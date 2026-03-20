Mouse: P.I. For Hires historie er "relativt lineær", men du kan likevel "trekke feil konklusjoner"

Det er mange deler av Mouse: P.I. For Hire som har blitt hyllet, blant annet den slående og minneverdige kunstregien og den sprø skytespillet, men det som ofte blir skjøvet til side, er at det er et detektivmysterium i hjertet av dette spillet, der spillerne må bli Jack Pepper og hjelpe til med å løse flere saker med savnede personer.

Med dette mysteriet i hjertet av fortellingen og med en Alan Wake 2-lignende sakstavle å bruke, som vi nevnte i vår nylige forhåndsvisning, kan du være nysgjerrig på hvor mye spillerens handlefrihet er involvert i å løse sakene. Må spillerne ta valg som vil påvirke historien? Kan de gjøre ting feil? Vi spurte Fumi Games' administrerende direktør Mateusz Michalak om dette, og han ga oss et interessant svar.

"Selv om det er noen tilfeller der du kan utforske visse nivåer og nærme deg spesifikke saker i den rekkefølgen du velger, er historien i Mouse: P.I. For Hire fortsatt relativt lineær. Men det betyr ikke at det ikke er mulig å trekke feil konklusjoner noen ganger! Når du samler bevis og ledetråder til hver sak, tror du kanskje at du vet svarene og nøyaktig hvordan det vil ende, men det kan dukke opp noen vendinger underveis ..."

I tillegg spurte vi om de mange stedene på kartet over verden er en del av hovedhistorien, eller om de er knyttet til sideoppdrag. Michalak fortalte oss :

"De fleste nivåene i Mouse: P.I. For Hire må besøkes på et eller annet tidspunkt for å fullføre hovedhistorien - så ja, forvent å besøke dem alle! Det finnes noen ekstra oppgaver som kan fullføres, men disse gjøres vanligvis på de nivåene du allerede besøker, og ikke på helt nye, spesifikke steder."

Hvis du vil vite mer om Mouse: P.I. For Hire, kan du finne hele intervjuet vårt her, der vi også diskuterer gummislangens kunststil, den autentiske lyden, AI, tilpasninger og mer.