MSI-laptoper har blitt oppgradert med Nvidia RTX 50-grafikkort

Moderne bærbare datamaskiner er alle fulle av moderne teknologi, og det er sårt tiltrengt ettersom både strømstyring og varmespredning er to store problemer for bærbare enheter. To problemer med stadig flere og mer avanserte funksjoner, men også en veldig god grunn til å kun kjøpe den nyeste og mest banebrytende teknologien, ettersom ytelsesøkningen mellom modeller kan være betydelig.

Nvidia lager spesialversjoner av grafikkortet sitt under postfix Max-Q, noe som indikerer at det er en versjon spesielt designet for bruk i en bærbar PC. Disse kortene er ikke bare endret maskinvaremessig, men har også noen programvarefunksjoner som ikke gjelder for deres større stasjonære søskenbarn.

Disse inkluderer smart styring av strømreserver, som betyr at datamaskinen for spesifikke oppgaver kan omdirigere strøm, og mer enn vanlig, gitt de rette omstendighetene - også kalt Dynamic Boost. I den andre enden av spekteret sørger Advanced Optimus ikke bare for G-sync, men også for at datamaskinen slår av grafikkortet og bytter til den interne GPU-en som er integrert i prosessoren.

Det automatiserte OPS-systemet tar dette til neste nivå, og konfigurerer GPU-, CPU- og skjerminnstillingene for å gi best mulig ytelse og gjengivelse innenfor maskinvarens begrensninger, og tilpasset for hvert spill. AI tar seg også av å optimalisere CPU-en, samt varme- og viftestyring for å sikre at datamaskinen forblir helt stille.

I alt dette er forbedringene med Nvidias Blackwell-arkitektur ikke noe å avfeie heller siden den kombinerer kraftig maskinvare i kombinasjon med ekstremt avansert programvare. GPU-en leveres med helt nye Streaming Multiprocessors, en ny generasjon Ray Tracing-kjerner som beregner lys, refleksjon og skygger, og femte generasjons tensor-kjerner for å håndtere alle AI-forbedringene og oppskaleringen, noe som til sammen resulterer i et grafikkort som både kan sette inn flere bilder beregnet på sparket mellom to native gjengitte, men også sikre at bildefrekvensen er høy ved å gjengi med lavere oppløsning og oppskalere etterpå, uten tap av bildekvalitet.

Denne nye med bærbare datamaskiner basert på RTX 50-serien bruker også Nvidias Reflex 2-system som er i stand til å analysere maskinvaren din og redusere den interne latensen, noe som ytterligere forbedrer spillingen din når bildefrekvensen er høy og inputforsinkelsen er redusert til et absolutt minimum.

Av disse grunnene bruker MSI-bærbare PC-er Nvidia-grafikkort i kombinasjon med ultrasnelle NVMe-disker, det nyeste DDR5-minnet og de nyeste Intel-CPU-ene, enten det er den slanke, lette og bærbare Stealth-serien, eller den rå spillytelsen i Vector-serien.

Stealth bruker et batteri med høy kapasitet, og er svært bærbar med et chassis i magnesiumaluminiumslegering, og rettet mot mer profesjonell bruk med sitt industrielle design og Microsoft Copilot-integrasjon. I tillegg bruker den en OLED-skjerm og har forbedret personvernbeskyttelse og bruker MSIs Cooler Boost 5 som har et delt heatpipe- og viftedesign.

Med alle innstillinger på maks med Nvidia RTX 5070 TI og 12 GB GDDR7 RAM, gir Doom-The Dark Ages deg bare 59,9 FPS i 1440p, mens DLSS Ultra med 4x Frame Generation gir 282,85 med nesten ingen tap av visuell gjengivelse. Dune: Awakening viser et lignende mønster, der Base/Village/Sandworm-referanseindeksen gir 46,1/50,6/76,9 FPS, mens den med DLSS og Frame Generation når 171,4/188,1/204,6 FPS.

Vector-serien handler om ytelse med muligheten til å trekke opptil 240 watt, og har til og med en versjon med 24 GB RTX 5090 - det kraftigste spillgrafikkortet på markedet kombinert med en 24-kjerners CPU. Dette kombineres med både ekstrem RGB og en 240Hz, 100% DCI-P3 16" skjerm.

Resultatene fra en versjon med RTX 5070 TI - Black Myth Wukong gir oss et gjennomsnitt på 52 FPS i 1600p, med alle innstillinger satt til maksimum og standard, men DLSS og Frame Generation slått av, men 112 FPS med det slått på.

Cyberpunk 2077 med lignende innstillinger og Ray Tracing satt til Ultra gir bare 29,13 FPS, ettersom Ray Tracing er satt til Ultra - men med DLSS og Frame Generation går det til 61,94. Forskjellen mellom uspillbar og akseptabel for de som ønsker at grafikkdetaljene skal være banebrytende.

Selv om begge typene bærbare datamaskiner appellerer til forskjellige målgrupper, er begge enormt forbedret av både maskinvare og programvare som tilbys av Nvidia og den nye RTX 50-serien med grafikkort, noe som gjør den nyeste iterasjonen av spill-bærbare datamaskiner ikke bare mye raskere, men også mye mer effektiv enn forrige generasjon.

