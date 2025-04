Lewis Hamilton sliter i Ferrari etter "forferdelig" løp der han endte på syvendeplass

HQ

Det var store forventninger til den syvdobbelte mesteren Lewis Hamilton, som kom til Ferrari for å"oppfylle en drøm" etter mer enn et tiår hos Mercedes. Men etter fem løp har den 40 år gamle briten havnet langt bak i førersammendraget: Han ligger på sjuendeplass med 31 poeng, mens leder Oscar Piastri har mangedoblet ledelsen med tre (99 poeng).

Hamilton ligger også bak lagkamerat Charles Leclerc, femte i førersammendraget, som i Saudi-Arabia oppnådde sin første pallplass for året, tredje. Hamilton ble nummer syv i Jeddah, og hans beste løpsresultat etter fem Grand Prix er en femteplass i Bahrain i forrige uke.

For Hamilton var løpet "forferdelig, ikke hyggelig i det hele tatt" og sier at han "sliter med å føle bilen under meg", men kan ikke finne et klart svar på hvorfor han har vært inkonsekvent. Faktisk var hans største prestasjon å vinne sprinten i Kina, det andre Grand Prixet. Senere kastet han bort pole positionen og endte på sjetteplass (via BBC).

Hamilton la også til at han føler at det ikke vil gjøre noen forskjell at det er to uker igjen til neste løp i Miami (2.-4. mai).