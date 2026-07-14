Mouse: P.I. For Hire har nå solgt over en million eksemplarer

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Det er nesten tre måneder siden indieutvikleren Fumi Games lanserte sitt action-skytespill « Mouse: P.I. For Hire på PC og konsoller. I tiden som har fulgt har utvikleren kontinuerlig forbedret spillet og til og med lansert fysiske utgaver av tittelen, og alt dette har ført til at « Mouse: P.I. For Hire har blitt en stor suksess.

Vi sier dette fordi det nå er bekreftet at indieprosjektet har passert én million solgte eksemplarer totalt – uten tvil en ganske imponerende prestasjon. Faktisk har vi fått vite at salget har vært jevnt fordelt mellom konsoll og PC, med rundt 50 % av salget fra Steam og de resterende 50 % fra konsollplattformene PS5, Xbox Series X/S og Switch 2.

Når det gjelder å nå milepælen på én million, uttalte Mateusz Michalak, administrerende direktør og grunnlegger av Fumi Games: «Fra det som startet som et enkelt konsept for et tegneserie-skytespill med 1930-tallet som tema, har spillet nådd flere spillere enn vi noensinne kunne ha forestilt oss. Vår prioritet har alltid vært å sette spillerne først, og vi har jobbet utrolig hardt for å fortsette å nå dette målet, både gjennom hele utviklingen av spillet og etter lanseringen. Med vår nylige store oppdatering som introduserer «Level Revisit», utgivelsen av fysiske utgaver og også den kommende Story-DLC-en, håper vi at spillerne gleder seg til alt som har med Mouse: P.I. For Hire å gjøre. En håndlaget fortelling skapt av blekk, svette og sta drømmer. Fra bunnen av våre smilende hjerter: takk for at dere støtter oss!».

Hvis du ikke har spilt « Mouse: P.I. For Hire ennå, må du ikke gå glipp av vår dedikerte anmeldelse.