Morbid Metal, Projekt Z og Ferocious: Vi ser på 3 spill laget i Tyskland

Med Gamescom under to måneder unna forbereder vi oss alle på å komme inn i den tyske spillånden. Men siden det store showet fortsatt er et par måneder unna tyvstarter vi ved å sette søkelyset på og fordype oss i tre spennende kommende indie-spill, laget av små eller solo-tyske utviklere, som hver bruker Unity som sin foretrukne motor.

Selv om spillene er skapt av en samling talentfulle mennesker som er kjent med hverandre, kunne de ikke vært annerledes. Enten det er en sci-fi hack 'n' slash rogue-lite, et førstepersons zombieskytespill fra andre verdenskrig eller et actionfylt dinosauroverlevelsesskytespill bringer disse tre spillene litt av hvert på bordet. Vi har tatt kontakt med utviklerne deres for å lære litt mer om hva som gjør disse spillene unike og hvordan de ble til.

Morbid Metal

Vi starter med Morbid Metal fra utvikleren Screen Juice. Dette er et futuristisk hack 'n' slash actionspill som dreier seg om fire robotaktige hovedpersoner som raskt kan byttes mellom i sanntid for å bruke deres unike evner og kampstiler til god bruk.

Spillregissør og administrerende direktør for Screen Juice, Felix Schade, forklarte tankeprosessen bak dette designet, og la til, "Jeg hadde lekt med ideen om dette sanntids-formskiftende kjernespillsystemet en stund, men i forskjellige sjangere. Så da jeg begynte å sette disse to sammen, begynte ting virkelig å rulle, og jeg følte umiddelbart potensialet for en veldig morsom kjerneløkke som dreide seg rundt formskiftingen!" Schade fortsatte, "Dette gir spillerne muligheten til å utforske et veldig engasjerende kampsystem fullt av stilige kombinasjoner ved å bruke flere karakterer og rask formskifting Det er som å spille Devil May Cry, men med opptil 4 karakterer samtidig.»

Med horder av fiender å skjære gjennom og mektige bosser å overvinne i de semi-prosessmessig genererte nivåene som spenner over en rekke miljøbiomer er disse unike stilene og evnene avgjørende for suksessen din, men noen ganger er til og med ferdigheter ikke nok til å bringe deg videre.

Dette er fordi Morbid Metal har et rogue-lite-design hvor du må oppgradere og forbedre karakterene permanent etter hvert nivå. Det er også midlertidige forbedringer spesifikke for hvert løp som går tapt og tilbakestilles hvis du dør, slik at du kan eksperimentere med ulike builds og se hva som passer din spillestil.

Schade forklarte valget om å forplikte seg til et rogue-lite-design: "Dette systemet, pakket inn i en engasjerende Rogue-lite-ramme, gir spillere timevis med actionfylt slaktmoro og muligheten til å holde ting ferskt på grunn av metaprogresjonen og forskjellige karakterlister de kan bygge og utforske!"

Morbid Metal har som mål å være nervepirrende og spennende, Schade skisserte nøyaktig dette ved å fortelle oss, "Morbid Metals hovedappell ligger i det unike kampsystemet. Ja, vi har noen narrativ, og ja, vi har andre systemer i spillet, men til syvende og sist handler dette om å slakte fiender med slemme robotsamuraier mens de utfører stilige bevegelser."

Morbid Metal kommer til PC en gang i fremtiden.

HQ

Projekt Z: Beyond Order

Så beveger vi oss bort fra hack 'n' slash-temaet, for 314 Arts' Projekt Z: Beyond Order tar oss til andre verdenskrig for å oppleve en alternativ versjon av konflikten der de vandøde løper løpsk. Dette er et førstepersonsskytespill for én spiller som er satt på en utforskbar og skremmende øy. Målet er å overleve en dag om gangen mens du reiser på ekspedisjoner for å jakte på forsyninger, nye våpen, ammunisjon, tegninger, lage materialer og mer.

Grunnlegger av 314 Arts og spilldirektør på Projekt Z: Beyond Order, Justin Miersch, fortalte oss litt om inspirasjonen bak spillet. "Jeg vil si at spill som Black Ops 1 (Zombies), DayZ og Left 4 Dead la grunnlaget for alt vi har nå. Vi bare elsker hvordan disse spillene kommuniserer frykt, press og ensomhet. En dag spurte vi hvorfor ikke kombinere noen av elementene som disse spillene har, og vi så oss selv med et ganske kult og flott konsept som vi ikke kan vente med å vise verden."

Ideen om å skulpturere opplevelsen til spilleren er et viktig poeng i Projekt Z: Beyond Order. Vektleggingen av plyndring, innsamling, bygging, oppgradering, handel og salg mens du fullfører hoved- og sidemål under en ekspedisjon er avgjørende for måten spillet fortsetter å engasjere spilleren på. Å designe og skreddersy et våpen til måten du liker å spille på er ikke bare viktig, men det er et av Mierschs favorittsystemer i spillet.

"Vi jobbet veldig hardt for å gi spillerne så mange vedlegg til våpnene som mulig, noe som, som du kanskje vet, er veldig vanskelig å gjøre når du håndterer WW2-tidslinjen, men vi skapte også en flott fortelling rundt den for å fordype spilleren enda mer."

