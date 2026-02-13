Logitech G Pro X2 Superstrike

HQ

Det kan noen ganger være ganske vanskelig å bedømme periferiutstyr til spill. Kanskje jeg ikke har vært nok rundt, og ikke anmeldt mange av disse produktene, men så lenge de fungerer som de skal, ender du ofte opp med å måtte analysere mengder av tall og tilleggsdata for å se hva som får et produkt til å skille seg ut. Men ikke her. Ikke med Logitech Gs nye Pro X2 Superstrike.

Superstrike ønsker, på samme måte som Lightspeed gjorde før den, å revolusjonere måten gamingmus løfter en proffspillers spill. Pro X2 Superstrike omdefinerer hastigheten på klikket, responsen og presisjonen du føler når du spiller, og kan spare deg for opptil 30 ms i responstid. Det kan sammenlignes med å gå til en LAN-tilkobling fra en offentlig server, og selv om 30 ms kanskje ikke høres ut som en stor forskjell for den gjennomsnittlige spilleren, selv om jeg har lagt de fleste konkurransespillene bak meg for lenge siden, merket jeg umiddelbart forskjellen og hvor stor velsignelse denne musen kan være for proffer og de som ønsker å komme opp på det nivået.

Måten Pro X2 Superstrike får litt mer respons fra klikket på, er ved å erstatte de vanlige mikrobryterne vi ser i vanlige mus med et Haptic Inductive Trigger System. Dette nye haptiske klikksystemet hjelper spilleren med å føle responsen på klikket så snart de sender signalet, og kan tilpasses, slik at du kan justere innstillingene dine avhengig av om du er mer en MOBA- eller skytespiller. Som nevnt, så snart du får denne musen i hendene, ser du hvor mye denne delen av et sekund forandrer spillet, ettersom den oppgraderte responsen umiddelbart blir tydelig. En proff (G2s midlaner Caps) beskrev det som å bytte fra en offentlig server til en LAN-tilkobling, og det må sies at følelsen er lik selv for noen som aldri har vært eller noen gang vil være i nærheten av et profesjonelt spillnivå. På en måte føles det nesten som juks, som når du først spiller CS:GO på en skjerm med høyere oppdateringsfrekvens og føler at reaksjonstiden din gikk gjennom taket.

Alt dette er imidlertid lovlig i turneringer med Pro X2 Superstrike. Faktisk forventes det å bli turneringsstandard veldig snart, ettersom du bare går glipp av en fordel hvis du ikke velger dette raskere klikket. Det er vanskelig å beskrive hvis du ikke har brukt musen, men Pro X2 Superstrike skryter ikke bare av en forskjell som bare proffene vil legge merke til. Til en pris på £ 160 vil du sannsynligvis ikke velge denne musen som en vanlig spillmus, men teknologien her er ekte, og selv om den sparte tiden ser liten ut til å begynne med, utgjør den en verden til forskjell i spillet.

Det superraske klikket på Pro X2 Superstrike er selvfølgelig stjernen i showet, og hovedårsaken til at denne musen får så høy karakter, ettersom den rett og slett utgjør en så stor forskjell i spillet at du ikke kan annet enn å rose Logitech G for å ha tatt en viktig del av proffspillingen et hakk videre. Det raskere, tilpassbare klikket er imidlertid ikke den eneste funksjonen som skiller seg ut, for Pro X2 Superstrike føles som om den har satt en ny standard for gamingmus over hele linjen. Med en utrolig lett design som bare veier 61 g, trådløs Lightspeed-teknologi, sporingshastighet på over 888 IPS, opp til 44 000 DPI-oppløsning og en rapporteringsfrekvens på 8 kHz, ofrer ikke Pro X2 Superstrike solide funksjoner andre steder bare for å gi deg den klikkresponsen du har drømt om.

Det er også en mus med et elegant utseende, med en diskret, imponerende hvit design med grå knapper. Pro X2 Superstrike har en god følelse, spesielt når du har klistret på klistremerkene som følger med i esken. De gir tastene et ekstra godt grep, og kombinert med musens myke krumning gjør det at du kan spille i timevis uten å føle at du får krampe i hånden eller at fingrene begynner å bli litt ukomfortable. Musen har bare fem knapper, noe som betyr at MMO-spillere kanskje vil savne en mulighet til å tilpasse musen, men ellers var det veldig vanskelig å finne noe å klage på med Pro X2 Superstrike.

Akkurat som Pro X2 Superstrike bygger videre på de nye høydene som Lightspeed tidligere har satt, er vi sikre på at Logitech G en dag vil finne en måte å overgå det de har oppnådd her. Men akkurat nå føles det som om det ikke finnes noen bedre mus for proffspillere og for de som ønsker å nå det nivået enn Pro X2 Superstrike. Responsen og den banebrytende teknologien gjør at den hever seg over konkurrentene, og når du ser et stykke utstyr som er i ferd med å bli den nye turneringsstandarden for proffspill, er det vanskelig å ikke gi den høyeste poengsummen, ettersom du vet hvor mye av en bransjeveksler denne musen kommer til å være.