Live Service Roundup - Sent mai 2021

Live service-spillenes verden venter ikke på noen, og til tross for at det bare er to uker siden forrige Live Service Roundup, er det allerede mange nye tillegg og nytt innhold tilgjengelig i favorittspillene dine. Med masse å utforske, her er seks av de største oppdateringene i live service-spillenes verden som enten er ute nå eller kommer i løpet av de neste to ukene.

Overwatch - Anniversary

Det er kanskje ikke de mest spennende nyhetene, men Overwatchs Anniversary-event er i hvert fall tilbake og er offisielt i gang. Det bringer tre uker med sesongbaserte aktiviteter, frem til det ender den 8. juni.

I år, som hvert år, har en rekke nye kosmetiske gjenstander funnet veien til det Blizzard-utviklede skytespillet, inkludert et disco-inspirert Baptiste-skin kalt Funky, som gir support-karakteren en klassisk 80-talsstil med afrosveis og en beltespenne der det står "GRVY".

I løpet av eventet vil spillere kunne få klørne i nye kosmetiske gjenstander hver uke bare ved å spille matcher i spillet. Week One som for øyeblikket er tilgjengelig tilbyr et spillerikon og en spray, begge basert på det nye Cybermedic Ana-skinet som er den endelige belønningen for uken. Week Two er basert på Bird of Paradise Echo-skinet og den siste uka er basert på 8 Ball Wrecking Ball-skinet, så sørg for å logge inn og feire fem år med dette elskede spillet.

Call of Duty: Black Ops Cold War, Mobile og Warzone - 80s Action Heroes

I dag bygde Activision videre på hypen fra den nåværende 1980-tallsbaserte Call of Duty-verdenen som strekker seg over Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone og Call of Duty: Mobile ved å bringe to klassiske 80-tallshelter til spillet i 80s Action Heroes-eventet.

Sylvester Stallones John Rambo og Bruce Willis' John McClane ble først teaset for noen uker siden, og kommer nå til den populære serien som to spillbare operatører. Og som du kanskje håpet på bringer denne crossoveren en hel rekke andre kosmetiske og brukbare gjenstander, for eksempel en finisher som ser karakteren din unnslippe en vanskelig situasjon med en pistol teipet på ryggen. Og hvis alt det ikke var nok har Nakatomi Plaza blitt et faktisk område i Verdansk, som erstatter radiotårnet, og det vil komme noen nye actionhelt-spesifikke spillmoduser til flerspillerdelen, for eksempel Rambos versjon av Gun Game.

Destiny 2 - Vault of Glass

Bungie startet den nye sesongen av Destiny 2 for bare noen dager siden, og brakte et stort utvalg nytt innhold basert den Vex-sentrerte Season of the Splicer. Men med den neste sluttspillaktiviteten som åpnes veldig snart, begynner løpet om å oppnå World's First i det tilbakevendende Vault of Glass-raidet å ta form.

Denne lørdagen, 22. mai, kommer Vault of Glass tilbake, og bringer den ikoniske aktiviteten tilbake for deg og raidpartyet ditt for å teste deres ferdigheter. I motsetnig til tidligere raids, da dette er en tilbakevendende aktivitet, vil ikke Vault of Glass ha det samme World's First-løpskonseptet som før. I stedet må lagene fullføre raidet og en haug med spesielle Triumphs (utfordringer) som er spesifikke for Vault of Glass for å kunne få det prestisjefylte raid-beltet og World's First-tittelen.

Gears 5: Operation 7

The Coalition sørger for at Gears 5-spillere ikke blir lei av deres tredjepersonsskytespill med det første, ved å lansere Season 7. Denne sesongen tilføyer to nye karakterer, den talentfulle biokjemikeren Hana Cole og Locust-forskeren Ukkon, sammen med et nytt kart, Ephyra og en rekke balansejusteringer og feilrettinger.

En av de mest interessante endringene er i den kompetitive modusen, som får en ganske betydelig overhaling. Det tidligere ranked-systemet blir sløyfet, og i stedet blir Gear Points introdusert som en måte å vise hvor godt du har prestert. Kort forklart: jo mer du har, jo bedre spiller du. Gear Points spenner over hver av de kompetitive modusene (som har flere spilltyper nå), og de inkluderer også topplister for å se hvordan du måler deg mot resten av verden.

Lista over patchene i Season 7 er ganske lang, og du kan lese alt om dem her. Men hvis du helst bare vil se endringene i spillet selv, kan du gjøre det akkurat nå.

Pokémon Go: Luminous Legends Y

Luminous Legends X-eventet er nå over, men Niantic bruker ikke noe tid på å fylle tomrommet. Luminous Legends Y-eventet er allerede tilgjengelig i Pokémon Go, og det bringer den legendariske skapningen Yveltal til spillet som en del av femstjerners raids.

PPå toppen av dette vil Pokémon av typen Dark dukke opp mye oftere på kartet, og utvalgte Dark-typer som Pancham, Larvitar og Absol vil klekkes fra Strange Eggs.

Etter hvert i Luminous Legends Y-eventet skiftes fokuset fra Dark-typer til Fairy-typer, og Eevee-utviklingen Sylveon kommer med det til spillet for første gang. Og, i sammenheng med Sylveons debut, vil Fairy-typer dukke opp oftere på kartet, og visse andre Eevee-utviklinger dukker opp i trestjerners raids.

Luminous Legends Y-eventet er tilgjengelig i spillet i dag og varer frem til 31. mai. Sylveon-delen av eventet starter den 25. mai.