Marvel's Avengers: 5 ting som gjør Eirik hypet

Jeg var ikke den eneste som ble litt skuffet da Crystal Dynamics og Eidos Montreal endelig viste frem Marvel's Avengers i Square Enix' E3 2019-konferanse. De få gameplayklippene vi fikk virket mer som restriktive filmsekvenser og kampene stive. Siden den gang har vi fått noen trailere som helt klart har fått spillet til å se litt bedre ut. Jeg har uansett sittet på gjerdet uten å vite hvilken side av kjøpsavgjørelsen jeg havner på. I alle fall frem til jeg fikk se kveldens War Table-presentasjon før resten av verden og snakke med Scot Amos (head of studio hos Crystal Dynamics), Shaun Escayg (spillets creative director og forfatter), Vince Napoli (lead combat designer) og Philippe Therien (lead designer). Den videoen og praten har gitt meg troen på at dette kan bli noe meget bra. Her er fem grunner til hvorfor, og et par ting som fortsatt bekymrer meg.

Dynamisk og dypt kampsystem

Som flere av dere vet liker jeg virkelig ikke turbaserte kamper eller klassisk MMO-stil hvor man bare står i ro og ser den samme animasjonen om og om igjen. Derfor ble jeg også skeptisk etter fjorårets E3-messe. Med snakk om fokus på angrep som bare blir tilgjengelige med jevne mellomrom og det som virket å være quick-time-sekvenser fryktet jeg at dette ville bli en ganske statisk opplevelse med få involveringer fra min side. Hvor dum jeg var. Her snakker vi tross alt om et kampsystem skapt av den samme karen som ga oss en overraskende god multiplayerdel i God of War: Ascension og skapte det ypperlige kampsystemet i God of War.

Denne første War Table-sendingen gjør det klart at disse elskede Marvel-figurene vil være mye mer dynamiske og engasjerende enn fjorårets førsteinntrykk. Mens mange spill som må ta høyde for online multiplayer ikke lar fiender reagere nevneverdig på hvert angrep siden de må være forberedt på å få juling fra alle kanter viser kampene i Thor-delen at Marvel's Avengers blir annerledes. Her får vi se akkurat hvor mye skade Mjølner, torden og kule filmatiske angrep kan gjøre og hvordan man lett veksler mellom dem. Ganske imponerende. Særlig siden vi kan velge mellom veldig ulike figurer med unike kampstiler, ferdigheter, styrkenivåer og egenskaper. For å sitere det kampdesigner Napoli sa da jeg spurte hvordan det var å gå fra relativt enkle figurer i Ascension, til en smått modifiserbar Kratos i God of War og nå en gruppe Avengers:

"Å lage skikkelige gode kampfokuserte spill handler alltid om å skape dem med figurene i tankene. Du ønsker å forsikre deg om at alt du gjør er tro til figurene. At mekanikkene og alt annet føles som de figurene, og når man har noe som Avengers, noen av de mest ikoniske figurene i verden, er det så mye å jobbe med(...) Vi ser på hver figur og spør oss selv: Hva får denne figuren til å tikke? Hvilke ting bare må vi ha med? Hva ønsker alle virkelig å se? Deretter takler vi disse først. Selv om det betyr at vi må lage nye systemer eller skape nye kamp-mekanikker fra bunnen av. Det vi enkelt sagt gjorde var å bygge kampsystemer rundt figurene og ikke omvendt. Slik ender det opp med å føles som om hver figur har sitt helt eget spill. Du har snikemekanikker, angrep fra avstand og smidige, raske gripeteknikker som Widow - ingen andre har det. Når du er Hulk kan du bruke ting i omgivelsene. Du kan plukke opp fiender og bruke dem som våpen. Blokker og steiner. Løpe og hoppe rundt med disse i hendene. Så har du Iron Man som lar deg fly rundt og skyte som om du spilte et kampfly-spill."

Personlig synes jeg kveldens presentasjon fremhever dette ganske bra ved å vise store forskjeller mellom Thor, Iron Man, Hulk, Black Widow og Kamala Khan. Når vi i tillegg har ferdighetstrær som lar oss tilpasse hver figur på måter som passer vår spillestil best virker det som om Marvel's Avengers sine kamper vil by på både kvalitet, kvantitet og variasjon.

