjermen laget ordentlig - ekstrapoeng for det. Berøringsplaten er laget av Mylar og føles komfortabel, det samme gjør tastaturet, men den mangler fingeravtrykksleser og IR-funksjon.

Appen er ikke min kopp te estetisk sett. Den er litt rotete i sitt forsøk på å skape oversikt og minner mest av alt om dashbordet i en muskelbil fra 80-tallet. På den annen side gir den gode muligheter til å tukle med ytelsesinnstillinger - og det fungerer fint. «Stille» er fortsatt halvstøyende (34 dB), mens «ytelse» er på 44 dB. Du kan også forsyne komponentene med mer kraft - i bytte mot mer støy - men Lenovo har satt en naturlig grense. CPU-en traff 92 grader og GPU-en 78 grader under full belastning.

Til tross for de kraftige komponentene, finnes det grenser. I 1600p - som selvfølgelig er det du spiller med et slikt beist - kan du ikke komme over 60 fps i Cyberpunk 2077 med Ray Tracing Ultra. Faktisk er det rundt vanligvis 51 fps. I 1080p kan du nå 66 fps, men når du bruker Frame Generation kan du enkelt nå 126 fps i 1600p (2x). Jeg vil helst unngå 4x, da 2x ser bedre ut, men hvis du gjør det lander du plutselig på 162 fps. Red Dead Redemption 2 nådde 128 fps - fortsatt ganske fint. Mer upraktisk for de som spiller konkurransepreget: CS2 kjører +250 fps i 1600p Ultra High.

Syntetiske benchmarks:

3DMark Time Spy Extreme: 11 324

3DMark Speed ​​​​Way: 5 866

3DMark Steel Nomad: 5 401

3DMark Port Royal: 14 868

Med en bærbar PC må du huske å begrense deg. Du har «bare» 400 watt å leke med, men det er fortsatt langt mer enn nesten alle konkurrentene. Lenovo Legion Pro 7 har imidlertid fordelen at en 16-tommers OLED-skjerm raskt får deg til å glemme at du sitter med en bærbar PC. Med RTX 5080 og Nvidias mange muligheter for å manipulere bildefrekvensen er det absolutt mulig å leke med høye bildefrekvenser - til tross for at det er en bærbar PC. Prisen er ikke vennlig, men med den innmaten kunne det knapt vært annerledes.

Det er vanskelig å finne seriøse minuser - bortsett fra batterilevetid og størrelsen på laderen. Men det er konsekvensen av kraftig maskinvare, og det kan ikke endres. Ville jeg kjøpt en selv? Ja, sannsynligvis - spesielt på salg. Eller RTX 5090-versjonen, hvis jeg var milliardær. Men innerst inne er jeg bare glad for at 2 TB nå endelig, etter 6-8 års forsinkelse, ser ut til å være standarden for lagringsplass.