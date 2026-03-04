Musikalsk oppvekstskildring Mixtape debuterer i mai

HQ

Vi har ivrig fulgt utviklingen av Beethoven & Dinosaur's Mixtape helt siden spillet ble kunngjort under en Xbox Games Showcase for et par år siden. I løpet av den tiden har vi sett flere titbits av informasjon og måtte mage nyhetene om forsinkelser som sist presset den helt ut av 2025. Heldigvis har vi nå mye mer lovende nyheter å dele.

Det er bekreftet at Mixtape kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, alle den 7. mai. Om litt over to måneder vil du kunne begynne på en oppvekstfortelling som har et dypt lydspor fylt med all slags bemerkelsesverdig musikk fra gjenkjennelige navn.

Med denne nyheten i bakhodet kan du også se en ny trailer for Mixtape nedenfor for å se hvorfor dette er en indie som du sannsynligvis ikke vil gå glipp av.