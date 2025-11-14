MSI feirer Black Friday med opptil 40 % rabatt på utvalgte spillprodukter

Black Friday er rett rundt hjørnet. Dermed tilbud - også på spillprodukter, enten du er en nybegynner, en ytelsesentusiast eller alltid spiller på farten. For spillere inkluderer MSIs utvalg i år:

Cyborg 15: en spill-laptop som er perfekt for spilling på farten. Den har et Nvidia RTX 5070-grafikkort som leverer jevn grafikk til en 15,6" QHD 165Hz-skjerm, som gir 100 % DCI-P3-fargespekter med 16 GB minne og hele 1 TB lagringsplass som utfyller den 10-kjerners Intel i7 13620H-prosessoren som øker opptil 4,9 GHz.

Bruken av den nyeste generasjonen Nvidia-grafikkort sikrer også tilgang til Nvidias dedikerte maskinvare for lysrefleksjon og AI, samt deres omfattende DLSS 4-plattform, og MSIs Cooler Boost gir utmerket temperaturkontroll.

tilbudet som starter den 17. november.

Vector 16: den perfekte bærbare datamaskinen for flere oppgaver, utstyrt med Intels avanserte 24-kjerners CPU, 275HX, som øker frekvensen til 5,4 GHz, kombinert med et Nvidia RTX 5070TI-kort med 12 GB VRAM.

MSI Vector 16 kan til og med kjøre utover normale driftsforhold og bruke mer enn 200 watt samtidig, slik at du kan kjøre systemet med ekstreme ytelsesnivåer, enten det er AI, videoredigering eller andre tunge belastninger. For å sikre at datamaskinen ikke overopphetes benyttes MSIs Cooler Boost 5-plattform med syv varmerør, noe som sikrer rikelig med kjøling.

tilbudet starter den 12. november.

Claw A1M: er en av de rimeligste håndholdte enhetene på markedet, men gir fortsatt en førsteklasses spillopplevelse. Den leveres med en 7-tommers 120 Hz berøringsskjerm som gir deg 100 % sRGB-fargemetning. Maskinen har en Intel Core Ultra 7 155H CPU med 16 kjerner som kan operere opptil 4,9 GHz, mens den lynraske Wifi 7 lar deg laste ned spillene dine til en 1 TB lagringsmodul (som kan utvides med et SD-kort), eller strømme feilfritt, hjulpet av Intels Arc Graphics-plattform - og for å sikre portabilitet er et 6-cellers 53 Wh-batteri skjult inne i maskinen for å gi deg langvarige spilløkter, da dette vil gi rundt to timer med uavbrutt spilling av de kraftigste titlene.

For kontrollerne har du tilpassbare ultrapresise Hall-effekt-analogspaker og triggere. Bygget for å vare og designet for feilfri ytelse, leverer de driftfri nøyaktighet og opptil 4 ganger holdbarheten til tradisjonelle kontroller.

tilbudet starter den 20. november.

Ikke gå glipp av disse tilbudene Black Friday-uken!