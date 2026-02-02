Milepælene som har formet dagens videospill (del 2)

HQ

Første del av denne artikkelserien finner du her. Nå er det på tide å ta for seg de siste konsollmilepælene som har formet dagens videospill.

Det er ingen tvil om at Apple har hatt større innflytelse på dagens smarttelefoner enn noe annet selskap. Det er heller ingen tvil om at Apple ikke var først ute med smarttelefoner. Lenge før konseptet i det hele tatt var oppfunnet, fantes det smarttelefoner, og før Apple lanserte sin mobiltelefon, hadde jeg en HTC TyTn II. Det var en mobiltelefon i absolutt toppklasse med fantastisk ytelse, et ekte utskyvbart tastatur, innebygd GPS, Windows-støtte og så videre.

Men ... den var vanskeligere å bruke med små, uoversiktlige ikoner, og skjermen krevde bruk av en penn. Misforstå meg rett, jeg var veldig glad i min HTC TyTn II, men det var ikke den som viste vei fremover; den æren tilfaller iPhone. Det handler ikke om å være først, men om å gjøre det best, og det er med dette i bakhodet jeg nå har skrevet denne artikkelen, nemlig å fortelle om milepælene som har ført frem til dagens spillkonsoller. Uten disse ville spillverdenen sett helt annerledes ut i dag - på godt og vondt.

Dette er en annonse:

Første virkelige nettbaserte tjeneste

(Dreamcast, 1999)Vi avsluttet forrige artikkel med Dreamcast og vil begynne denne på samme måte med et tredje punkt. Dette var imidlertid ikke like åpenbart. Tross alt eksisterte online-tjenester allerede før Dreamcast, og den mest kjente er utvilsomt Xbox Live. Men... det kan ikke benektes at SegaNet faktisk hadde det meste av det Xbox Live ville tilby, med lobbyer, nettlesere, MMO-spill, chat, DLC, kontosystemer og så videre. Uansett hva Microsoft sier, var mye av det hentet direkte fra det Sega allerede hadde skapt. Det er nesten en delt seier, men den store seieren fra Game Pass får sitt eget poeng litt lenger ned på listen.

Innebygd harddisk

(Xbox, 2001)Det er lett å glemme at Microsofts inntreden på konsollmarkedet faktisk var ganske revolusjonerende. Den innebygde harddisken er et eksempel på dette, noe som betydde at vi ikke lenger trengte å stokke rundt på minnekort og kunne reparere ødelagte spill. Dette var et stort fremskritt, og siden den gang har innebygd lagringsplass vært en selvfølge for konsoller.

Talechat

(Xbox Live, 2002)Jeg fratok Xbox Live fortjenesten fra introduksjonen av online-tjenesten, men det vil åpenbart være en seier for talechat. Tidligere var kommunikasjon under spilling hovedsakelig gjennom skriftlig tekst, selv på PC. Dette ble endret for godt av Microsoft, som gjorde det til en standard, og noe Nintendo lenge ble kritisert for ikke å ta i bruk.

Trådløs håndholdt kontroller

Dette er en annonse:

(Xbox 360, 2005)Wave Bird til GameCube var den første velfungerende offisielle trådløse kontrolleren. Den krevde imidlertid en dongle og manuell kanaljustering for å forhindre signalforstyrrelser. Med Xbox 360 var dette en saga blott. Kontrolleren kommuniserte automatisk med konsollen, og frontpanelet viste om du var spiller én, to, tre eller fire. Siden den gang har alle kastet seg på bølgen med trådløse kontrollere og dioder for å indikere spillere.

Prestasjoner

(Xbox 360, 2005)Det er lett å glemme at da PlayStation 3 ble lansert for 20 år siden, fantes det ingen trofeer, og Steam hadde heller ingen achievements. Dette konseptet ble i stedet lansert med Xbox 360 i 2005, og ble raskt utrolig populært. Det ga en slags "kvittering" for hva du hadde gjort i spillene dine. Alle konkurrentene ble tvunget til å reagere på dette og stjal konseptet rett og slett. Og selv i dag finnes det nøyaktig samme type utfordringer i de andre formatene som Microsoft introduserte den gangen.

Bevegelseskontroll

(Wii, 2007)Bevegelsesfølsomme kontrollere fantes allerede, som Dreamcast-fiskestangen og Nokia 5500-mobiltelefonen, og teknisk sett var Sony åtte dager foran med Sixaxis. Men det var med Wii at alle brikkene falt på plass, og den var så revolusjonerende i design at konsollen eksploderte i popularitet og stanset Nintendos synkende konsollsalg (Super Nintendo solgte mindre enn NES, Nintendo 64 solgte mindre enn Super Nintendo, GameCube solgte mindre enn Nintendo 64). Alle ville spille Wii Sports, og man kan nesten si at konseptet ble tatt til det ekstreme. Men siden den gang har bevegelsesfølsomme mobilspill blitt en selvfølge for alle, bortsett fra Microsoft.

Skjermbilde-forkortelse

(PlayStation 4, 2013)Sosiale medier hadde vært en greie lenge, og folk ønsket å kunne dele bilder fra spillene sine. Sony forsto dette og la til et enkelt alternativ for å ta bilder, mens Microsoft krevde at du måtte grave deg gjennom menyer og Nintendo ikke brydde seg med det i det hele tatt (i hvert fall ikke før Switch). En genial og enkel funksjon som siden har blitt adoptert av både Microsoft og Nintendo, og som også er prioritert for PC-tjenester.

Abonnementstjenester

(Game Pass, 2017)Det startet nok først og fremst som et behov for å tilby noe nytt, ettersom salget av Xbox One ikke tok helt av. Game Pass ble lansert, og mange hevet øyenbrynene da det senere ble avslørt at nye spill også ville bli lagt til. Game Pass ble en trendsetter, og i dag har både Nintendo og Sony sine egne alternativer.

Bakoverkompatibilitet

(Xbox Series X, 2020)Mange konsoller har tilbudt dette i en eller annen form opp gjennom årene, og det samme har nesten all bærbar maskinvare fra Nintendo. Det var imidlertid først med Xbox Series X, som bygget på Xbox One, at det virkelig ble en greie innen videospill. Spillere kunne plutselig spille sine gamle spill fra Xbox til Xbox 360 og Xbox One på sin nye konsoll, med tekniske forbedringer i tillegg. I dag vet vi at både Microsoft og Sony har innsett at det ikke er noen vei tilbake, og vi rapporterer ofte om patenter som vil gjøre det mulig å spille av eldre titler for å bevare dem for fremtiden - og til og med Nintendo har kastet seg på på sin egen måte.

SSD-lagring

(PlayStation 5, 2020)PlayStation 5 og Xbox Series S/X ble selvfølgelig utgitt nesten samtidig, og begge har SSD-er. Jeg gir imidlertid denne seieren til Sony. Deres løsning, med en enda raskere og fremfor alt standardisert SSD som er relativt enkel å bytte ut for mindre penger enn Microsofts tilsvarende, kan ses på som gullstandarden for fremtiden.