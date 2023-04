Metacritic vil endres etter review bombing av The Last of Us og Horizon Forbidden West

HQ

Review bombing, som enkelt sagt betyr at mange forbrukere gir filmer, TV-serier, spill og slikt ekstremt negative anmeldelser for å gjøre et poeng ut av noe som vanligvis ikke har noe å gjøre med kvaliteten på produktet, har vært en ting i flere tiår, men det er ikke til å legge skjul på at det har økt de siste årene. I det siste har vi sett Resident Evil 4, HBOs The Last of Us og Horizon Forbidden Wests Burning Shores-utvidelse bli bombet på Metacritic og andre nettsteder der allmennheten kan dele sine tanker og påvirke et produkts brukerpoeng. To av de tre har blitt ofre av samme grunn, mens den tredje i alle fall er i samme båt. Dette fører ofte til misvisende inntrykk, så det er godt å høre at ting kan endre seg snart.

Metacritic sier til Eurogamer at de er "klar over de misbrukende og respektløse anmeldelsene av Horizon Forbidden West Burning Shores" og at de "for tiden utvikler prosessene og verktøyene våre for å innføre strengere moderering i de kommende månedene". Ikke akkurat første gang vi hører noe slikt etter at anmeldelsesbombinger skaper overskrifter, men forhåpentligvis blir det den siste.

Synes du brukeranmeldelser bør modereres mer eller forbli som de er?