Massevis av detaljer om 007 First Light takket være den nye State of Play-traileren

HQ

007 First Light er et spill som fans av IOI og den mest berømte spionen i bøker og filmer venter spent på. Fra den opprinnelige kunngjøringen, gjennom den triste nyheten om forsinkelsen, hver gang vi har sett bilder av spillet, har vi ønsket å spille det enda mer. Den spektakulære traileren fra forrige State of Play var intet unntak, men som om ikke det var nok, har vi nå offisiell informasjon som gir oss litt mer innsikt i handlingen.

HQ

Traileren gir et første glimt av Bonds bedrifter på Island, og viser hans dømmekraft, ro og oppfinnsomhet, egenskaper som fanger MI6s oppmerksomhet og driver ham inn i den krevende treningen i det nylig reaktiverte 00-programmet. Bond (spilt av Patrick Gibson) er fortsatt uerfaren og til tider hensynsløs, og han må tilpasse instinktene sine til strukturen og disiplinen i denne nye verdenen, der initiativ ikke alltid belønnes og lydighet ofte er normen.

Når han går inn i spionverdenen, finner Bond en uventet støttespiller i M (spilt av Priyanga Burford), som anerkjenner hans potensial som en agent som er i stand til å bevare kontrollen i desperate situasjoner og nå sine mål ved å følge sin egen dømmekraft. John Greenway (spilt av Lennie James), en tidligere 00-agent og programinstruktør, representerer Bonds motpol. Som en disiplinert agent som følger reglene til punkt og prikke, kolliderer Greenways rigide filosofi raskt med Bonds instinktive og improvisatoriske tilnærming i felten.

Til tross for sine ulikheter blir Bond og Greenway tvunget til å jobbe sammen. Med gjenoppstandelsen av 009, en tidligere britisk agent som nå er blitt en overløper, blir situasjonen den første virkelige feltprøven for det nye og gjenopplivede 00-programmet. Fra stillheten i Karpatene til det farlige svartebørsmarkedet i Aleph tar Bonds jakt ham verden rundt og fører ham til den uforutsigbare Bawma (spilt av Lenny Kravitz) og videre utover. Bond må også forholde seg til mystiske karakterer, som Charlotte Roth (spilt av Noemie Nakai), og finne ut hvor lojaliteten deres ligger før han bestemmer seg for hvem han kan stole på.

"Med 007 First Light satte vi oss fore å forestille oss James Bonds opprinnelse på nytt, og utforsket de øyeblikkene i hans opplæring som gjør ham til den agenten spillerne kjenner, men ennå ikke den legenden han vil bli. Dette er en versjon av Bond som fortsatt er uerfaren og som finner sin plass i spionverdenen, men som allerede er definert av sine instinkter, sin intelligens og den besluttsomheten som skiller ham ut. Spillerne vil fra starten av kjenne igjen de umiskjennelige egenskapene som gjør ham til Bond," sier Hakan Abrak, administrerende direktør i IO Interactive.

007 First Light Bond er planlagt utgitt 27. mai 2026 på PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 og PC, men er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling. Du kan lese vår forhåndsvisning her.

Kommer du til å kjøpe det nå?