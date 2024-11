Moza CRP2 Load Cell Pedals

Det beste budsjettvalget blant alle simracingpedalene som er tilgjengelige å velge og vrake blant, er fortsatt Fanatec CSL Elite V2. Omtrent 250 pund for tre suverene, lastcellebaserte pedaler inkludert en pedalplate i stål av høy kvalitet, er et megakupp. Men hva skal jeg velge hvis jeg vil gå et hakk opp i kvalitet og ytelse? Heusinkveld Sprint koster rundt £640 (for tre pedaler pluss en pedalplate), mens Simagic krever £432 for et sett med P1000 med tre pedaler og en monteringsplate til å sette hælene på. Like under disse to modellene (prismessig) ligger Moza Racing med sin oppgraderte, andre versjon av CRP-pedalene, som inkludert clutch (tre pedaler pluss en plate) går for rundt £400, akkurat nå ved lansering. Hva annet er det i samme prissegment? Simlab XP1 (for ca. £ 412 for tre pedaler unntatt monteringsplate), Asetek Forte til ca. £ 395 for tre pedaler inkludert plate, eller Logitech G Pro Pedals, som koster £ 350 for tre pedaler.

Hvilken av alle disse er best? Hvilket pedalsett er det rimeligste? La meg gjøre det så enkelt og konkret som mulig: Sim-racing-verdenens rimeligste pedaler er fortsatt Fanatec CSL Elite V2. På andreplass setter jeg gjerne Moza Racing CRP2, som for nesten 400 pund tilbyr ytelse som de fleste konkurrenter verdsetter som betydelig dyrere. Det er der vi starter med denne maskinvareanmeldelsen. CRP2 er mye bra, og må uten tvil betegnes som en god deal når det gjelder "bang for your buck".

CRP2 er en videreutvikling av CRP, og det er umiddelbart tydelig at Moza ikke bare har lært mye av sine tidligere feil, men også har tatt en sunn titt på sine nærmeste konkurrenter for å sette sammen en virkelig strålende kolleksjon av pedaler for de som ikke vil "nøye seg" med billigere budsjettalternativer. Dette er lastcellebaserte pedaler laget av flyaluminium med en karbonfiberforsterket bunnplate og en bremsepedal som tåler et trykk på opptil 200 kg. Dette gjør dem sammenlignbare med konkurrerende pedalsett som er opptil dobbelt så dyre, og følelsen av dem er veldig god. Moza inkluderer en liten eske med ulike gummipakninger, slik at du i tillegg til skruene på baksiden av pedalarmene kan tilpasse følelsen og motstanden etter eget ønske.

Med de kommende Mbooster Active Pedals (som kommer tidlig neste år, ser det ut til), vil disse være noe av det absolutt beste du kan finne på markedet, uavhengig av prisklasse eller produsent.

Personlig liker jeg en hard bremsepedal, men ikke for hard. 200 kg er vanvittig i min verden, og jeg ender vanligvis opp på rundt 80 kg når jeg kalibrerer bremsepedalen og velger den følelsen som jeg tror tilsvarer hvordan bilene jeg har kjørt føltes. Når det gjelder gasspedalen, foretrekker jeg en relativt myk og lett gasspedal, mens clutchen kan være litt tyngre, for å gjenskape min gamle Exedy race-clutch i min forrige WRX STi, som fortsatt er den beste clutchen jeg har prøvd. Alle disse innstillingene og modifikasjonene i de tre pedalene har etter min erfaring vært enkle å justere og også morsomme, ettersom du, som ved tuning i en ekte bil, på en måte tester det selv og justerer følelsen som kan gi optimal ytelse.

Byggekvaliteten her er også strålende. Jeg liker virkelig hvordan de har gitt muligheten til å kunne vinkle selve pedalplatene avhengig av hvilken vinkel du vil ha under føttene når du kjører, og jeg liker platen som alt er skrudd fast i, da den føles gjennomtenkt og ekstremt robust. Det er også flott at Mozas egen programvare for å gjøre ulike innstillinger og kalibrere disse pedalene (kjent som Pit House) har blitt helt strålende etter tidligere å ha vært mildt sagt middelmådig, og det er nok en grunn til å elske disse pedalene av høy kvalitet.

Svart/gull ser ut til å være Mozas nye fargekombinasjon, og den er super stilig.

Å betale 400 pund for et sett som inneholder tre flotte pedaler pluss en robust og gjennomtenkt bunnplate av denne typen, må anses som et skikkelig røverkjøp, og avhengig av hva de kommende servomotorene Mozas Mbooster Active Pedals kommer til å koste, er det en god sjanse for at Moza vil dominere pedalmarkedet i 2025. Hvis du er på utkikk etter gode pedaler i dag, anbefaler jeg deg å prøve CRP2, da de rett og slett er fantastiske.

