Live Service Roundup - Tidlig mai 2021

Nye to uker har gått, noe som betyr at det er på tide med en ny rapport om live service-spillenes verden. Med noen ganske store oppdateringer på vei til favorittspillene dine, går vi bare rett på sak med noen av de største nyhetene man kan se frem til i live service-spillene de neste to ukene.

Destiny 2: Season of the Splicer

Destiny 2 sparker i gang sin neste sesong 11. mai, og med følger et sett av aktiviteter og loot som kan samles og brukes i kampen mot Darkness. Med navnet Season of the Splicer tar vi et steg bort fra kampen mot Cabal-imperiet ledet av keiserinne Caiatl. I stedet skal fokuset rettes mot robotiske Vex, som har fanget Guardians-hjemmet The Last City i en simulasjon kjent som Endless Night.

Season of the Splicer bringer med seg noen nye aktiviteter som kretser rundt det å dykke ned i simulasjonen og ødelegge den fra innsiden, noe som blant annet inkluderer seksmanns matchmade-modusen Override. Sesongen introduserer også en rekke fundamentale endringer i måten man tilpasser sin Guardian på. Det etterlengtede transmogrifiseringssystemet Armor Synthesis vil endelig se dagens lys, noe som åpner for at Guardians endelig kan få det utseendet man ønsker uten å måtte ha det mindreverdige utstyret i utrustningen sin.

I tillegg får vi en gammel Destiny 1-klassiker sammen med Season of the Splicer, nemlig Vault of Glass-raidet. Dette høydepunktet fra det første spillet vil være å finne i Destiny Content-hvelvet i en lettere tilpasset utgave. Denne versjonen av Vault of Glass vil gjenspeile erfaringen vi husker fra Destiny 1, men med noen moderne justeringer for å sørge for at utfordringen passer med forventningene man har etter årevis med Destiny 2-raid.

Rainbow Six Siege: Apocalypse

Ubisoft har gjort en god jobb med å bevare spenningen i Rainbow Six: Siege opp gjennom årene, og selv om vi ikke akkurat får neste sesong av Year 6 ennå får vi likevel en ny begivenhet å bryne oss på.

Den tidsbegrensede begivenheten med navnet Apocalypse er allerede tilgjengelig og kan spilles frem til og med 18. mai, og den bringer med seg en helt ny spillmodus som plasserer to lag med spesifikke Operators til å kjempe på en spesialversjon av Outbreak-kartet. Tanken er at det ene laget skal forsvare en eksplosiv beholder som kan flyttes rundt, mens det andre skal infiltrere og desarmere beholderen før tiden renner ut. Modusen er veldig lik den vanlige Rainbow Six Siege-opplevelsen, men den byr på noen unike funksjoner som skiller den ut fra resten, inkludert muligheten for angriperne til å skanne rom for å finne bombens lokasjon.

Apocalypse vil også legge til et nytt sett med kosmetiske oppgraderinger til visse våpen og Operators som man kan plukke opp i spillets butikk. Hvis du er på jakt etter et nytt antrekk til Valkyrie, Nomad, Smoke eller noen av de andre, bør du ikke gå glipp av denne muligheten mens begivenheten fortsatt er aktiv.

Rocket League: NASCAR

De siste ukene har Psyonix introdusert noen forskjellige nye typer motorsport-kjøretøy i Rocket League, og Formel-1 er den siste i rekken. Neste på listen er derimot den helamerikanske sporten NASCAR, som ankommer den populære free-to-play-tittelen 9. mai.

Settet med kjøretøy vil være tilgjengelig i NASCAR 2021 Fan Pack, og vil introdusere ikke bare en eller to, men hele tre biler fra noen av topplagene i sporten i, samt en bråte med kosmetiske effekter som virkelig gir dem en unik stil. Pakken kan kjøpes for 2000 Credits i spillets butikk frem til og med 12. mai, skjønt den vil også dukke opp igjen under store NASCAR-begivenheter i fremtiden.

Watch Dogs: Legion Online

Vi har ikke hatt så mange grunner til å snakke om Watch Dogs: Legion Online etter at det ble offisielt lansert for noen måneder siden, men med den nyeste oppdateringen som introduserer en rekke nye funksjoner og innhold til modusen er det på tide å ta en kikk.

Allerede nå kan du få tilgang på private samarbeidsoppdrag som ikke lenger fyller laget ditt automatisk med andre spillere. På toppen av dette har man to nye gjenstander som kan brukes, fem nye solooppdrag å spille og tre nye samarbeidsoppdrag å legge til spillelisten som finnes fra før.

Med alt det nye innholdet å utforske har Ubisoft også gjort noen ganske massive forandringer i de daglige/ukentlige utfordringene og erfaringspoengene for å gjøre det enda lettere å gå opp i nivå og tjene inn de ferske nyhetene.

I tillegg kan man allerede nå skaffe seg det nye sesongpasset som bringer med seg en ny heltefigur kalt Mina Sidhu. Denne rollefiguren kommer med et kraftig tankekontrollerende apparat kjent som OMNI Optik, og denne gir henne mentale evner som lar henne ta opp kampen mot Albion med sin egen hjerne som det sterkeste våpenet.

Warframe: Sisters of Pavros

Det talentfulle utviklerteamet hos Digital Extremes er alltid på utkikk etter nye og spennende måter å holde på engasjementet til Warframe-fansen, og det nyeste tilskuddet på lista kommer i form av oppdateringen Sisters of Pavros.

Denne utvidede oppdateringen til Warframe bringer oss ikke bare en ny Warframe i form av Yareli, men den vil også gi oss en ny Corpus-trussel i form av en fiendetype kjent som Sisters of Pavros. Denne fienden er en ny variant av Kuva Lich-fienden og kommer sammen med den spesialiserte nye metallhund-enheten kalt Hounds. På toppen av dette kan vi også se frem til nye våpen og belønninger i Void Storms-oppdragene, samt noen få endringer som man regner med vil påvirke Augment-oppdrageringer og et par andre områder i Warframe, hvor noen av dem kanskje vil få endringer før Sisters of Pavros-oppdateringen kommer.

På spørsmålet om når Sisters of Pavros vil bli tilgjengelig i Warframe, har Digital Extremes imidlertid ennå til gode å gi oss et svar.

Med et stadig påfyll av nyheter i live service-spillenes verden er det bare å ta turen innom igjen om to uker, da vi er tilbake med neste runde av Live Service Roundup