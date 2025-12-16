MSI Laptop-jul!

Det er jul, og selv om MSI ikke har noen julenisse i sortimentet sitt (ennå) har de bestemt seg for å feire ved å gjøre spill-laptoper rimeligere med opptil 30 % rabatt på utvalgte modeller. La oss ta en titt på dem;

Crosshair 16 er en praktisk spill-laptop. Den leveres med Copilot-aktivert Windows 11, og maskinvaren inkluderer Intel Core Ultra 7 255HX CPU som støtter moderne AI-modeller og AI-baserte oppgaver, inkludert Microsoft, kombinert med Nvidia RTX 5060 grafikkort som gir den nyeste teknologien og kompatible programvareløsninger for å gi deg banebrytende oppskalering, lysrefleksjon og reduksjon av systemforsinkelse. Det er naturligvis kombinert med en høyhastighets NVMe-disk for å lagre spillene dine.

Tastaturet er et 24-soners RGB-tastatur med kort reisevei og uthevet WASD, og ​​temperaturen håndteres av Cooler Boost 5-systemet, dobbelt inntak, firedobbelt utløp for luftstrøm, fem varmerør med stor diameter som deles langs de varmeproduserende komponentene og et spesielt termisk fett eksklusivt for MSI.

Den 16-tommers 16:10-skjermen har et QHD+-panel med 240 Hz oppdateringsfrekvens og dekker 100 % DCI-P3-fargespekter. Den intelligente systemprogramvaren muliggjør automatisk bytte mellom grafikkortet og den integrerte, og mye mindre strømkrevende grafikkbrikken.

Katana 15 er et kostnadseffektivt alternativ for spillere på farten, med en svært kraftig Intel i9-14900HX og et Nvidia RTX 5070-kort, som tilbyr både bildegenerering, oppskalering og moderne skygge- og lysarbeid fra sine 3. Ray Tracing-kjerner, samt Nvidias Reflex-modus som sikrer den raskeste interne responstiden som mulig.

DDR5-minne sikrer ekstremt rask, men pålitelig ytelse, kombinert med lastehastigheter på opptil 7,8 GB/s på grunn av bruk av PCIe 4.0 NVMe-disker for datalagring.

Den 15,6-tommers 165 Hz-skjermen leveres med et fint 4-soners RGB-tastatur med bare 1,7 mm tastebevegelse, og til og med et numerisk tastatur.

Maskinen bruker et kjølesystem basert på fem varmerør som fungerer asynkront for å sikre maksimal kjøling på grafikkortet, men bruker delte varmerør for å la CPU-en dele den overkonstruerte kjølingen samtidig som den opprettholder et subtilt, industrielt utseende.

Hvis du derimot trenger en ekstremt kraftig bærbar PC «til skolen», hardcore-spilling, eller - mer realistisk - du er en profesjonell innen vitenskapsmiljøet, så er Vector 17 mer for deg, som med overboost-teknologi kan levere effekt over 200 W. Selv om den kommer i forskjellige konfigurasjoner, vil du ha 24-kjerners Intel Core Ultra 9 275HX-versjonen som også støtter nøytral prosessering, som har et Nvidia RTX 5070TI, et veldig kraftig spillgrafikkort for en bærbar PC og hele 32 GB DD5-minne.

Cooler Boost 5-systemet har blitt oppgradert med en mer skreddersydd løsning, større vifter og 6 bredere varmerør, og til og med NVMe-disken blir varm siden det er en 2 TB NVMe-disk.

For enkel bruk har den til og med 2x Thunderbolt 5-porter og PD 3.1-lading i tillegg til Wifi 7, personvernlukker for webkameraet og effektiv strømstyring sammen med et stort antall innganger.

Skjermen er et 17-tommers 16:10-panel med 240 Hz QHD+ og 100 % DCI-P3-farger, og programvaremessig kan den bruke Microsoft Copilot fullt ut, samt AI-funksjonene til MSI AI Engine.