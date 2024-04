My Time at Sandrock legger til samarbeid på tvers av plattformer til sommeren

HQ

Gårsdagens Triple-I Initiative-event i går ettermiddag rystet i hvert fall samvittigheten til spillere som gleder seg til sommersesongens annonseringer, ved å gi en forhåndsvisning av noen av de mest etterlengtede annonseringene, som Slay the Spire 2. Men i tillegg til nye titler benyttet de deltakende studioene også anledningen til å gi oppdateringer på noen titler som har vært på markedet en stund.

Dette er tilfellet med Pathea Games, skaperne av My Time at Portia og My Time at Sandrock, som har kunngjort at den etterlengtede online co-op-modusen nå blir mulig mellom PC- og konsollbrukere (husk at spillet er tilgjengelig på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch) og at cross-play-oppdateringen kommer til sommeren.

Vi elsket My Time at Sandrock, som vi fortalte deg i anmeldelsen vår, og siden utgivelsen av fullversjonen har spillet blitt jevnlig oppdatert og polert i alle versjoner.

Hva synes du om det? Lyst på et eventyr sammen i Sandrock?