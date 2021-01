Little Nightmares 2 - En siste forhåndstitt

Du ser på Annonser

Når det gjelder oppfølgere er jeg alltid en forsiktig optimist. Hvis den gjøres riktig kan en god oppfølger forbedre svakhetene fra originalen samtidig som man får et gjensyn med rollefigurer og settinger vi forelsket oss i under det første spillet. Hvis gjennomføringen derimot er dårlig kan det gjøre ubotelig skade på arven etter originalen. Ettersom det første Little Nightmares var en såpass uventet perle, var det med en viss forsiktighet jeg satte meg ned med oppfølgeren da jeg fikk muligheten til å prøve det litt før lansering. Etter noe tid med spillet kan jeg heldigvis si at jeg er ganske tilfreds over å se at prosjektet er på riktig spor og at oppfølgeren faktisk kan overgå forgjengeren.

I demoen hadde jeg tilgang til de to første kapitlene av spillet, som er The Wilderness og The School. Jeg skal ikke gå i detalj på The Wilderness her ettersom vi allerede har snakket om dette kapitlet i fjor. I The School blir Mono skilt fra sin nye følgesvenn Six (hovedpersonen fra det første spillet), og det er opp til deg å redde henne fra en gjeng med skolebarn kjent som Bullies. Ditt tapre redningsforsøk finner sted i de dunkle gangene i en skole fra 1800-tallet, noe som er en ganske annerledes tone enn det man får se i det første kapitlet.

The School får virkelig festet grepet om den uhyggelige atmosfæren og evig gufne følelsen som gjorde originalen til en minneverdig opplevelse. Nylig beskrev utviklerne skolesystemet som om det lignet et fengsel, og det er akkurat denne følelsen som fremkalles her. Bullies stormer gangene nesten som om de var gjengmedlemmer, og The Teacher kan bli sett patruljerende i klasserommet med et nesten militaristisk grep rundt en linjal. Dette er en setting som tydelig er et barns personlige helvete, og å komme seg gjennom dette kapitlet føltes til enhver tid temmelig urovekkende, ikke minst fordi jeg visste at en ny jakt- eller snikesekvens var rett rundt hjørnet.

En ting jeg gruer meg til hvis jeg skal anmelde spillet i fremtiden er å støte på The Teacher for andre gang. Hun virker kanskje guffen til å begynne med når du ser henne herske over klasserommet med jernhånd, men bare vent til hun fester blikket på deg. Å løpe for livet mens The Teacher fulgte etter meg ved å strekke den spagetti-lignende halsen sin er uten tvil den mest fryktinngytende delen av demoen. I flere av seksjonene her må du gjemme deg i bokser og andre skjulte områder for å unngå at hun ser deg, og dette føltes intenst mens hun saumfarte området.

Tempoet her føles utmerket, og det er en fin blanding av gåter, snikesekvenser og jaktscener som bidrar til å skape variasjon. Jeg må særlig applaudere snikesekvensene, som alle har sine særegne mekanikker som gjør at de ikke blir trauste i lengden. I en sekvens i The Wilderness må du holde pusten i sumpen for ikke å bli oppdaget av den haglebærende Hunter. I The School har du en sekvens hvor du må ta på deg hodet til en av de falne Bullies (de er laget av leire) for å gli inn blant mengden.

Gåter var en spillmekanisk hjørnestein i det første Little Nightmares, og det ser ikke ut til å ha forsvunnet med oppfølgeren. I oppfølgerne virker gåtene å være utvidet med tanke på at du nå har en andre rollefigur å bekymre deg for. Under en tidlig del av The School må du finne veien opp til den ødelagte etasjen over deg, og du må da finne forskjellige veier opp for Mono og Six. Her introduseres noen få nye mekanikker som at du kan hjelpe hverandre opp for å nå opp til høyere områder, og du kan kaste deg vågalt over store kløfter i håp om at partneren klarer å ta hånden din når du når kanten.

Demoen var i det store og det hele en utmerket smakebit på spillet, men jeg har ett lite ankepunkt. Denne seksjonen av spillet introduserer spilleren for enkle kamper, og jeg opplevde at våpenbruken føltes klønete og upresis. Ofte skal du snike deg forbi Bullies og slå dem i hodet med en stump gjenstand, men jeg klarte aldri å få en god følelse av timingen. Dette var særlig irriterende i seksjoner hvor Bullies kaster seg etter deg og du må svare raskt med å svinge våpenet ditt. Heldigvis blir man ikke straffet for å feile, og det går ekstremt raskt å laste opp igjen et gammelt sjekkpunkt.

Little Nightmares 2 kan fort bli ett av de første må-ha-titlene for 2021 så sant det klarer å videreføre det samme tempoet fra de to første kapitlene til resten av spillet. Jeg satt hele tiden på kanten av stolen mens jeg spilte, noe den hjemsøkende atmosfæren og de mesterlige snike- og jaktsekvensene kan ta æren for. Variasjonen i omgivelser og miljø virker å være tidoblet, og jeg koste meg med de nye mekanikkene som kretser rundt bruken av to hovedpersoner.

Husk å kikke innom for våre tanker om hele spillet når Little Nigthmares 2 lanseres 11. februar 2021.