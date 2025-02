McLaren viser første titt på den nye F1-bilen til Lando Norris og Oscar Piastri i 2025

HQ

F175 Live Event i London finner kanskje ikke sted før 18. februar, med avsløringen av lakkene for Formel 1-sesongen 2025, men McLaren har allerede vist frem sin nye bil, den Lando Norris og Oscar Piastri skal kjøre for å forsvare sin konstruktørtittel i 2024.

McLaren har tatt MCL39 til asfalten på Silverstone Circuit, hjemstedet til det britiske Grand Prix, med kameraene klare for at fansen skal få se den nye bilen, før lakken blir avslørt i neste uke.

McLaren-sjef Zak Brown sa at "i dag er en stor milepæl i vår reise i kampen om 2025-tittelen. Det er flott å få mesterskapsutfordreren vår, MCL39, på banen for første gang og å lansere kulminasjonen av teamets harde arbeid," sa McLaren-sjef Zak Brown, mens han spådde et tett løp, der alle teamene ville gjøre fremskritt. "Fjoråret viste hvor mye gridden har blitt tettere, noe som er en strålende ting for sporten"

McLaren klarte faktisk ikke å sikre seg tittelen før det siste Grand Prixet, og Ferrari hadde fortsatt muligheter til å vinne i Abu Dhabi. McLaren ble i fjor kronet som den beste konstruktøren i 2024, en tittel de ikke hadde vunnet siden 1998, etter tiår dominert av Mercedes og Red Bull.