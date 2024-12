MSI har gjort PC-bygging lettere

I et forsøk på å gi oss en smidigere opplevelse har MSI tatt en titt på noen forbedringer av livskvalitet som bør legges til - og har gjort det.

Det første er de forskjellige pinnene og pinneplasseringene. De er nå fargekodet på de fleste nye hovedkort, slik at du enkelt kan identifisere hvilken sokkel som er for CPU, AIO, etui eller Aux-vifter. Til og med ekstra PSU-kontakter har fått en kontrastfarge for å gjøre dem lettere å finne under byggeprosessen. Det høres kanskje rart ut, men dette sparer ikke bare tid, men også frustrasjon - spesielt hvis du ikke bygger en ny datamaskin så ofte, noe og de fleste ikke gjør.

Pinkt nummer to er at M.2 drevinstallasjonen er gjort helt verktøyfri. Ingen skruer til kjøleribben. Den klikker inn med en fjærmekanisme, og den lille skruen som holder nede selve drevet er byttet ut med en fleksibel miniklips.

For det tredje vil GPU-fjerning ikke lenger inkludere å klemme en skrutrekker nedover hovedkortet, men har i stedet en knapp plassert langt unna og med enkel tilgang som via en fjær vil frigjøre klipsen som holder kortet på plass.

Sist, men ikke minst, er en rekke små irritasjonsmomenter fjernet, dette inkluderer at Wifi-antennen ikke lenger trenger å skrus på plass, men bare glir inn, én enhetlig frontkontaktkabel - lenge etterpå - og én kombinert driverprogramvaresenter som håndterer alt du trenger.

I tillegg, selv om Tomahawk er et startnivåprodukt, overskrider den både flerfargedebug LEDS- og en feilkodevisning, dobles som temperaturmonitor, ett-klikks overklokking i BIOS og enkel tilgang til å tilbakestille BIOS og en -knapp bios-oppdatering i tilfelle overklokkingen din gikk galt og du murte systemet - funksjoner som for bare år siden bare ble funnet i avanserte hovedkort.