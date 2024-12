Dessverre, når overskriften sier "beste tilbud", betyr det ikke at kortet er billig. Av en eller annen grunn - og det er ikke MSIs feil - er kortet priset til ~ £ 500, noe som ikke gir mye mening når det er en nesten identisk modell for AMD, X870E, som jeg bruker privat, og det koster mindre enn halvparten av det. Faktisk er dette en uheldig trend som Intel har utviklet, for hvis du vil leke med Intels Ultra S200-serie, kan du ikke unngå et nytt hovedkort, og de er bare dyre. Se bare på MSIs eget Tomahawk WiFi - et innstegsmodell som nå koster i underkant av £280. Ja, det er litt sprøtt.

HQ

Men nok om den kunstig høye prisen; MSI og de andre hovedkortprodusentene kan sannsynligvis ikke gjøre så mye med det, så la oss se på MSI MPG Z890 Carbon WiFi, som som navnet antyder har små karbonfiberaksenter over det hele. Ellers er det holdt i en fin svart farge, med unntak av den nye PCIe-strømkontakten, som er lysegrå.

Det er mange fine tekniske spesifikasjoner, men for meg personlig er det viktigste tilgangen til tilkoblinger og ikke minst en feilsøkings-LED. MSI har valgt et enkelt klikksystem for M.2-kjøleribber og andre ting, slik at du ikke trenger å rote med miniskruer. Det er en ekstra knapp i tillegg til Clear CMOS og Flash BIOS som du kan stille inn selv, og så er det min favoritt gjennom tidene: GPU release-knappen, eller på MSI-språk, EZ PCIe Release. Det er noe jeg prøvde for mange år siden og fremdeles ikke skjønner at det ikke er lovpålagt - fordi det er genialt.

Internett-delen inkluderer WiFi 7 og 2,5G+5G LAN, noe som er helt overkill for de fleste, men for strømming og redigering av 4K-innhold fra eksterne kilder er det faktisk tilstrekkelig. Til min overraskelse er WiFi-antennen ikke lenger en skruegjeng; den bare klikkes på plass.

Dette er en annonse:

Det er også alt du kan ønske deg av USB-tilkoblinger, inkludert Thunderbolt 4 og et ekstra tykt åtte-lags kretskort. I tillegg har MSI laget egne spesialkontakter slik at deres egne kjøleprodukter kan installeres raskt og enkelt, med så få kabler som mulig - også når det gjelder RGB-lys. Naturligvis følger det med adaptere for ikke-MSI-produkter. MSI har nå også laget en alt-i-ett-kabel for å koble sammen hovedkortets mange kontaktpunkter og frontpanel osv. i et kabinett - fra MSI, altså.

Kjølemessig er det som alltid en enorm mengde kjøleribber i tillegg til VRM-delen, som holder seg rett over 60 grader selv under tung belastning, og 7W termiske pads brukes som et bindeledd mellom kjølingen og den varme metalloverflaten. Brikkesettet er også utstyrt med en solid og direkte montert kjøleribbe som også kjøler de fire PCIe 4.0 M.2-stasjonene, men den primære PCIe 5.0-stasjonen har sin egen kjøleprofil. Naturligvis er det kjøling både på undersiden og oversiden av enhetene. Når det gjelder strøm, er det 20+1+1+1+1+1 strømfaser med 110 A i hver, noe som i det lange løp forhåpentligvis betyr at grafikkortet ditt kan klare seg med strømmen i sokkelen og ikke noe annet.

Kjøleribbene er festet med en fjærmekanisme, og i stedet for små skruer bruker M.2-drivene en slags bolt på toppen av en fjær. Det tar litt tid å venne seg til, men det fungerer.

I tillegg til selve byggeprosessen bruker MPG Z890 Carbon WiFi MSIs nye og mer organiserte BIOS. Dette inkluderer betydelig enklere tilgang til overklokking og boost-alternativer direkte fra den forenklede hovedmenyen, samt enkel tilgang til strømstyring og lastlinjekalibrering for stabilitet - samt for de som ønsker å eksperimentere med spenningsregulering eller baseklokke. Det finnes også noen enklere løsninger med ett klikk, og takk for det! Det er gode muligheter for å leke seg med RAM-timings, men viktigst av alt er at hovedkortet støtter CUDIMM RAM - den typen som for tiden setter vanvittige hastighetsrekorder - og det har fabrikkstøtte for DDR5-9200 rett ut av esken.

Dette er en annonse:

Når du navigerer rundt, er det også en tydelig bruk av fargekoding for forskjellige overskrifter, og dette gjenspeiles på tilkoblingene på baksiden der alt er pent merket med type og hastighet - det er faktisk nyttig. MSI anbefaler selvsagt å bruke MSI Center for alt som har med maskinvareadministrasjon å gjøre.

Det eneste jeg virkelig savner er et dual-BIOS-alternativ. Det hadde vært fint. Heldigvis er det optisk utgang og en dedikert hodetelefonutgang. Selv om 10 USB-innganger høres mye ut, hadde det vært nyttig med noen få av de langsommere typene, for eksempel for tastaturer. Alternativt kunne noen av de mer krevende interne USB-tilkoblingene vært utelatt; å ha mer enn én virker litt mye.

Ytelsesmessig er hovedkortet som nevnt ganske imponerende: litt over 60 grader ved maksimal belastning. Med et RTX 4080 og en Intel Ultra 9 285K oppnådde vi en SpeedWay-score på 7183 i 3D Benchmark, en Time Spy Extreme-score på 1393, og i AIDA64 på 8610, med Total War: Warhammer 3 på 199 FPS og COD 5 på 172 - begge i 1080p. Disse tallene kan virke vilkårlige, men de ligger bare litt under det den større MPG ACE-modellen kan levere, og den koster halvparten så mye. Kort sagt, dette kortet gir deg all den kjølingen, overklokkingspotensialet og de funksjonene du trenger til din nye Intel-prosessor - men prisen gjenspeiler dessverre dette. Og tragisk nok er det fortsatt "billig" i Intel-land. MSI fortjener derimot poeng for å ha gjort en reell innsats for å gjøre det enklere å bygge og for å beskytte brukeren mot ulykker etter beste evne.