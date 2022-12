Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Wave 3

HQ

Mario Kart 8 Deluxe er spillet som bare fortsetter å levere endeløse timer med moro, noe som er imponerende med tanke på at spillet i praksis bygger på det snart ti år gamle Mario Kart 8 til Wii U. Likevel kommer man til et punkt hvor de samme gamle banene blir litt for velkjent kost, og det er her Booster Course Pass kommer inn i bildet. Tidligere i år kunngjorde Nintendo at de skal doble antallet baner i spillet gjennom nedlastbart innhold, som slippes i seks bølger over halvannet år.

Etter en ganske lovende start med Wave 1 i mars var det en desto mer skuffende Wave 2 som skylte inn over oss i august. Hovedankepunktene mine da jeg anmeldte forrige pakke med baner var at banene var lite tilpasset Mario Kart 8-formatet, banesammensetningen litt kjedelig og hvor en av banene kunne trigge migrene hos fotosensitive spillere. Heldigvis ser det ut til at Nintendo har tatt en del av disse tilbakemeldingene til hjertet, for med Wave 3 får vi en opptur igjen som kommer på perfekt tidspunkt i forkant av juleferien.

"Mister Bowser: Tear down this wall!"

Også denne gangen får vi servert åtte baner fordelt på to nye cuper, hvor alle banene er gamle baner som har blitt pusset opp til Mario Kart 8-formatet. I Rock Cup finner vi London Loop (Tour), Boo Lake (GBA), Alpine Pass (3DS) og Maple Treeway (Wii), mens Moon Cup tar oss med til Berlin Byways (Tour), Peach Gardens (DS), Merry Mountain (Tour) og Rainbow Road (3DS). Den siste banen er kanskje den merkeligste å inkludere i pakken. Ikke fordi banen i seg selv er dårlig - tvert imot er det spennende å se alle de visuelle endringene de har gjort, hvor blant annet selve regnbuen man kjører på har en stilig lyseffekt - men fordi dette er enda en Rainbow Road-bane. Mario Kart 8 Deluxe har allerede tre Rainbow Road-baner inkludert; trengte vi virkelig en fjerde?

En av de mest spennende innslagene med utvidelsespakken er at baner fra Mario Kart Tour endelig får vist seg frem i et større og bedre spill enn mobilspillet de stammer fra, og det er morsomt å besøke Mario-universets tolkning av ekte byer. Denne gangen går turen til London og Berlin, og av disse er det helt klart Berlin som stikker av med seieren som den mest underholdende byen. London har noen Chain Chomps som lusker rundt og gjør livet surt for deg, men bortsett fra det er banen overraskende lite minneverdig med tanke på den ekte byens spennende kultur og historie. Berlin byr derimot på en fargerik gjenskapelse av steder som Brandenburger Tor, Berliner Fernsehturm og ikke minst Berlinmuren, som for anledningen er full av Mario-relatert graffiti og huser flere Whomps som ønsker å gjøre livet surt for deg. Betyr dette at det egentlig var Bowser som bygget Berlinmuren? Tanken er i det minste festlig.

Merry Mountain er også en annen lokasjon som trer inn fra Mario Kart Tour, og denne julerelaterte banen er vesentlig mer spennende og fargerik enn andre vinterbaner vi har fått i utvidelsespakkene så langt, slik som den litt kjedelige Snow Land i forrige pakke. Sammenligner man bilder fra Mario Kart Tour og Mario Kart 8 Deluxe er det også lett å se at banen har fått et solid grafisk løft, og måten antigravitasjon benyttes på banen føles også veldig naturlig og underholdende.

Peach Gardens har aldri vært penere.

Apropos antigravitasjon er dette noe som har vært overraskende og skuffende fraværende i utvidelsespakkene så langt, med unntak av Sky-High Sundae i forrige pakke. Med tanke på at dette er den store unike faktoren i Mario Kart 8 Deluxe har det vært skuffende å se at de nye banene ikke har blitt tilpasset mer for dette, og særlig etter andre runde kunne man fort sitte igjen med en bismak av billig pengegrabbing fra Nintendos side. Det er heldigvis ikke tilfelle lenger. Baner som Boo Lake, Merry Mountain og Alpine Pass benytter dette på en god måte, og resultatet er at de nye banene får en større tilknytning og tilhørighet til Mario Kart 8 Deluxe enn de tidligere banene. Dette kunne nok vært implementert i enda større grad, for eksempel i Maple Treeway, men alt i alt er dette et pluss i boka for tredje bølge.

Siden vi snakker om Maple Treeway er det verdt å nevne at den gamle publikumsfavoritten fortsatt leverer varene. Her får du en bane som er kreativ, fargerik og underholdende å kjøre, samtidig som at man får den samme gamle kremmusikken, som naturlig nok er spilt inn på nytt med det samme skyhøye kvalitetsnivået som Mario Kart 8 Deluxe alltid byr på. Det er fortsatt kjempeunderholdende å half-pipe på banen der man kan, og kjører man i bladhaugene som ligger på bakken er det fort mulig at du finner en sopp som kan gi deg den ekstra farten som trengs for å vinne banen.

Alle banene i tredje bølge føles mye mer forseggjorte enn det vi har sett tidligere. Det grafiske løftet har blitt mer tydelig, bruken av antigravitasjon har kommet mer på plass og enkelte av banene gjør mer ut av seg enn det man skulle forvente. Dette ser man for eksempel i Peach Gardens, en bane som har blitt brukt mange ganger i Mario Kart tidligere, men som denne gangen har fått en tvist hvor man plutselig endrer kjøreretning i tredje og siste runde. Et annet eksempel er Boo Lake, som tar deg med under vann for å besøke skumle skjelettfisker. Dette gjorde banen for så vidt også i Mario Kart Tour, men det grafiske løftet og bruken av antigravitasjon gjør det mer spennende her. Dermed kommer tredje runde nokså godt ut av det hele, til tross for et par litt småkjedelige tilskudd som Alpine Pass og London Loop.

De kjedelige innslagene (og en fjerde Rainbow Road) bringer meg tilbake til det som etter hvert begynner å bli mitt mantra i disse anmeldelsene: Hvor i huleste er banene fra Mario Kart: Double Dash? GameCube-spillet byr på en rekke perler som praktisk talt skriker etter å bli introdusert for et nytt publikum, slik som Daisy Cruiser, DK Mountain og Dino Dino Jungle. At ingen av utvidelsene så langt har bydd på en eneste Double Dash!!-bane er en skam, så her er det bare å håpe at Nintendo har noen planer på lur for 2023.

Det er umulig å ikke bli i godt humør når du spiller Maple Treeway, og banen er denne bølgens soleklare høydepunkt.

Noen mangler til tross er det ingen tvil om at tredje bølge av Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass er et steg opp fra forrige runde i august. Maple Treeway er en sann klassiker som virkelig trekker opp denne gangen, og også Tour-baner som Berlin Byways og Merry Mountain er stemningsskapende og fulle av detaljer. Det er også godt å se at Nintendo ser ut til å gjøre mer med alle banene, og håpet er at de kan fortsette denne trenden utover 2023 også - forhåpentligvis med noen GameCube-baner på kjøpet.

PS: Samtidig med de nye banene har også spillet fått en ny patch som lar deg justere hvilke våpen som skal være tilgjengelige i flerspillermodus. Dette er kjempeunderholdende, men blir ikke et vurderingspunkt i denne anmeldelsen siden oppdateringen gjelder for alle som eier spillet, uavhengig av om man har kjøpt de nye banene eller ikke.