Musikk i fokus: Donkey Kong Country

Vi fortsetter vår musikalske ferd og tar en ny titt på en gammel slager. Du har vel allerede lest tittelen og sett på bildet, og da er det vel mer enn klart at vi skal ta en nærmere kikk på de vakre tonene som finnes i Donkey Kong Country.

Rare, eller Rareware som de het på dette tidspunktet, behøver vel ingen lengre presentasjon. På nittitallet herjet de på spillmarkedet og produserte klassikere på løpende bånd. Nintendo tenkte at det ville være en god idé å la britene i Rare få leke litt med Donkey Kong, og resultatet ble en Super Nintendo-slager av rang. Til tross for at dette dukket opp helt opp mot slutten av konsollens levetid, ble det likevel et av de bestselgende titlene.

Fram til dette punktet i 1994 var Donkey Kong utelukkende en arkadeserie. Nå skulle plutselig vår beslipsede favorittgorilla få bryne seg på plattformer, bevere og krokodiller. Naturligvis er musikken noe av det aller viktigste når vi skal følge våre apevenners ferd gjennom jungler, grotter og hav på jakt etter den stjålne haugen med bananer.

Hvem passer vel bedre til jobben enn selveste David Wise?

Ikke mange.

Allerede i det man slår på spillet, vrenger musikken seg omkring hjernen din som møll rundt ei lyspære. Det starter rolig med det kjente og kjære introtemaet fra arkaden, før alt tar av og glir over i en saftig rockegroove. Alt perfekt akkompagnert av alt fjolleriet som skjer på skjermen, naturligvis.

Musikken i dette spillet er - om ikke det beste - i hvert fall et av de aller mest solide verkene som noen gang er laget. Det har blitt skrevet opp og ned og i mente om Donkey Kong Countrys vanvittige låtutvalg, og det fortjener så absolutt enda en hyllest. De fabelaktige tonene som befinner seg i dette spillet er i stor grad komponert av David Wise - Rares faste komponist. Med seg på laget hadde han også Eveline Fischer (samt et innslag fra Robin Beanland), men det er Wise som i første rekke har høstet den stående applausen (som har pågått siden 1994, som fremdeles pågår den dag i dag, og sannsynligvis kommer til å pågå i noen år til).

Unge herr Wise havnet hos Rare i 1985, og var deres eneste komponist fram til 1994. Dette betyr at samtlige Rare-spill fram til og med Donkey Kong Country, for eksempel Wizards & Warriors (1987), Snake Rattle 'N' Roll (1990) og Battletoads (1991), alle er tonebestrålt av ham.

I god Rare-ånd kan også Donkey Kong Country vise til en mengde stilarter og musikk som passer bedre enn hender i hansker til områdene de er satt til. Spesielt i senere Rare-spill som Banjo-Kazooie eller Donkey Kong 64 ble det svært vanlig praksis å tilpasse temalåtene til de forskjellige stedene på brettet. Dette ble ikke utøvet på Donkey Kong Country, men man kan likevel føle på den samme tankegangen for eksempel med den legendariske Jungle Groove som forandrer seg flere ganger i løpet av låten.

Selv om musikken opererer i flere sjangre med bongotrommer og jungelrør, finnes det nesten alltid en undertone av swing. Mye av skylden for dette kan vi gi til kontrabassen som til stadighet befinner seg i lydbildet og legger en grunnmur som de lekne pianoene og synthene kan herje over. I tillegg til dette finner vi også innslag av lett elektronika og hardrock som King K. Rools tema i den Iron Maiden-inspirerte Gang-Plank Galleon.

For veldig mange er det spesielt én låt som for alltid vil være det beste David Wise har gjort. Vi snakker naturligvis om Aquatic Ambiance, låten som akkompagnerer spillets mange vannbrett. En helt nydelig mikstur av emulerte gitarer, piano og andre ulyder, og en favoritt over hele verden. Han brukte fem uker på å få musikken til å låte som det skulle, ved hjelp av den noe begrensede teknologien man tok i bruk på den tiden. Sett i ettertid er det vel liten tvil om at resultatet var verdt den lange produksjonstiden. Wise tok i bruk en ganske tilsvarende framgangsmåte da han senere komponerte Stickerbush Symphony for Donkey Kong Country 2, og står også som et monument i spillhistorien.

Musikken i Donkey Kong Country er i særklasse, og det ryktes at den tidligere Nintendo-presidenten Satoru Iwata hadde hele soundtracket på mp3-spilleren sin. God smak hadde han i så fall!

Dersom undertegnede måtte ta med seg tre av sporene til en øde øy, hadde valget falt på tidligere nevnte Aquatic Ambiance, den emosjonelle Life in the Mines og, min personlige favoritt, Fear Factory. Med sin hypnotiske bass og fengende rytme er den mitt soleklare valg. Når dét er sagt er det svært solide saker som befinner seg på dette kretskortet, og ingen valg er vel egentlig dårlige i så måte.

I tiden etterpå, lagde David Wise musikken til Donkey Kong Country 2 (hans tidligere medhjelper Eveline Fischer gjorde Donkey Kong Country 3), samt strøoppdrag som Diddy Kong Racing og Star Fox Adventures. I 2009 valgte han å slutte jobben i Rare, og har jobbet frilans siden den gang, og har fått bidra til spill som Snake Pass (2017) og Yooka-Laylee & the Impossible Lair (2019). Fans av serien ble neppe lei seg da sjefen selv fikk ha en finger med i musikken til Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Wii U, 2014) sammen med Metroid-kongen Kenji Yamamoto. På et eller annet vis avsluttet dette en sirkel på mest mulig romantisk måte.

Hvilken låt er din favoritt fra Donkey Kong Country?

Denne artikkelen ble i sin tid publisert på Spillmuseet.no, og er heftig omarbeidet og publisert med tillatelse.