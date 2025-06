Los Angeles Thieves 'Scrap kronet Call of Duty League MVP

HQ

Du kan hevde at den største overraskelsen på Call of Duty Championship Weekend faktisk ikke var det faktum at OpTic Texas trosset forventningene om å bli back-to-back-mestere, men snarere at de to klare favorittlagene var helt avskyelige.

Los Angeles Thieves og Atlanta Faze gikk inn i turneringen som de klare vinnerne, etter at begge vant to Majors hver (av totalt fire) og var godt over 100 CDL Points klar av flokken også. De var sesongens desidert beste lag, på alle måter, men dette betydde ingenting på Championship Weekend da Los Angeles Thieves tapte begge sine to første kamper og ble slått ut, mens Atlanta Faze viste i det minste en liten gnist ved å slå ut Carolina Royal Ravens før de tapte på det grusomste mot Miami Heretics.

Mens Faze må reise hjem uten trofé, til tross for flere medlemmer i Årets lag, kan Thieves ta med seg et trofé for innsatsen, ettersom Thomas "Scrap" Ernst vant den individuelle prisen som sesongens MVP for sin innsats for å hjelpe laget til topps på tabellen.

Når det gjelder hvem som tok Championship Weekend Finals MVP, fikk OpTic Texas 'rookiesensasjon Mason "Mercules" Ramsey den æren.