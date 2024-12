Logitech RS Track Wheel + RS Wheel Hub

Det finnes så mange bisart overprisede simracing-ratt der ute, og alle vi som har vært involvert i denne fantastiske hobbyen de siste fem årene har sett hvordan prisene har skutt fullstendig i været. Cube Controls svært enkle (men gode) GT Pro V2 Zero koster i dag rundt 700 pund, mens for eksempel Simucubes overannonserte Valo GT23 går for hele 870 pund. Det blir enda galere hvis vi ser på den nylig lanserte Moza Racing Lamborghini Squadra Corse Essenza SCV12 som koster 1 300 pund eller Fanatecs Bentley Pikes Peak GT3 til 1 670 pund.

HQ

Når det er sagt, er jeg glad for at det også finnes gjennomtenkte budsjettprodukter av virkelig høy kvalitet som ikke trenger å føles billige eller dårlige. Fanatec CSL McLaren V3 (£170) er en gammel favoritt i budsjettsegmentet for min egen del, og det er nå også her Logitech RS Track Wheel pluss RS Wheel Hub, som til sammen koster henholdsvis £70 og rundt £120, befinner seg. Her får du selve rattet og maskinvaregigantens nye knappeutvidelse som inkluderer girskifterpadler som du skrur på bak rattet.

Designet er svært velbalansert, og ergonomien er strålende. Gummimaterialet som håndtakene er laget av, er utmerket.

The Wheel Hub I tillegg til de 13 trykknappene, to skruhjul og en joystick, finnes det to girspaker på baksiden, som er magnetiske og helt i metall. Jeg har sett et par videoomtaler der erfarne sim-racere sitter og dissekerer følelsen av knappene på fronten og sier at de egentlig ikke gir den samme tilbakemeldingen som dyrere ratt med dyrere knappnav, men det synes jeg er rart. Selvfølgelig er det forskjell på gode og dårlige knapper, men samtidig er det bare knapper, de samme som på en Xbox-kontroller eller en DualSense, og de føles helt fine her. Det samme gjelder knottene som du vrir på for å for eksempel stille inn bremsebalansen eller "traction control" (inne i selve spillet). De føles fine og har akkurat passe mye motstand, og giringspadlene er også strålende. Du kan klage på mangelen på doble padler her for å kontrollere clutchen i en F1-bil, men på den annen side er det en funksjon som jeg etter 20 år med sim-racing aldri har brukt en eneste gang, så for meg er det ikke noe problem at jeg ikke trenger å betale ekstra for det.

På toppen av RS Wheel Hub kan du montere en rekke forskjellige ratt, inkludert ratt fra ettermarkedsprodusenter som Sparco og Momo.

Når det gjelder RS Track Wheel, gjelder den samme positive bedømmelsen over hele linjen. Jeg liker størrelsen på 29 centimeter, og jeg liker virkelig grepet her, som minner mer om et Formel 1-hjul enn noe annet, eller en mer moderne GTWC-bil. Jeg liker designet og at grepene er tykkere i midten, noe som fyller håndflatene mine, og jeg elsker også materialet disse er laget av. Logitech har truffet spikeren på hodet her med en type gummi som jeg aldri har funnet på noe annet simracingratt, og selve materialet har raskt blitt en av mine favoritter. Det er gripevennlig, men ikke klebrig, det er mykt, men ikke for mykt, og det er lett å holde rent og tørke av uten at du trenger å bekymre deg for at alcantara-materialet slites raskt og blir stivt eller stygt.

Det faktum at dette rattet inkludert Wheel Hub kan kjøpes for £190 føles som et skikkelig ran for meg, og jeg har ingen problemer med å kalle Logitechs siste innsats for en genistrek. Kombinert med den helt geniale DD11 G Pro rattbasen, er dette et godt valg for de som primært ønsker å kjøre GT/F1-biler i sin sim-rigg.

