MSIology 2023: Vårt førsteinntrykk av MSIs nye utvalg av bærbare datamaskiner

Under et pressearrangement vi deltok på nylig, holdt i Göteborg i Sverige, hadde vi forventet at MSI skulle vise frem sin nye oppdaterte linje med bærbare datamaskiner, og de sviktet ikke her, og introduserte til og med en rekke nye modeller. De fleste av dem har gått til et skjermforhold på 16:10, med grafikkort i Nvidia RTX 40-serien og 13th Gen Intel H Series CPU-er. La oss gå over noen av modellene.

Creator Z17 HX Studio A13V kan ha et langt navn, men kort sagt er det en ultra-kompakt, 19mm chassis-laptop med Pen-berøringsskjerm og 100% DCI-P3, Calman-verifisert skjerm, og er avkjølt via dampkammer. Samtidig viste MSI sin nye MSI Pen 2 med en grafittpennspiss, USB-lading, magnetisk lås til datamaskinen og 4096 trykknivåer.

For bedrifter tok MSIs Prestige 13 Evo-serie søkelyset, 990g på grunn av bruken av magnesium-aluminiumslegering og en batterilevetid på 15 timer, mens den fortsatt har LPDDR5-minne, Wi-Fi 6E og Intel Iris Xe-grafikk, og det er også Prestige 14 Evo, 16 Evo og 16 Studio-varianter. I det mer kreative hjørnet kommer Summit E16 Flip A13V - ganske munnfull, som kan snu og stå, og har naturligvis en 360 graders flip-over, 11 timers batteri og forblir ultratynn på 16,85 mm.

For hjemmebrukeren har MSI introdusert mer subtile farger i den slanke Modern 15- og Modern 14-serien, så oppkalt etter skjermstørrelsene, og til tross for sin lille størrelse har hver full inngang og opptil 2 TB lagringsplass. Det virker som MSI satser mer på det moderat prissatte, hverdags bærbare markedet.

Imidlertid er de nye gaming-laptopene desidert mest interessante - vi er jo et spillmedium. Det er noen få nye enheter på den rimeligere enden av spekteret, men for de som elsker de eksisterende linjene, er det oppgraderinger, og mange av dem, mens prisene ser ut til å holde seg på tidligere nivåer.

Den nye Cyborg-serien er kanskje den mest interessante, med Intel 13th Gen CPU og Nvidia RTX 4060-grafikk bringer den DLSS 3 til bærbare datamaskiner på inngangsnivå, sammen med å ha en 144Hz-skjerm, og fortsatt være tynn og lett med en vekt under 2 kg. Katana-serien er oppgradert med RTX 40-grafikk og Intel 13th Gen, og har nå også en lillebror - Sword-serien som er mindre, lysere og hvite.

For de som trenger en bærbar PC for både spill, men også gjengivelse og beregningsbruk, ser den oppgraderte Vector-serien med Nvidia RTX 4070 og Intel 13700HX ut til å være en sterk kandidat, da den også gir sterk og grundig kjøling. For spill kommer den med et opptil 240Hz-panel og SteelSeries-tastatur.

Sist men ikke minst er den oppdaterte Titan-serien - som har nådd en noe mer mobil størrelse. Vi har faktisk nettopp fått en på kontoret, og denne behemoten koster en arm og et ben, men vil gi deg et mobilt RTX 4090 grafikkort, 64 GB DDR5-minne, Intels 24-kjerners 13980HX og en 17,3" 4K / 144Hz MiniLED-skjerm, pluss 4 TB NVMe-lagring. Hvor dyrt er det? Meget.

Når du leser dette, bør de fleste modeller være i butikkene, men MSI avslørte at noen varianter har blitt solgt så fort at de allerede er utsolgt.