Spennende loot-system

Et tilsynelatende heftig loot-system kan også ta på seg noe av æren for dette. Greit nok, det er litt skuffende å høre at jeg ikke kan få Iron Man til å se ut som noe en treåring har fargelagt ved å bruke ulike deler fra ulike drakter, men det høres ut som om systemet vil kompensere for dette med et stort utvalg egenskaper og modifikasjoner.

For de fleste av oss har vært der. Å få et våpen i Destiny 2 eller en rustning i The Witcher 3: Wild Hunt som er prikklikt noe jeg allerede bruker. Kjedelig! Jeg vil se tall bli høyere og figuren min endre seg. Endringer som gjør dette mye mer sannsynlig er å utforske hele forbedringsskalaen slik at ting har ulike prosenter ned til kommaet, la utstyret du bruker endre hvordan ting ser ut, ha veldig mange ulike fordeler og egenskaper å velge blant når noe genereres og generelt ha såpass detaljert utstyr at antallet kombinasjoner et bestemt våpen eller en rustningsdel kan ha nærmer seg uendelig. Forhåpentligvis er det noe slikt kveldens glimt indikerer med de utstyrsdelene vi ser.

Vi trenger ikke utelukkende å håpe på ren flaks heller siden det er mulig å oppgradere utstyr man allerede har. Ved å bruke ressurser som samles kan man forsterke ting slik at det ikke er nødvendig å bytte ut gamle favoritter hver gang man øker i nivå. Noe som tar dette til et nytt nivå er utstyr kalt Artefacts. Disse er kjente ting fra Marvel-universet med spesielle egenskaper som kan aktiveres ved å booste dem. Et flott lite grep som kan gjøre en stor forskjell, og det er ikke det eneste.

"Quality of life"

La meg jukse litt ved å ramse opp flere punkter kvartetten fortalte meg om som kan vise seg å være små detaljer med store konsekvenser:





Amos bekreftet at det blir mulig å skifte utstyr og ferdigheter mens man er i oppdrag, så vi slipper å slite voldsomt om det viser at vi startet med utstyr som ikke er perfekt for fiendetyper vi møter på.

Fremgangen vi gjør vil kontinuerlig sendes til spillets servere når vi spiller Warzone-oppdrag (samarbeidsfokuserte oppdrag som kan spilles med andre folk, AIer eller en blanding av disse), så vi vil ikke miste erfaringspoeng eller utstyr vi akkurat har fått selv om vi plutselig mister nettforbindelse eller skrur av spillet.

Siden jeg er litt inne på det å spille med venner er det greit å spesifisere at spillet vil tilpasse seg ulike situasjoner. Hvert Warzone-oppdrag er skapt med fire superhelter i tankene, så vil du spille alene vil resten av laget fylles med tre av de andre karakterene dine som styres av AIen. Er bare én venn online fylles de resterende to plassene av AI, om to er online får vi én AI osv.



Nysgjerrighetspirrende historie som fortsetter

Du vet at noen ønsker å lage en gripende historie med høye produksjonsverdier når de ansetter en person som brukte å jobbe i Blur Studio, var The Last of Us' lead cinematic animator og både skrev og regisserte Uncharted: Lost Legacy, så jeg burde egentlig ikke bli overrasket over at Marvel's Avengers pirker borti nysgjerrigheten min når det er Shaun Escayg som skriver og leder prosjektet. Skriver i presens siden Crystal Dynamics har gjort det krystallklart at vi vil få mer historieinnhold, nye figurer, nye oppdrag, mer loot og andre ting helt gratis med jevne mellomrom etter lansering. Med George Tarleton aka MODOK som hovedantagonist har jo sannsynligheten for spennende overraskelser og et gripende plott økt betraktelig også. Da er det forståelig at flere av verdens beste skuespillere har fått rollene som de ikoniske figurene, så jeg gleder meg til å se om dette blir et av ubegrepelig få live-service-spill som faktisk frister med en bra historie som stadig bringer meg tilbake.

