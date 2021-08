Mer Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge er på vei

HQ

Godt over fem måneder har gått siden Streets of Rage 4-skaperne i Dotemu annonserte at de hjelper til med å lage et nytt Teenage Mutant Ninja Turtles-spill som virkelig ligner på den gamle tegneserien. Traileren imponerte såpass at spillet fikk veldig mye oppmerksomhet på sosiale medier, så det skal bli interessant å se hva som skjer på onsdag.

Geoff Keighley, verten og skaperen av Gamescom Opening Night Live, avslører at vi skal få se mer gameplay fra Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge i den to timer lange sendingen som starter klokken 20 på onsdag, så det er bare å følge med.