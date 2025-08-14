Marvel's Blade's Arkane Studios-medlemmer kaller Microsoft "medskyldig i folkemord", ber om å stoppe israelsk støtte og blir med i boikottbevegelse

HQ

Ansatte i fagforeningen Le Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo (STJV) ved Arkane Studios i Lyon i Frankrike (etter at søsterselskapet Arkane Studios Austin ble avviklet av Microsoft i fjor) har sluttet seg til boikottoppfordringer mot sitt eget morselskap. I et åpent brev oppfordret medlemmene Microsoft til å avslutte all støtte til Israel i forbindelse med Gaza-konflikten, og sluttet seg dermed til BDS-bevegelsen (Boycott, Divestment, Sanctions) og kampanjen "No Azure for Apartheid".

I brevet oppfordres Microsoft til å kutte alle bånd til det israelske militæret, offentliggjøre disse forbindelsene, gjennomføre en uavhengig revisjon av sine teknologier og kontrakter, og ta til orde for en permanent våpenhvile i Gaza samtidig som de beskytter pro-palestinske ytringer.

STJV uttrykker ytterligere bekymring for selskapets verdier og jobbsikkerhet, og anklager Microsoft for ikke å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser, advarer om at medvirkning kan skade omdømmet og salget av Xbox-spill, og hevder at dette til syvende og sist kan true de ansattes jobber.

"Den 10. april 2025 kunngjorde BDS en ny boikottkampanje rettet mot Xbox-spillprodukter, både maskinvare og programvare. De valgte å gjøre det for å sette søkelyset på hvordan det israelske militæret har brukt Microsofts tjenester til å hjelpe til med sine folkemordsangrep på palestinere, slik det har blitt avslørt av Associated Press".

Ifølge GI.biz konkluderte Microsofts egen interne gjennomgang i mai i fjor med at det "hittil ikke finnes noen bevis" for at Azure og AI "har blitt brukt til å målrette eller skade mennesker" i den pågående Gaza-konflikten.

Arkane Studios utvikler for tiden det nye Marvel's Blade-spillet, som ikke bør forventes når som helst snart .