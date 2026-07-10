HQ

Det er få ting som kan måle seg med følelsen du får når du har oppdaget et nytt brettspill. Spesielt spill du ikke har hørt om før. Living Forest er et slikt spill som hadde gått meg helt hus forbi, og da jeg fikk sjansen til å anmelde det, var det en beslutning jeg ikke trengte å tenke lenge over.

Living Forest utspiller seg, ikke overraskende, i en skog bebodd av både skogånder og alle slags fargerike dyr. Spillet er for 2–4 spillere, og hver spiller velger en skogånd som sin spillbrikke. Spillbrikkene har ingen spesielle evner eller lignende; du velger ganske enkelt den fargen eller skogånden du liker best.

Reglene er faktisk relativt enkle. Jeg syntes imidlertid det var lettere å se en YouTube-video, siden det var visse mindre detaljer – om enn viktige – som ikke ble forklart tydelig nok i reglene. Selv etter at jeg hadde forstått reglene, sett YouTube-klippet og gått tilbake til regelboken, var det fortsatt litt av et puslespill å få oversikt over visse deler. Uansett er dere som leser dette sikkert langt smartere enn undertegnede når det gjelder regler for brettspill. Men, som jeg alltid sier: lenge leve gjennomgangene av spillregler på YouTube!

Dette er en annonse:

I Living Forest er det tre forskjellige måter å vinne på. Den første er å være den første til å slukke tolv skogbranner. Dette gjør du ved hjelp av vannbrikker, som du kan skaffe deg på flere forskjellige måter i løpet av spillet (som jeg skal forklare senere). Du kan vinne ved å være den første som har tolv forskjellige trær på spillbrettet ditt, og til slutt kan du også vinne ved å være den første som har tolv blomster. For denne anmeldelsens skyld har jeg bare spilt med to spillere, og alle de fire gangene vi har spilt, har vinneren alltid vunnet ved å slukke tolv branner. Det føles som den desidert enkleste måten å vinne på, noe som dessverre føles litt kjedelig. Det bør legges til at dette kanskje ikke er den enkleste måten å vinne på når det er tre eller fire spillere, men med to spillere er det definitivt den enkleste måten å vinne på.

Det er mange ting som følger med i dette spillet. Men ikke kattungen.

Som du kan se på bildet ovenfor, er det ganske mye å gjøre klart før du kan starte et spill med Living Forest. Ikke la det skremme deg! Ja, det tar litt tid å sette opp alt, men mange smådeler betyr ikke nødvendigvis at det er et komplisert spill med mye å holde styr på – og dette spillet er et tydelig eksempel på det. Som du kan se på bildet, har hver spiller sitt eget spillbrett der de plasserer trærne de har byttet seg til. Som jeg nevnte ovenfor – tolv trær der, og du vil gå seirende ut av spillet. Jeg skal ikke gå gjennom hver eneste gjenstand som er synlig på bildet, men vi har også et felles spillbrett der du flytter spillbrikken din rundt. Det er ikke obligatorisk å flytte der; faktisk kan du spille et helt spill uten å flytte din egen spillbrikke i det hele tatt.

«Living Forest» dreier seg i stor grad om de ulike elementene. De fargerike dyrene jeg beskrev i starten har forskjellige elementer, i tillegg til andre markører. Noen av dyrene har for eksempel vanndråper, og du kan bruke disse vanndråpene til å slukke en brann; hvis du slukker tolv branner, vinner du. Et annet eksempel er at visse dyr har et bestemt antall soler, og disse solene fungerer som en slags valuta som du kan bruke til å kjøpe forskjellige dyr. For eksempel: hvis et dyr koster syv soler og du har syv soler eller flere tilgjengelig (i tillegg til fra dyr kan du også få soler på spillbrettet ditt ved å kjøpe trebrikker og plassere dem der), så kan du kjøpe det dyret. Antallet soler, eller andre ressurser, varierer fra spillerens tur til tur ettersom nye kort eller dyr trekkes før hver runde. Så hvis du hadde ni soler på din tur, kan det hende du bare har tre soler neste gang det er din tur.

Dette er en annonse:

Alt i alt synes jeg Living Forest er et veldig morsomt brettspill og et relativt enkelt spill når du først har fått taket på reglene. I skrivende stund er det bare litt kjedelig at vi alltid vinner på én måte, men det kan endre seg betydelig når det er flere enn to spillere, så det er ikke noe som trekker ned den samlede vurderingen. Siden du stokker din egen bunke med dyr hver gang den tar slutt, er hver runde annerledes enn den forrige. Så kanskje du har satt deg som mål å slukke tolv branner med vann, men hvis flaksen ikke er på din side, kan det hende du ikke får noe vann – eller bare et enkelt – i de neste tre rundene. Dette betyr at du må revurdere strategien din, og jeg synes det er flott når det gjelder brettspill. Det er bra at ikke alt går etter planen.

Poengsum: 8/10

Spillinformasjon :

Anbefalt alder: 10+

Gjennomsnittlig spilletid: 40 min

Antall spillere: 2–4

Pris: £35