Live Service Roundup: Sent april 2021

To nye uker har gått og vi er klare med en ny oppdatering om hva som er nytt og hva som kommer i nærmeste fremtid i de mest populære live service-titlene. Vi går rett på sak:

Teamfight Tactics

Den 28. april introduserer Riot Games neste store oppdatering til deres kortbaserte strategispill Teamfight Tactics. Utvidelsen heter Reckoning og introduserer et nytt battle pass, spennende nye Shadow-gjenstander og til og med et et tema og en storyline som vil utvikle seg over hele perioden. Med en hel del nye klasser som også kommer til dine favoritt Champions og den interessante Labs-spillmodusen, gir Reckoning gode grunner til å sette seg inn i Teamfight Tactics igjen.

Destiny 2

Guardian Games er tilbake og gir Destiny 2-spillere muligheten til å konkurrere mot hverandre om å bli den beste Guardian. Eventet, som startet den 20. april, varer frem til den 11. mai og bringer masse nytt loot å tjene. Fra legendariske klasse-gjenstander, nye shaders, en eksotisk Sparrow og et gjensyn med den eksotiske maskinpistolen Hier Apparent (som nå har en Catalyst å skaffe seg i tillegg) - årets Guardian Games har potensiale til å bli det beste årlige eventet i Destiny 2s 2021-kalender.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Sesong tre for Call of Duty: Black Ops Cold War lander i dag og bringer en hel del nytt innhold å bryne seg på. Med fire nye kart tilgjengelig fra dag én (inkludert Black Ops-klassikeren Standoff), seks nye våpen som kommer i løpet av sesongen (hvorav Ballistic Knife er et av dem), to nye spillmoduser på vei til multiplayer, en ny Strafe Run-scorestreak, mange ny Operators og til og med flere Prestige-nivåer å jobbe seg mot, er det absolutt ikke mangel på innhold denne sesongen.

Og for Zombies-fansen der ute, kan dere se frem mot en helt ny region i Outbreak-modusen, en lastebil og FAV-kjøretøy som blir tilgjengelig, en ny feltoppgradering kjent som Toxic Growth og til og med mer intel å grave ut.

Call of Duty: Warzone

For Warzone-spillerne blir alle nye våpen og Operatorw også tilgjengelig for deg å låse opp og ta i bruk, men i tillegg til det kan du også se fram mot en kartoppdatering som, hvis ryktene stemmer, bringer oss tilbake til 80-tallet. På toppen av det hele kommer et nytt tidsbegrenset event kalt "Hunt for Adler" som gir spillerne muligheten til å bryne seg på en rekke utfordringer for å tjene et unikt skin til Adler Operative.

Fallout 76

Bethesda slipper den neste store oppdateringen i Appalachias ødemark den 27. april, med sesong fire av Fallout 76 som skal bringe Armor Ace og Power Patrol tilbake. Denne oppdateringen, kjent som Armor Ace in Cold Steel, vil se den ikoniske gruppen reise nordover for å bekjempe Commissioner Chaos og Yukon Five. I tillegg til et actionfylt tema vil sesong fire også bringe et stort utvalg av C.A.M.P.-gjenstander, inkludert utstillingsdukker og bikuber, skins til Power Armor og våpen, ytterligere 100 nivåer du kan oppnå og tjene belønninger for, og til og med forskjellige nye Tadpole-merker som du kan fylle din Scout Sash opp med. Med mye mer innhold som kommer i mai og utover, gir det deg en god grunn til å sjekke ut dette multiplayer-rollespillet.

World of Tanks

Wargaming bringer en ganske stor oppdatering til World of Tanks for konsoller den 27. april, en oppdatering som tilføyer moderne rustning for første gang. Jepp, det stemmer, multiplayer-tittelen vil utforske flere tidsepoker og legger til et nytt Tech Tree, nye og større kart og masser av etterlengtede features, som artillerfrie kamper fra den kalde krigen (hurra!). Denne oppdateringen vil nærmest revolusjonere måten vi spiller World of Tanks på.

Pokémon Go

På slutten av denne måneden feirer Pokémon Go lanseringen av New Pokémon Snap med et in-game event med fokus på Lental Region. Mellom den 29. april og den 2. mai vil Pokémon fra regionen dukke opp oftere både på kartet og i raids, og avatar-gjenstander med kamera-tema blir tilgjengelig i butikken. Under eventet vil også Shiny Smeargle debutere i Pokémon Go.

Apex Legends

Respawn har nylig gitt oss en heftig oppdatering hva angår Apex Legends. Ikke bare vet vi at den nye sesongen lanseres den 4. mai, den bringer også en ny legende kalt Valkyrie. I tillegg til dette er det planlagt en versjon av Olympus-kartet som har blitt infisert med røtter og naturlig vekst, et nutt våpen kjent som Bocek Bow kommer, og til og med masse Titanfall-relatert innhold ser ut til å være på vei. Med alt dette i vente vil både Titanfall og Apex-fans finne noe å glede seg over fremover.

Det har også blitt annonsert en mobilversjon av spillet. Denne versjonen vil være frittstående og får ikke crossplay med andre versjoner av Apex Legends. Det kommer imidlertid med et spesialdesignet kontrolloppsett for berøringsskjermer, i tillegg til å ha unikt innhold å låse opp som ikke er tilgjengelig i PC- og konsollversjonene. Lanseringsdatoen er fortsatt ukjent, men spillet kjører en betatest i India og Filippinene rundt slutten av april.

Ettersom det er mange live service-spill der ute, hvor mange av dem vil få oppdateringer og nytt innhold i ukene som kommer, håper vi du stikker innom igjen om to uker når vi har en ny oppsummering av de største begivenhetene i live service-spillenes verden.