LIVE
HQ
logo hd live | Metroid Prime 4: Beyond
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Norsk

      Medlemsinnlogging
      Gamereactor
      nyheter
      Light of Motiram

      Light of Motiram Kampanjer stanset mens Sonys opphavsrettssøksmål trappes opp

      Spillet har blitt beskyldt for å være en "slavisk klone" av Horizon.

      Abonner på vårt nyhetsbrev her!

      * Påkrevd felt
      HQ

      Den pågående sagaen og den juridiske kampen mellom Tencent og Sony over Light of Motiram fortsetter. Spillet er under ild etter å ha blitt beskyldt av Sony for å være en "slavisk klone" av Horizon -serien av spill, og dette hadde ført til alle slags juridiske stikk og stikk i løpet av månedene i forkant av det som tilsynelatende vil være en full rettssak om brudd på opphavsretten i begynnelsen av 2026.

      På denne fronten har nå The Game Post avslørt at Tencent har gått med på å sette alt salgsfremmende arbeid på Light of Motiram på pause til den juridiske kampen er avgjort. Dette er bekreftet i en rettsdokumentasjon som sier at det ikke vil være noe videre markedsføringsarbeid eller offentlige tester før forføyningen er avgjort.

      Innleveringen ble gjort i Northern District of California og sier at begge parter har vært "engasjert i diskusjoner for å løse den nåværende tvisten", noe som kan ta litt lengre tid enn forventet, ettersom Sony har gått med på en forlengelse av begjæringen om midlertidig forføyning for å sikre at Tencent får mer tid til å forberede seg.

      Som en del av denne avtalen har Tencent også lovet at lanseringsdatoen for Light of Motiram ikke vil bli fremskyndet til noe tidligere enn Q4 2027-vinduet som for øyeblikket er knyttet til spillet.

      Light of Motiram

      Relaterte tekster



      Loading next content