Live Service Roundup: Tidlig april 2021

Live Service-spillverden oppdateres hele tiden, og selv om det kun er to uker siden vår forrige gjennomgang, så har noen av de største og mest elskede spillene i dag allerede noe nytt å tilføye for å holde spillerne engasjert. Alt fra Rocket League til Halo: The Master Chiev Collection, vi har samlet nyheter om en stor mengde events og nyheter å se fram mot, og vi starter med Blizzards populære skytespill, Overwatch.

Overwatch

Overwatch Archives er tilbake igjen, og er nå tilgjengelig som som en gratis sesongbasert begivenhet. Hvis du ikke har opplevd Archives enda, så er det et årlig event som tilføyer en del nye skins og andre kosmetiske gjenstander som du kan tjene gjennom lootbokser i spillet, og det inkluderer også nye kooperative PvE Uprising-oppdrag. Hvis du er fan av Overwatch-lore, så bør du ikke gå glipp av dette, da det år etter år har masse å tilby.

Call of Duty: Black Ops Cold War and Call of Duty: Warzone

Etter å ha blitt avduket nylig i Season Two Reloaded-veikartet, kommer ZRG 20mm-sniperriflen til Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone for å tilby spillerne den riflen med høyest skade per skudd i sin klasse. Den kan du få ved å gjennomføre en utfordring i spillet, eller du kan kjøpe den i butikken.

Black Ops: Cold War Multiplayer-fans får også tilbake Gunfight-turneringer, der 16 lag på to settes opp mot hverandre i et single-elimination-fomat. Det er et emblem, calling card, en charm og enda en blueprint på spill, så du vil ikke gå glipp av denne.

Og forresten har også en ny patch blitt sluppet, som endelig har nerfet FFAR-en i Warzone, så du nå kan sove rolig velvitende om at det marerittet forhåpentligvis er over.

Fortnite

Nå som den andre sesongen av Llama-Rama konkluderer den 9. april holder Epic games Fortnite-toget gående med tilføyelsen av et nytt legendarisk våpen kalt The Recycler. Dette tunge tohåndsvåpenet suger til seg søppel og gjenstander fra øya og lager en søppelbombe du kan sende mot fiendene. The Recycler er mulig å finne i spillet nå, så sørg for å hoppe inn og sjekk det ut.

Rocket League

Season 3 av Psyonix' sportstittel Rocket League gikk live i går, og den introduserer et helt nytt Rocket Pass hvor spillere kan tjene 70 unike kosmetiske gjenstander. Denne nye sesongen kommer også til å utvide spillets auto racers, da det for første gang noensinne tilføyes Formula 1 og NASCAR-biler til Rocket League. Begge disse biltypene ankommer i mai i hver sin unike bundle, og for at spillere skal ha like vilkår er en ny in-house-utviklet bil, The Tyranno, en del av det nye Rocket Pass.

Red Dead Online

Ny uke, ny omgang Red Dead Online-bonuser. Denne uken ligger fokuset på den flotte naturen og friluftslivet, og tilbyr spillere en pakke med tre Potent Herbivore Bait, tre Potent Predator Bait og tre Special Lake Lures.

Og når vi nå er inne på fisking så er det denne uken 2x bonus på alle free roam-fiskeaktiviteter, så sørg for å kaste ut snøret for å håve inn noen ekstra belønninger.

Til slutt fortsetter jakt- og frilutfstemaet med 30% rabatt på Elephant-riflen, og på ting i Gus' butikk, alle Harrietts' Tonics og Novice og Promising Naturalist-ting. Det er også 40% rabatt på alle fiskestenger, fiskekroker og alle hatter. Så det finnes nærmest ikke et bedre tidspunkt å slå seg ned ved vannet og nyte litt avslappende fisking.

Destiny 2

Mens vi nærmer oss slutten på enda en sesong av Destiny 2, holder Bungie spillerbasen engasjert med enda en runde Iron Banner den 13. april, og gir en fantastisk mulighet til å få tak i toppklasses endgame-loot før Guardian Games starter noen dager senere. Det stemmer, den 20. april kommer den årlige begivenheten Guardian Games tilbake, og mens vi for øyeblikket mangler nærmere detaljer, kan vi forvente nytt loot og rikelig med konkurranse hvor alle de tre klassene kan vise deres forskjellige evner, frem til avslutningsseremonien noen uker senere.

Sea of Thieves

Rare håper på å gjøre april til en måned man husker med lanseringen av Sea of Thieves' andre sesing den 15. april. Denne nye sesongen medbringer et nytt Plunder Pass, som er fylt med kosmetiske gjenstander og nye ting, sammen med nye interessante sesongbaserte aktiviteter. Rare holder fortsatt kortene sine tett mot kroppen, så alt vi kan gjøre inntil videre er å spekulere på hva som kommer.

Pokémon Go

Neste uke byr Pokémon Go på enda et nytt event som trenere kan fordype seg i. Rival's Week hyller rivalisering mellom lommemonstre og gir spillere mulighet for å fange en rekke spennende lommemonstre i spillet. Alt fra Therian Forme Landorus, som du kan få i et fem-stjerners Raid, til de debuterende Skrelp og Clauncher. Det er mye å begi seg ut på når Rival's Week starter den 13. april og fortsetter frem til den 18.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced

Next-gen-oppgraderingene til The Elder Scrolls Online: Console Enhanced har endelig blitt detaljert, og bringer en 60fps Performance Mode, bedre grafikk, raskere lastetider og en Fidelity Mode som prioriterer oppløsning fremfor bildeoppdatering - men dette får vi høre mer om litt lenger frem i tid. ESO: Console Enhanced er tilgjengelig som en gratis oppdatering for alle som eier spillet på PS4 eller Xbox One, og lanseres den 8. juni.

Halo: The Master Chief Collection

Halo: The Master Chief Collection sparket nylig i gang sin sjette sesong, som bringer et nytt Battle Pass fult med kosmetiske gjenstander, sammen med en rekke sesongbaserte utfordringer hvor du kan spille deg frem til tre unike belønninger. Sesongen startet offisielt den 7. april som en gratis oppdatering for alle eiere av Halo: The Master Chief Collection på både PC, Xbox One og Xbox Series, dog har Battle Passet en premium-versjon, som gir deg adgang til de mest spennende belønningene.

Ettersom det er mange live service-spill der ute, hvor mange av dem vil få oppdateringer og nytt innhold i ukene som kommer, håper vi du stikker innom igjen om to uker når vi har en ny oppsummering av de største begivenhetene i live service-spillenes verden.