Logitech RS Shifter & Handbrake

Det aller viktigste i en sekvensiell girkasse for simracing er at klikkene når du skifter gir er mekanisk klare og tydelige. Det skal selvfølgelig føles som om du bruker en ekte sekvensiell girkasse, noe mange produsenter har oppnådd med overbevisning. Aiologs lager en flott girkasse, og det samme gjør Heusinkveld, Simagic, Moza Racing og andre. Et av selskapene som virkelig ikke lyktes er Logitech, ettersom den nylig utgitte RS Shifter ikke bare er under standard som håndbrems, den er også tragisk som girspak.

En gigantisk, tung, svart klump er ikke noe man bør bruke penger på.

Til tross for den ganske heftige prislappen på Logitechs helt geniale direktedrevne rattbase, kjent som Pro DD11, har de tydeligvis bestemt seg for at deres nye tilbehør i samme produktserie skal være budsjettmodeller. Derfor koster denne kombinerte håndbremsen/sekvensielle girkassen bare 130 pund, noe som gjør den til en av sim-racing-verdenens billigste. Når det er sagt, burde Logitech bare ha revet alle tegningene etter at prototypen var ferdig, og begynt fra bunnen av. La meg forklare hvorfor.

For det første er formfaktoren her virkelig råtten hele veien gjennom. Girkassen er enorm, og monteringsmulighetene for alle med en rigg med aluminiumsprofil (som er det de fleste seriøse sim-racere bruker) er sjokkerende begrensede. Den beste måten å montere den på er ved å bruke den medfølgende bordklemmen på et bord i nærheten, noe som ikke er en bærekraftig situasjon på lang sikt for meg.

Unngå denne. Kjøp Moza Racing SGP Shifter i stedet.

Dette er en annonse:

Selv den gamle og middelmådige Fanatec Clubsport Shifter SQ er mye bedre enn denne.

Følelsen av håndbremsen er også helt forferdelig. Den er for myk og mangler identitet. Girfølelsen er på den annen side nesten like ille, der den også føles myk og helt mangler følelsen av en ekte sekvensiell girkasse. Jeg har sannsynligvis ikke testet en dårligere sekvensiell girkasse i sim-racing-verdenen, når vi snakker utelukkende om feedback-følelsen. Og det spiller ingen rolle at den "bare" koster 130 pund. Moza Racings SGP Shifter koster rundt 140 pund og er ubeskrivelig mye bedre.