Mens Projekt Z: Beyond Order er et enkeltspillerspill, har det også et massivt fokus på samarbeidselementer. Du kan takle hele opplevelsen alene, eller du kan slå deg sammen med tre venner for å kjempe mot horder av vandøde, fullføre oppdrag og samle tegninger som en gruppe fryktløse zombiedrepere.

Projekt Z: Beyond Order kommer snart til PC, PS5- og Xbox Series X/S-konsoller.

HQ

Ferocious

Sis,t men langt fra minst, er OMYOGs Ferocious. Dette er et actionfylt, gammeldags førstepersonsskytespill som tar spillere til en rik, detaljert og brutal øy tapt for tiden. Fanget på en mystisk stillehavsøy etter et forlis, oppdager du snart at denne øya ikke bare er hjemsted for hensynsløse leiesoldater, men også blodtørstige dinosaurer som har klart å overleve og trives siden krittperioden.

Skaperen av OMYOG, Leonard Saalfrank, bemerket: "Ferocious er drømmespillet jeg alltid har ønsket å lage. Det kombinerer mange ting jeg brenner veldig for. For det første var jeg en stor dinosaurnerd som barn og den fascinasjonen Så naturlig nok fant de veien inn i arbeidet mitt (og filmene) i oppveksten var Peter Jacksons King Kong inspirerte meg virkelig og var en av grunnene til at jeg ble interessert i spillutvikling."

Ideen til Ferocious er å metodisk jobbe gjennom en kampanje der du befinner deg nederst i næringskjeden. Ved å utforske øya og avdekke dens hemmeligheter, vil du begynne å forstå hvordan de farlige dinosaurene og annen fauna er ofre for leiesoldatenes ambisjoner, og det er opp til deg å sette en stopper for prosjektene deres, enten med hodet først og adrenalindrevet vold eller stille sniking.

Disse leiesoldatene er bare ett av mange problemer for deg å overvinne, siden dinosaurene også er en veldig reell og dødelig trussel. Saalfrank forklarte hvordan han fikk designet og ideen til disse forhistoriske reptilene på plass.

"For dette hyret vi inn en fantastisk konseptkunstner - Wietze Fopma - som skapte designene til skapningene basert på det vi vet i dag, samtidig som vi ga dem en unik vri og blander inn egenskaper fra andre dyr. For eksempel fjær - vi kjenner i dag at mange dinosaurer hadde fjær, så jeg ville definitivt ha det i spillet. Men vi tok kreative friheter for å holde designene mer uhyrlige og skumle ting som aldri ble gjort før, uten å ødelegge noe."

Han fortsatte, "Når du møter en dinosaur i spillet er de veldig raske og dødelige. Så selv om du kan vinne en direkte konfrontasjon, er det risikabelt, og å unngå å bruke sniking. Men det avhenger også av typen dinosaur. - de har alle forskjellige personligheter."

Verdenen har massevis av hemmeligheter å oppdage og øyeblikk å beundre takket være det slående og omhyggelig utformede kartet. Saalfrank nevnte at "det ble lagt ned mye kjærlighet og innsats for å få verdenen til å føles levende og skape en tykk atmosfære. Jeg vil at spillere skal føle seg nedsenket i verdenen vi bygger. Jeg er veldig spent på å se de første menneskene våkne opp på øya og bare begynn å utforske på første nivå."

Ferocious kommer til PC når den lanseres en gang i fremtiden.

HQ

Med Screen Juice, 314 Arts og OMYOG som alle er basert i Tyskland vil det kanskje ikke overraske deg å høre at de tre unike utviklerne alle er kjent med hverandre. 314 Arts' Miersch møtte OMYOGs Saalfrank på Game Developers Conference i 2023 på Unity Booth, før førstnevnte introduserte sistnevnte for Screen Juices Schade på Gamescom noen måneder senere i august.

Miersch sa, "Jeg føler at hvis du jobber i Indie-området er alt bare mye mer jordnært og du kan virkelig se lidenskapen i utviklernes øyne, noe som bare er inspirerende. Jeg er bare veldig glad for å kjenner dem begge. De har virkelig hjulpet oss med mange problemer tidligere."

Saalfrank la så til: "Vi har alle blitt venner og hjelper hverandre der vi kan. De er super lidenskapelige og talentfulle mennesker, og jeg er glad jeg kjenner dem... Men de bor ganske langt fra meg, så vi gjør det" vi ser hverandre ikke ofte, men vi holder kontakten gjennom Discord."

Schade la deretter til tankene sine om emnet: "Det er virkelig flott å kunne koble sammen om reisene våre og dele de flotte øyeblikkene, men også kampene våre med hverandre. De er virkelig flotte gutter, og jeg er veldig spent på deres prosjekter (som jeg heldigvis får teste og spille tidlig 😉). Vi som alle bruker Unity som motor har også gjort det mulig for oss å dele kunnskap og erfaring med hverandre, spesielt siden vi alle bruker lignende teknologi mye i fortiden!"

Så husk å logge inn på Steam for å se og lære mer om alle de tre spillene som en del av det pågående Games Baked in Germany-initiativet.