Du ser på Annonser

Hemmeligheter

Noe annet jeg håper vil bringe meg tilbake i lang tid er de mange hemmelighetene i både markedsføringen og selve spillet. Scot Amos gjorde sitt for at jeg ikke vil forlate PCen min med det første ved å si at den aller første teasertraileren fra spillet vi fikk i januar 2017 skjuler et Easter Egg som fortsatt ikke er funnet. De neste kommentarene har jeg valgt å ikke oversette siden jeg tror flere av utviklerne valgte ordene sine med stor omhu:

"It's heartbreaking that nobody has found it", sa Amos. "But when we actually get to a point when we can tell people about what that was they'll be like "Oh my God!" from that moment. This stuff was set ages ago and we've actually been building up towards this, so it's fun for us to look back and say that there are a couple of things even in that very first asset that laid the groundwork and bread crumbing for that moment. All the things we're revealing could have been uncovered back in that time."

Du ser på Annonser

Philippe Therien fikk på sin side puzzle-delen av hjernen min til å lyse opp ved å røpe at noe kalt SHIELD-kasser vil være skjult i Warzone-oppdrag, og at vi må bruke hjernen litt for å finne disse. Finner du en av dem får du koordinater til noe kalt "vault islands" som bare kan oppdages med hjelp av koordinatene. Han ønsker ikke å si akkurat hva som venter der, men lover noe meget spennende og bra utstyr.

Vince Napoli bestemte seg for å fortelle bittelitt mer om noe vi bare får noen korte glimt av i den nyeste videoen, nemlig Hulkbuster. Jeg trodde først dette var Iron Man sitt Ultimate-angrep, men det er visst ikke tilfellet:

"You saw Hulkbuster. That's been near and dear to my heart for a while now", sa Napoli ganske ivrig. "That's probably the accomplishment I'm most proud of. The battle-spots...to pull off that crazy character...I can't go into a lot of detail about it other than saying that it's very, very flexible. You can use it in any level anytime you want." Han spesifiserer videre at vi må gjøre noe for å få tilgang til den store maskinen, men at det vil være verdt innsatsen siden den har noen av spillets sprøeste egenskaper.

Amos hadde også noe om selve spillet han ønsket å hinte til, og det høres mistenkelig mye ut som et Raid-lignende system:

"Then, inside the game. Something that is a very late-game unlocking thing you find after completing the campaign and after you've gone through the factions we've been talking about(...)It'll unlock these areas we haven't really shown the world yet we call Hives. These are very specific AIM bases that have incredible amount of depth and combat. They are hardcore. Get your friends. We're going to go in deep here on a Friday night." Nærmere informasjon om dette skal komme "snart", men det høres i alle fall ut som om det vil bli viktig å nærmest optimalisere figurene sine etter hvert.

Bekymringer

Når den informasjonen kommer håper jeg virkelig at de forteller mer om enkelte andre aspekter også, for jeg har fortsatt en del bekymringer.

Jeg kan forstå at det er vanskelig å finne verdige fiender til superhelter, men det er uansett skuffende å se horder av prikklike roboter i kamper. Du vet kanskje at jeg virkelig misliker mangel på variasjon, og i slike spill vil det gi enda større utslag. Om du kjemper mot de samme fiendene om og om igjen er det ikke mye poeng i å veksle mellom ulike figurer og ferdigheter, samtidig som at mye av utfordringen forsvinner siden man har gjort alt før.

Utfordring er også et nøkkelord når det kommer til balanseringen i spillet. Mange spill liker å gjøre våpen og ferdigheter mye svakere om de blir altfor populære. Vi spiller som superhelter her og ikke mot hverandre, så gjør nå heller de andre tingene sterkere og øk vanskelighetsgraden til fiender litt samtidig i stedet!

Til slutt har vi selvsagt den begrensningen at det ikke er mulig å ha flere av samme helt når du spiller sammen med noen. La oss innse det. Når vi har et relativt lite utvalg figurer i starten er sjansen stor for at du og noen andre i gjengen har de samme favorittene, så hva skjer om ingen av dere vil bruke noen andre? Du kan selvsagt bare spille alene, men det er ikke alltid et fristende alternativ heller. Særlig om du ønsker å bruke favoritten i de mest utfordrende oppdragene. Å introdusere et multiunivers for å gjøre det mer "realistisk" høres kanskje ekstremt ut, men det ville nok gjort mange glade.

Kanskje har utviklerne fortsatt noen ess i ermene som vil Hulk-knuse noen av disse bekymringene når spillet lanseres den 4. september. Har de det er sjansen stor for at mange måneder vil tilbringes som Avenger for min del, for det er flere fristelser enn bekymringer akkurat nå.