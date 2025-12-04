Light of Motiram Kampanjer stanset mens Sonys opphavsrettssøksmål trappes opp

HQ

Den pågående sagaen og den juridiske kampen mellom Tencent og Sony over Light of Motiram fortsetter. Spillet er under ild etter å ha blitt beskyldt av Sony for å være en "slavisk klone" av Horizon -serien av spill, og dette hadde ført til alle slags juridiske stikk og stikk i løpet av månedene i forkant av det som tilsynelatende vil være en full rettssak om brudd på opphavsretten i begynnelsen av 2026.

På denne fronten har nå The Game Post avslørt at Tencent har gått med på å sette alt salgsfremmende arbeid på Light of Motiram på pause til den juridiske kampen er avgjort. Dette er bekreftet i en rettsdokumentasjon som sier at det ikke vil være noe videre markedsføringsarbeid eller offentlige tester før forføyningen er avgjort.

Innleveringen ble gjort i Northern District of California og sier at begge parter har vært "engasjert i diskusjoner for å løse den nåværende tvisten", noe som kan ta litt lengre tid enn forventet, ettersom Sony har gått med på en forlengelse av begjæringen om midlertidig forføyning for å sikre at Tencent får mer tid til å forberede seg.

Som en del av denne avtalen har Tencent også lovet at lanseringsdatoen for Light of Motiram ikke vil bli fremskyndet til noe tidligere enn Q4 2027-vinduet som for øyeblikket er knyttet til spillet.