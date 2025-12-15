Marathon blir mer som ARC Raiders når det lanseres i mars

HQ

PlayStation gjorde mange av oss bekymret da de kunngjorde et stort fokus på live-service-spill for noen år siden, så det var ingen overraskelse at Bungie ikke akkurat fikk den ønskede hypen da de avslørte det nye Marathon tilbake i 2023. Siden har det bare blitt verre, ettersom plagiat, en skuffende alfatest, hypen rundt ARC Raiders og mer fikk folk til å si at Marathon ville bli "et nytt Concord" hvis det ble lansert i september som planlagt. Da er det ganske forståelig at Bungie bestemte seg for å utsette spillet til første kvartal 2026 og lovet store endringer. De har vært veldig stille siden den gang, men det er på tide å avslutte året på en positiv måte.

Bungie har publisert en ny video og blogg der vi får vite at Marathon vil lanseres en gang i mars 2026 og bekrefter ryktene om at det vil koste 39,99 dollar.

Den beste nyheten er at spillet ser og høres mye bedre ut nå. For å gjøre en lang historie kort: utviklerne har gjort Marathon mer jordnært, dystert og mangfoldig. Dette inkluderer mer detaljerte kart som føles levende, inkludering av nærhetschatt, mer utfordrende fiender, lik som blir værende i verdenen og mer som får det til å virke mer som ARC Raiders og de andre toppspillene i extraction-shooter-sjangeren.

Alt dette er pakket rundt det som ser ut til å være Bungies fantastiske kontroller og følelse, muligheten til å spille solokamper, forbedret lyd, flere måter å bli belønnet for å spille og tilpasningsalternativer. Jeg var ikke interessert i det hele tatt før, men dette gir meg håp om at Bungie kan gi oss noe interessant i mars. Hva tror du?